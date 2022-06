Emilia, el nuevo estallido pop: saca su primer disco y, con Nicki Nicole, convierte en oro una antigua relación tóxica

Ya lo comprobó la matemática: el orden de los factores no altera el producto. La cantante Emilia Mernes acumuló millones de reproducciones en las plataformas digitales, deslumbró con un show en el festival Lollapalooza Argentina y fue nominada a “Artista Femenina del Año – Urbana” en los Premios Lo Nuestro 2022. Además, Emilia fue nombrada “Latin Artist on The Rise” (artista latina en ascenso) por la revista Billboard . Pero tenía una asignatura pendiente: no había lanzado ningún disco.

Como si se tratara de una nueva fórmula para alcanzar al éxito, la carrera de esta joven de 25 años sigue otros pasos, distintos a los que la música tiene acostumbrados a sus fanáticos desde hace décadas. En su caso, primero vienen los hits y después, el álbum.

Emilia y Nicki Nicole Gentileza Sony Music

Emilia presentó Tu crees en mi?, un disco con ocho canciones entre lo urbano y el pop que bien podría dividirse en el lado A y el lado B, como ocurría con los viejos casetes y los vinilos que volvieron para quedarse. De un lado, el perreo y la osadía; del otro, su sensibilidad. Entre los cinco temas nuevos que dio a conocer con este lanzamiento, la entrerriana incluyó un puñado de melodías más melódicas y emotivas. Así, al compás del trinomio “Mi otra mitad”, “La balada” y “Cielo en la mente” tiñó su repertorio, hasta ahora marcado por la sensualidad, para mostrar otro costado de su identidad musical.

-¿Por qué sentiste que era el momento de mostrar esa otra cara?

-Es verdad que pude demostrar, o mostrar, un lado más sensible en el álbum. Antes no tuve el momento o la oportunidad para hacerlo, pero si bien hay un montón de géneros en el disco, siento que soy todo lo que está ahí. No es un álbum conceptual, pero sí comparte una esencia y me parece muy lindo regalarle esto a los fan que me escuchan y siguen hace tiempo. Sé que estaban esperando esa parte de mí, que es otro tipo de mensaje. Quiero que con mis canciones puedan hacer y vivir sus propias historias, así que estoy muy contenta con lo que hemos logrado con este primer álbum.

-El último tema del disco dice: “los pies en la tierra y el cielo en la mente”. ¿Qué es lo que te ayuda a tener los pies en la tierra?

-Para mi tener los pies en la tierra es tener las cosas claras, en el sentido de que no te deslumbre esta vida. Si bien hay cosas hermosas que uno vive y oportunidades que se le presentan a uno, hay que saber elegir qué personas te acompañan en ese camino y quienes no, porque no todos se acercan con los mismos intereses. Es tener un equipo que me lleva hacia un lado de crecimiento, es tener una familia que me acompañe en mis decisiones, es tener amigos que sean sinceros y elegirlos bien porque es muy difícil todo lo que te propone esta industria. Me ha pasado mucho de fallar en las elecciones, y eso también te hace crecer y aprender. Para mi, entonces, tener los pies sobre la tierra es aferrarme a lo verdaderamente importante, que es esa gente que hace que mi vida sea más fácil y equilibrada más allá de toda la euforia que vivo con la música.

-Y yendo al concepto del cielo, ¿hacia dónde querrías ir? ¿qué es el cielo para vos?

-El cielo es muy grande (ríe). Para mí es encontrarme a mí misma con la música y con lo que hago, que me pueda identificar con las canciones y con lo que tengo para expresar, y que eso sea bien recibido. Para mí el cielo es pisar escenarios y lograr cosas con la música que jamás me hubiese imaginado. Vivir todas esas cosas de una manera feliz y sana es el verdadero cielo.

La presentación de su disco tuvo esa impronta. No solo estuvieron presentes sus papás, quienes la acompañaron en todo el proceso, sino que también estuvieron sus amigos en la música: Nicki Nicole y FMK, con quienes el martes pasado lanzó “Intoxicao”, un featuring entre las dos mujeres en el que trapero contribuyó desde la composición; Rusherking, con quien a fines de 2021 sacó “De enero a diciembre” y otros músicos de lo urbano, como Lit Killah. De todos modos, no se quedó solo en ese continente del mundo artístico y asistieron referentes de otros géneros, como L-Gante o el dúo Miranda!. También el streamer Coscu, muy cercano a ella y a Duki, su novio; los influencers Lizardo Ponce, Lola Latorre y Tuli Acosta y la China Suárez, que se mostró por primera vez públicamente con Rusherking.

Allí, Emilia cantó algunos de los temas del disco, tales como “Como si no importara”, la canción que tiene con Duki, quien no pudo estar presente porque estaba de gira por México, e “Intoxicao”, su nuevo tema con Nicki Nicole.

Nicki Nicole y Emilia Mernes, las reinas del pop Gentileza Sony Music

-¿Cómo surgió esa colaboración? ¿Qué historia quisieron contar con ese tema?

-Fue épico que Nicki se sumara. Habla de cuando vas y venís con una relación, que ya se vuelve muy tóxica; de “no me digas que me quieres si después me vas a boludear”. Tiene un detrás también, pero no sé si te lo voy a contar… Dejemos con la intriga. Pero me parecieron muy lindos los sonidos que se utilizaron porque es como un trap, medio hip hop, bastante oscurito. Cuando la estaba haciendo, dije: “La veo a Nicki Nicole, de verdad, la veo”, así que le mandé la canción, le gustó y me dijo que quería ser parte, montarse, y que nos juntemos y la terminemos. Fue increíble. Me decía: “Nunca estuve tan apurada por grabar una canción”. Que me lo diga ella, que es una de las referentes más grandes de la música, es un honor para mí.

