En apenas cuatro horas, 5 Seconds of Summer agotó las entradas de su show en el Luna Park

Desde su formación en 2011, y a partir del estreno de su primer disco editado en 2014, 5 Seconds of Summer logró una meteórica trayetoría no solo gracias a los elogios de la crítica especializada, sino también a través de una legión de fans que crece año tras año y que siguen los shows de la banda en todos los países en donde se presenta. Argentina es un buen ejemplo de un lugar en el que la popularidad de la agrupación australiana se encuentra en evidente ascenso, y la mejor prueba al respecto es que en apenas cuatro horas desde que fueron puestas a la venta, el grupo agotó las entradas para su próximo recital que brindará en nuestro país.

La banda agotó entradas en apenas cuatro horas

El 20 de julio, en el porteño estadio Luna Park, 5 Seconds of Summer hará la esperada presentación en vivo de su quinto disco, llamado 5SOS5. Grabado a partir del 2020, y publicado en septiembre del 2022, este trabajo marcó una nueva etapa en la discografía de la banda. El vocalista del grupo, Luke Hemmings, aseguró en una oportunidad que se trataba de una placa “extremadamente introspectiva”, un rasgo que se evidencia en el espíritu de todas sus canciones.

El disco fue un éxito instantáneo, posicionándose en el primer lugar en el chart de Australia, y obteniendo a nivel mundial una muy buena recepción por parte del periodismo y de los fans. Muy atentos a un panorama tan favorable, 5 Seconds of Summer comenzó pronto una gira para tocar en vivo esas nuevas canciones que tanto entusiasmaron a sus seguidores. Y es en el marco de ese recorrido es que el cuarteto australiano llega finalmente a la Argentina.

Como aperitivo al show (o para consuelo de los fans que no pudieron adquirir su entrada para el Luna Park), el próximo 14 de julio habrá otro gran lanzamiento vinculado al grupo. Esa es la fecha elegida para el lanzamiento en formato físico del disco en vivo titulado The Feeling of Falling Upwards- Live From the Royal Albert Hall , una grabación que es prueba del carisma que los australianos tiene sobre el escenario, en donde despliegan toda su mística en la legendaria sala de conciertos londinense.

Si bien este disco ya se encuentra disponible en plataformas digitales, su estreno en formato físico es un objeto de colección que los fans no querrán dejar pasar. Ashton Irwin, baterista y también vocalista del grupo, aseguró que The Feeling of Falling Upwards es un trabajo que “pretende describir la sensación que hemos experimentado juntos, la sensación de dar un salto de fe en algo tan voluble como la música, y compartir esta experiencia juntos año tras año, temporada tras temporada de nuestras vidas”.

En el disco grabado en vivo, 5 Seconds of Summer repasó varios de los temas más importantes de sus once años de carrera, junto a una orquesta de cuerda de 12 músicos y un coro gospel. Entre las 17 piezas que integran dicha placa, se encuentran las muy populares “Youngblood”, “She Looks so Perfect”, “Amnesia”, “Ghost of You” y “Me Myself and I”, entre otras.

