En el Oeste “está el agite”, y el tango ya tiene sus nuevos campeones de baile de escenario

Con una gala realizada en el teatro Gran Rex, anoche se coronaron los nuevos campeones mundiales de baile. Y de este modo, el Festival y Mundial Tango Buenos Aires le puso el broche a su edición 2026. La pareja que integran Nicolas Schell y Nair Schinca es la nueva campeona.

“Que veinte años no es nada”, dice el tango. Aunque hay que pasarlos. Hace dos décadas que Nair se presentó en el certamen, por primera vez. Años después, ya en pareja con Nicolás, volvió a probar suerte. Juntos llegaron cinco veces a las instancias finales y esta vez se llevaron el premio mayor. Para ellos el Mundial es un evento anual que no se puede reemplazar. Después de este triunfo, seguramente el próximo año no se los vea compitiendo, pero es probable que sigan siendo parte. Hubo ediciones en las que se presentaron en las dos categorías (Escenario y Pista); esta vez solo en una, porque una fractura les impidió jugar los dos campeonatos a la vez.

Nicolás Schell y Nair Schinca, ganadores del Mundial de Tango 2026 en la categoría Escenario Tadeo Bourbon - LA NACION

Son tangueros del Oeste; ella de Merlo y el de Moreno. Según contaron a LA NACIÓN, apenas bajaron del escenario, toda su vida está atravesada por el tango. Se conocieron como bailarines profesionales en un espectáculo, Rojo Tango. Primero fueron compañeros de baile y desde hace algunos años son compañeros a tiempo completo.

“A veces nos toca girar, con espectáculos en otras partes del mundo. Así empezamos y nos hicimos compañeros de vida”, decía Nicolás. ¿Se puede? “Si, pero es un desafío muy grande la vida y el trabajo. Hay que lograr el equilibrio con paciencia y amor”.

Sobre el campeonato, Nair contaba. “Es un evento que mueve Buenos Aires y estar presentes es lindo para nosotros, porque ven nuestras propuestas, porque conocemos gente. Nuestra energía está siempre en cambio ”. Y su compañero completaba: “Ojalá que sea un buen impulso. Siempre venimos porque esto marca una agenda”.

Nicolás Schell y Nair Schinca, pareja de 24 horas, dentro y fuera del escenario Tadeo Bourbon - LA NACION

Otros ganadores en Tango Escenario fueron Diego Ortega y Aldana Silveyra en el segundo puesto, y Facundo Cabral y Mara Navarro en el tercero.

La noche anterior, Lucas Gauto (de Córdoba) y Naima Gerasopoulou (de Atenas, Grecia) se convirtieron en los campeones de la categoría Pista. Ese podio quedó integrado por Rodrigo Nicolás Palacios e Indira Hiayes (segundo puesto) y London y Sol (en el tercero). Y en el rubro que premia a los bailarines mayores de 55 años (categoría Senior) los elegidos fueron Aldo Adrián Romero y Marcela Pilatti, representantes de la Ciudad de Buenos Aires.

Lucas Gauto y Naima Gerasopoulou se convirtieron en los campeones de la categoría Pista. Tadeo Bourbon - LA NACION

Anoche, del mismo modo que ocurrió en la jornada anterior, las parejas hicieron su último baile ante un jurado de especialistas. Para llevar el timón de esta fiesta, hubo un trío (como ocurre desde hace más de una década) integrado por los conductores Fernando Bravo, Carlos Lin y Leda Olano. De hecho, Bravo lleva más de dos décadas y media conduciendo esta gala; tiene asistencia perfecta, desde la primera edición. De ahí que, durante tantos años, en bambalinas, los concursantes le pidan, como buen augurio, que pronuncien sus nombres tras decir: “Y los ganadores son…” Pero solo una se lleva el premio mayor de cada categoría.

Tras casi 20 parejas que desfilaron por el escenario, llegó el momento de sacar las cuentas con los números que dejó el jurado. En la espera, la música distrajo los nervios. Raúl Lavié, con sus 89 joviales años, fue el encargado del cierre musical de este Festival y Mundial con temas como “Naranjo en flor”, “Balada para un loco” y “La bicicleta blanca”. Y todo el Gran Rex de pie para aplaudirlo. El siguiente acto fue un cuadro del espectáculo Ellas son tango, de Andrea Ghidone, que se puede ver completo, por estos días, en el teatro Astral.

La edición del Festival y Mundial, que culminó anoche había comenzado el 19 de agosto pasado, con un concierto de apertura en la Usina del Arte, donde participaron, como invitados, Vicentico, Abel Pintos y Milagros Amud.

Nicolás Schell y Nair Schinca Tadeo Bourbon - LA NACION

Desde entonces hubo mucha música en grandes salas, bares notales y todo tipo de espacios culturales. Desde los conciertos especiales en la Usina del Arte y el Teatro Colón (como la Orquesta del Tango de la Ciudad de Buenos Aires, la Camerata Argentina, el Sexteto Mayor, y los bandoneonistas Ryota Komatsu y Víctor Lavallén). En otros escenarios actuaron Sandra Mihanovich, Néstor Marconi, Germán Cornejo, el Quinteto Revolucionario, Milena Plebs, Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto, Franco Luciani, la Orquesta del Plata, Maggie Cullen, Marcos Ayala, Noelia Sinkunas, Víctor Lavallén, Julieta Laso, Adriana Varela, El Arranque, Carlos Rivarola, Guillermo Fernández, la Orquesta Típica Fernández Fierro, Eduardo Arquimbau, Hugo Rivas y Johana Copes.

“Lo más gratificante es comprobar que tenemos un género en permanente evolución y que el Festival y el Mundial sintonizan con esa escena vibrante y esa cantera inagotable de músicos, compositores, bailarines y coreógrafos que dialogan naturalmente con lo mejor de la tradición y con las leyendas del tango que también están presentes”, explicó Gustavo Mozzi, director del festival, apenas terminado el campeonato de baile. “La diversidad de miradas creo que es lo que hace que el festival sea tan atractivo y que, sobre todo, tenga una renovación de público, ávido de conocer esas nuevas expresiones”.

El Mundial congregó a más de 800 parejas de 47 países. Las instancias preliminares se desarrollaron entre febrero y julio en 26 ciudades de Argentina y de otros países, mientras que las rondas clasificatorias, los cuartos de final y las semifinales se realizaron en la Usina del Arte. 60 parejas llegaron a las finales del Teatro Gran Rex: 40 en Tango de Pista y 20 en Tango Escenario.