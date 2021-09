Elvis Costello apostó al desafío de traducir su música al castellano: ¿cuál fue el resultado?

Artista: Elvis Costello & The The Attractions. Álbum: Spanish Model. Temas: “No Action”, “(Yo No Quiero Ir A) Chelsea (I Don’t Want To Go To) Chelsea”, “Yo Te Vi (The Beat)”, “Pump It Up”, “Detonantes (Little Triggers)”, “Tu Eres Para Mi (You Belong To Me)”, “Hand In Hand”, “La Chica de Hoy (This Year’s Girl)”, Mentira (Lip Service), “Viviendo en el Paraiso (Living In Paradise)”, “Lipstick Vogue”, “La Turba (Night Rally)”, “Llorar (Big Tears)”, “Radio Radio”, “Crawling To The U.S.A.”, “Se Esta Perdiendo La Inocencia (Running Out Of Angels)”. Edición: Universal Music. Nuestra opinión: bueno.

A propósito del lanzamiento de Spanish Model, el flamante disco de Elvis Costello, la primera pregunta que surge es si realmente hay que considerarlo nuevo. Y la respuesta es sí y no. En principio, no lo es, porque las canciones de este disco ya fueron publicadas hace varias décadas, en el álbum que el cantautor inglés publicó en 1978 como This Year’s Model. La respuesta es sí porque, si bien la base instrumental es la misma (se tomaron los registros y se remasterizó el sonido de aquellas grabaciones realizadas por la banda de Costello, The Attractions), está totalmente cantado en castellano. Y como la traducción no es literal, en parte Spanish Model es una relectura de aquel potente disco de Costello, en las voces de algunos cantantes hispanoamericanos de gran popularidad en estos (y otros) tiempos. La lista es larga y , por momentos, bastante variopinta. Cami, Draco Rosa, Fito Páez, Francisca Valenzuela junto al cantante de Enjambre Luis Humberto Navejas, Gian Marco junto a Nicole Zignago, Jesse & Joy, Jorge Drexler, Juanes, La Marisoul, Luis Fonsi, Morat, Nina Diaz, Pablo López, Raquel Sofía & Fuego, Sebastián Yatra y Vega.

This Year’s Model es un álbum de rock inglés que, escuchado a la distancia, podrá sonar clásico. Es de finales de los setenta pero, por sus arreglos, también pudo haber sido grabado en los sesenta. En algún sentido goza de cierta atemporalidad que lo exime del anacronismo. Con la gran ayuda de su productor (el argentino Sebastián Krys) y ante una lista posible de intérpretes, Costello evidentemente habrá tenido una muy buena guía sobre el perfil de cada uno para encomendarle determinados temas. No hay traducciones literales de sus versos, solo interpretación conceptual de cada estrofa, a veces con suerte dispar. De hecho, algunos, como “Radio, radio”, toman distancia de sus versos y se ubican cuarenta años después. Temas directos como “Tu eres para mi (”You Belong To Me”), suenan en voces claras y directas, como la de Luis Fonsi. En cambio otros, (“Night Rally”, por caso) le sientan mejor a Drexler, que, con la obsesión y el talento que lo caracterizan, conversó una hora y media por teléfono con Costello para que le explique cada frase escrita.

Si Costello se despertó una mañana luego del raro sueño de haber escuchado en su cabeza su propia música en castellano, esta quizás haya sido una acertada manera de proyectarlo para satisfacer tanto un deseo personal como el interés de la industria de la música. Y si el gusto está en la variedad, cada oído le dará el valor a esta producción. Mientras que This Year’s Model trajo 12 canciones (fuera del Reino Unido se quitaron temas y se agregaron otros), la versión digital que se acaba de publicar tiene algunos bonus y varios remix.

Spanish Model de Elvis Costello.

A favor de Spanish Model hay que decir que el sonido de la banda está rejuvenecido y potenciado con la nueva mezcla. En contra, para los puristas, ese sonido medioso de la Fender Jazzmaster de Costello queda un poco edulcorado y seguramente se preferirá la versión original, incluso con más amplitud de rango se si escucha en formato vinilo.

Posiblemente Spanish Model no será un álbum para costellianos ortodoxos. Sin embargo, servirá para inducir a su mundo musical a todos aquellos jóvenes que tengan la suficiente curiosidad para conocerlo. De hecho, el tema “Radio, Radio” que interpreta Fito Páez no es la versión en castellano de la letra sino una recomposición que Fito hace sobre aquella canción y en donde, incluso con el parafraseo de sus propias canciones (”Tres agujas”, por ejemplo), habla en tiempo presente, a una nueva generación, y la invita a escuchar la música de Costello... en la radio.

Vuelve Rod Stewart

El cantante británico lanza el próximo 12 de noviembre The Tears of Hercules, el álbum de estudio número 31 de su carrera solista. Después de varios discos de versiones, Stewart parece haber redescubierto su interés por la composición: nueve de las doce canciones de este elepé son originales. Ya está disponible en las plataformas de streaming “One More Time”, el single adelanto.

Tocan Acorazado Potemkin y Bestia Bebé en el Teatro Broadway

Dos de las bandas más convocantes de la escena independiente porteña comparten cartel por primera vez, y nada menos que sobre la calle Corrientes: Acorazado Potemkin y Bestia Bebé se presentarán en doble marquesina el próximo 6 de noviembre en el Teatro Broadway. Ambos grupos repasarán sus carreras y tocarán temas de sus materiales más recientes: Piel (2019), del trío de Juan Pablo Fernández, Federico Ghazarossian y Luciano Esain y Gracias por nada (2020), del cuarteto liderado por Tom Quintans.

Nuevo álbum de José Unidos

Compuesto y grabado en una casa-estudio en un paraje rural patagónico durante la pandemia, El hambre y el consuelo es el disco con el que el grupo de Matías Bollinger, Lucas Colonna, Tomás Molina Lera y Hernán Agrasar se reencuentra con su público. Este sexto trabajo de la banda incluye ocho canciones atravesadas por las temáticas del azar, el juego, el vino y la religión, que construyen un conjunto de historias en clave gótico sureño.

Fabiana Cantilo presenta Cuna de piedra en el Coliseo

El álbum que la cantante editó en 2019 por fin tendrá la presentación oficial que las demoras de la pandemia le venían negando: la cita será el próximo 19 de noviembre en el Teatro Coliseo. Fabi promete una gran puesta en escena para dar a conocer las canciones de este elepé en el que estuvo a cargo de la composición, producción artística y ejecutiva y dirección artística. Después de una larga inactividad Fabi volvió a los escenarios en agosto de este año.