La China Suárez y Rusherking compartieron su primera salida romántica tras blanquear su relación

Desde que María Eugenia “China” Suárez y Rusherking confirmaron su noviazgo, ninguno de los dos duda en hacer pública la relación y ambos comenzaron a compartir con sus seguidores de Instagram fotos de sus salidas románticas. Este martes, la flamante pareja asistió al recital de Emilia Mernes y mostró su emoción a través de las redes sociales, aunque sin arrobarse mutuamente.

En una Storie que la actriz publicó en su cuenta de Instagram, donde se pueden ver imágenes del show, la China, quien a fines de abril se lanzó como cantante, escribió con admiración: “Una estrella, lit [por literal]. No puede ser más hermosa y talentosa Emilia Mernes”. Por su parte, Thomas Tobar, más conocido como Rusherking, mostró otro momento del recital y no dudó en halagar a Mernes: “Te amo, hermanita. Qué orgullo. Nos hiciste llorar”.

La salida romántica de China Suárez y Rusherking al recital de Emilia Mernes: "Nos hiciste llorar"

Aunque ninguno etiquetó al otro en la publicación, por el ángulo de la grabación es posible advertir que asistieron juntos al concierto.

De los rumores de romance a una relación consolidada

Las primeras especulaciones que indicaban que existía un vínculo entre la actriz y el cantante comenzaron hace unas semanas, cuando ambos comenzaron a compartir fotos en sus redes sociales, donde había sutiles detalles que indicaban que se encontraban juntos. Sin embargo, las dudas se hicieron a un lado cuando trascendió un video grabado en la fiesta posterior a los Martín Fierro, en el que se los ve a la China y a Rusherking juntos en la pista de baile.

La China Suárez y Rusherking en la fiesta de los Martín Fierro

Si bien en un principio ambos intentaron preservar su intimidad, se vieron envueltos en un incómodo momento frente a las cámaras cuando salieron de un hotel juntos.

A medida que pasaron los días, les resultó difícil negar el vínculo, e incluso él se animó a expresar en la televisión el amor que siente por la actriz. Durante su paso por PH: Podemos Hablar (Telefe), el músico oriundo de Santiago del Estero admitió estar en una relación. Muy seguro de sí mismo, relató que están en el proceso de conocerse y que realmente disfruta pasar tiempo con la modelo. “Me enamora cómo es conmigo”, admitió.

Asimismo, describió cómo comenzó su historia de amor: “Fue medio mutuo. Nos conocimos en una fiesta, nos estuvimos mirando toda la noche y nos hacíamos los bol... Tuve la mala suerte de que salió lo de los Martín Fierro. Yo no sabía si avanzar o no, porque de verdad soy muy respetuoso, como que nunca me gusta pasarme”. Luego, siguió: “No la conocía mucho a ella, veníamos hablando, obvio, pero no teníamos mucha confianza”.

La China Suárez compartió una foto con Rusherking instagram @sangrejaponesa

Rusherking contó que luego él viajó a Madrid, donde se encontró a la actriz. “Estuvimos allá, después vinimos para la Argentina y estuvimos acá. Nos estamos conociendo”, asumió. Finalmente, se sinceró: “Eugenia me quiere y me cuida mucho”.

Por su parte, la China ya había adelantado a través de Stories de Instagram, y de forma enigmática, que existía un vínculo entre ellos. Unas horas antes de que su pareja participara del programa, ella subió un video en el que se veía un improvisado fogón y en el que agregó un fragmento de “Bandido”, una canción de Rusherking. Finalmente, a la medianoche, la China dejó el misterio de lado y subió una foto abrazada al músico.