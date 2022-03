Emilia Mernes reveló que tuvo trastornos alimenticios: “La pasé muy mal”

Emilia Mernes hizo una profunda reflexión sobre los trastornos alimenticios que sufrió hace un tiempo y que le impidieron salir de su casa. La cantante compartió su experiencia en una entrevista con Martín Pérez di Salvo, alias Coscu, donde aprovechó para mandar un mensaje sobre los estándares de belleza que impone la sociedad.

La cantante estuvo en un vivo de Twitch con el streamer, donde habló, entre otras cosas, de sus problemas con la alimentación. Tras la pregunta del influencer, quien además es su amigo y de su novio, Duki, sobre si estaba yendo al gimnasio, la interprete de Rápido lento reveló lo que vivió hace un tiempo. “Estoy más flaca, pero porque en ese momento [una entrevista anterior] estaba más sedentaria y eso que me entrenaba, pero tenía atracones de comida”, comenzó a relatar la cantante.

El Duki y Emilia Mernes conforman una de las parejas preferidas de la escena musical instagram @dukissj

Enseguida, contó una situación que vivió hace unos meses y que la llevó a replantearse muchas cosas en su vida. “Comía por la ansiedad”, explicó y agregó que esto tenía sus consecuencias anímicas. “Después me sentía mal, pero me encerraba a comer. Y después no salía porque me daba vergüenza que la gente me vea y viera que estaba más gorda. Yo sabía que estaba engordando, se me notaba en el cuerpo, en la cara”, relató durante la extensa entrevista en la que habló de lo que se esfuerza por su carrera y de su relación Duki.

Emilia Mernes estuvo invitada a un streaming con Coscu Instagram Emilia Mernes

Por sus trastornos alimenticios, sostuvo, dejó de usar blusas con mangas cortas para evitar que la gente se enfocara en sus brazos. “Me daba vergüenza que vieran mis brazos. Fue horrible. La pasé re mal”, agregó. Por otra parte, reflexionó sobre los estándares de belleza que se imponen en la sociedad. “Es horrible, porque nosotras no tenemos que tener vergüenza de nuestro cuerpo”, agregó la interprete.

Además, dijo que evitó a toda costa exponerse porque pensaba que “la gente la iba a juzgar por tener los brazos más gordos”, si usaba musculosas o ropa sin mangas. “Imagínate mi cabeza cómo estaba. Estaba re mal, la pasé mal. Pero después entendí que no era así y que no pasa nada”, afirmó la joven.

Emilia Mernes habló de sus trastornos alimenticios: “La pasé muy mal”

En línea con sus sensaciones sobre la situación que vivió, expresó que todo esto la llevó a pensar en lo que las personas podían decir de ella, ya que vive constantemente expuesta. “La gente me pone en ese lugar de la mujer argentina, que tenés que cumplir un estereotipo o que tenés que usar cierto tipo de ropa o qué tenes que decir o hacer”, enumeró sobre las exigencias que tienen las artistas.

Por último, contó que el hecho de tener que cumplir con ciertos parámetros de belleza le hizo explotar la cabeza. “Son cosas que te impone la sociedad, que son una estupidez”, reflexionó. En ese sentido, explicó que si bien ahora está más delgada, es porque está más activa que antes. “Estoy comiendo bien, la gente que me rodea lo sabe. Estoy a mil. Estoy feliz. Bailo y ensayo mucho, todos los días estoy haciendo cosas”, resumió y confesó que uno de sus deseos es comenzar a hacer natación, pero por una cuestión de agenda no lo pudo cumplir aún.