El mal momento que vivió Emilia Mernes en una entrevista en México: “Flaco, ubicate”

La cantante pop argentina, Emilia Mernes, se encuentra en plena gira de conciertos en México, país en el que se presenta por primera vez en el marco del “.mp3 Tour”. Para publicitar y darse a conocer, le brindó una entrevista al Escorpión Dorado, un humorista que entrevista a distintas personalidades paseando dentro de un vehículo. Sin embargo, casi en el final del diálogo, Mernes protagonizó un momento que no le gustó y supo cómo salir airosa de la tensión.

Emilia Mernes se convirtió en una de las cantantes más exitosas de la escena musical actual, con muchas canciones que se volvieron hits. En el último tiempo, logró llevar su música a España, pero ahora su objetivo principal es buscar nuevos mercados en países como México. Para esto, le dio una entrevista al personaje Escorpión Dorado, realizado por el exitoso humorista, actor de doblaje y youtuber, Alex Montiel.

El Escorpión Dorado es un personaje realizado por el exitoso humorista, actor de doblaje y youtuber, Alex Montiel. . Foto/Instagram: @goldenescorpion

La conversación comenzó amena entre ambos, conociéndose arriba del auto. Ella le contó parte de su carrera, de su vida, sus gustos y sus costumbres como argentina. Sin embargo, en un momento de la entrevista, el Escorpión Dorado frenó en una esquina y se topó con un vendedor de flores.

“Flores para mi futura esposa”, manifestó, pero rápidamente a Emilia se le transformó la cara: “¿Qué futura esposa? Flaco, ubicate”. Sin entender su malestar, el conductor continuó: “¿Qué tipo de flores te gustan a ti?”. En ese momento, ella le respondió tajante: “No sé, no tengo ni idea de flores yo”.

“¿Cuál le recomendaría para mi novia?”, le consultó al vendedor y ella aclaró: “No soy su novia, es mentira”. A pesar del incómodo momento que vivió, la cantante se entregó a la humorada del conductor. “Va a venir mi novio y te va a romper la cara”, lo amenazó con una sonrisa.

“¿Con cuál se pondría más celoso tu novio?”, consultó el Escorpión y ahí ella no pudo evitar reírse. Finalmente, compró las rosas a 500 pesos mexicanos y se las regaló a la invitada, pero ella salió airosa del tenso momento: “Yo a esas se las voy a regalar a mi novio. Yo llego con eso y la rompo”.

El conductor le sugirió que le diga que se la regalaron un grupo de fans. “No le voy a mentir”, señaló, y luego contraatacó: “Vos sos un caradura”.

Emilia Mernes compartió el link del video en su cuenta personal de Instagram Captura: @emiliamernes

Para demostrar que todo era parte del personaje, el Escorpión le hizo un chiste. “Tu novio y yo somos amigos desde hace mucho tiempo. El otro día fuimos a un table-dance juntos”, manifestó para las risas de ella, y concluyó: “Para que veas cómo te tratamos pinche, Emilia, no mames. Vas a poder regresar a la Argentina y decir que lo mejor de tu tour fue el Escorpión Dorado”.

En las redes sociales, varios usuarios opinaron sobre el fragmento que se compartió en X. “¡Tener que nombrar y nombrar a la pareja para que entiendan que no querés! Muchas veces se necesita eso para que respeten el no”; “¿No se saben la de respetar a las pibas o qué?”; “Amo que la única forma de que el tipo la respete es el miedo a que otro varón haga algo. Nunca, no sé, por respeto a la mina” y “No lo puedo creer, qué horror. Si así son con una cámara adelante, no quiero saber sin”, fueron algunos de los mensajes de los usuarios.