-Si bien el nombre del disco, Tu crees en mi?, hace referencia a ese latiguillo que usaste en otras canciones, me gustaría invertir la pregunta: ¿creés en vos misma?

-Sí, por supuesto, más allá de que uso de referencia el “¿tu crees en mi?” por una canción que me inspiró de Reik (“Creo en ti”), tiene un trasfondo más especial. Creo que yo creí en mi misma cuando tomé la decisión de cantar y de meterme en la industria. Ya de chiquita confiaba en lo que podía hacer y tenía ganas de aprender y de crecer en esto, pero sabía que los recursos eran muy lejanos al ser de una ciudad tan pequeña como lo es Nogoyá y siendo que las oportunidades están acá en Buenos Aires. Pero hay algo que me decía que yo lo iba a poder hacer. Creía tanto en el sueño que tenía que hice todo para que eso suceda, y acá estoy. Por eso, le puse ese nombre a mi álbum: siento que también va como con mi historia. Creer en algo es tener la certeza de que es real y de qué va a pasar, y me pareció muy lindo poder compartirlo con la gente y que mi historia también sirva de referencia para que alguien que sea de un pueblo sepa que eso no le impide nada.

-Del disco, ¿qué canción sentís que refleja más tu hoy?

- Hoy soy cien por ciento “Cielo en la mente”, por lo que cuenta la letra y por todas las experiencias. Siento que aprendí mucho y esa canción habla de eso. También deja un mensaje muy lindo para los fans y me gusta mostrar eso: que me puedan ver como una persona real y que no me vean lejana o inhumana. Por ahí eso sucede con los famosos, que los deshumanizan porque hay una lejanía que yo no quiero generar. Quiero que me vean compañera y como una persona que puede contar sus sentimientos a través de las canciones. Y quiero que podamos compartir eso, que es tan lindo, que es la música.

"Hoy soy cien por ciento 'Cielo en la mente', por lo que cuenta la letra y por todas las experiencias", sostiene Emilia Gentileza Sony Music

-¿En algún momento frenás a ver el lugar en el que estás? ¿Sos consciente?

-Me pasa cuando me voy a dormir. Me acuesto y pienso en todo lo que me queda por hacer o en lo que ya hice, y me replanteo un montón de cosas, como “pude haber hecho esto mucho mejor”. Soy muy autoexigente y a veces me castigo bastante, pero igualmente agradezco todos los días la oportunidad que he tenido de poder vivir de la música, que es mi pasión, porque tengo claro que es muy difícil y que las puertas no se le abren a todo el mundo. Siento que le metí y le meto muchas ganas. Cuando uno se lo pone en la mente y está positivo las cosas se tornan más fáciles.

-Te noto un poco emocionada, con los ojos brillosos...

-Puede ser, hoy estuve llorando todo el día (ríe). Ando un poco sensible. Me toca una fibra porque es algo con lo que sueño hace mucho tiempo. Poder materializar ese sueño hoy es algo hermoso.

"Soy muy autoexigente y a veces me castigo bastante", admite Emilia Gentileza Sony Music

-En ese proceso transitaste por un montón de cosas, como bullying o trastornos alimenticios, lo que hace que muchos vean en vos un ejemplo de superación. ¿Cómo ves hoy a esa Emilia más chiquita?

-La noto muy insegura porque, por más que creía en sí misma, había un montón de cosas que la perturbaban. Cuando uno es adolescente vive las cosas de otra manera, pero la vida me ha enseñado, con un montón de experiencias y cosas que me tocó vivir, a crecer muy rápido y a valorar lo verdaderamente importante. No voy a ponerme a detallar porque me quiebro, pero a los golpes cada experiencia me hizo fuerte y eso es parte de un crecimiento.

-Te quería preguntar por tu relación con Duki, ¿en qué momento te reconociste enamorada de él?

-Nos pasó mutuamente y fue muy rápido cómo se dio nuestro enamoramiento, que hoy perdura todavía, por suerte. Él es un gran compañero, es muy auténtico, sencillo y genuino, y compartimos los mismos valores, así que todo es más fácil. Me siento muy feliz al lado suyo y tenemos una relación muy linda. Es una de las personas que me trae mucho a tierra y juntos disfrutamos de las cosas simples de la vida.

-Estás por hacer tu desembarco en España, ¿no?

-Se viene España. Ahí vamos a estar como dos meses y va a haber varios festivales y shows que me tienen muy ansiosa; impensado para mí. Voy a estar anunciando las fechas prontito. También se viene una gira por varios países y voy a estar acá, por supuesto, en Buenos Aires. Ojalá ya en unos días pueda anunciar cómo va a ser eso.

-¿Y vas a tocar en Nogoyá?

-¡Ay! ¡Ojalá! Que me llamen (risas). Yo re iría, ojalá que pronto se pueda dar porque siempre es lindo volver a casa.

“Están esperando que yo cambie, pero sigo siendo la de siempre. Con los pies sobre la tierra, pero con el cielo en la mente”, dice Emilia, y ese es el último verso que pronuncia antes de que suene el acorde final del disco.