En fotos: nuevos romances en los Oscar, Chris Hemsworth en la playa y los mejores looks de la gala del Louvre

En Londres, Millie Bobby Brown acaparó todos los flashes con su look total animal print en medio de la promoción de su nueva película de Netflix, Estado eléctrico, que estrena en Argentina el próximo viernes 14. Recientemente, la actriz publicó un contundente descargo en sus redes sociales contra la ola de críticas que recibe por su apariencia. “Me niego a disculparme por crecer […] No me avergonzarán por cómo me veo, cómo me visto o cómo me presento”, remarcó

KGC-660 - Goff Photos/The Grosby Group