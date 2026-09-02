Tango “a primera vista”: una griega y un cordobés ganaron el Campeonato Mundial 2026 de la categoría pista

Lucas Gauto y Naima Gerasopoulou se conocieron hace una década en el Festival y Mundial de Tango de Buenos Aires. Pintó el amor, fue “tango a primera vista”. Y aunque actualmente no son pareja en la vida cotidiana, siguen juntos en pistas de baile y escenarios. Y ahora más que nunca, porque este martes fueron consagrados como los ganadores de la categoría Tango Pista del Mundial 2026.

Lucas Gauto y Naima Gerasopoulou se presentaron seis veces en el Mundial de Tango Tadeo Bourbon - LA NACION

Él viene de “La Docta” (también conocida como los pagos del fernet con coca y el cuarteto). Ella, de la tierra de la filosofía, los mitos y la democracia. Habla un español de lo más fluido, tanto que cuando se indaga a Lucas sobre la relación -antes pareja de vida, hoy solo de escenario- que los trajo hasta el Gran Rex, donde se celebró la final, ella mira a su compañero y con una sonrisa le dice: “salí de ahí Maravilla”.

La gracia que tienen en camarines es, también, la que demuestran al momento de bailar. Naima, que se define “cordogriega”, llegó al tango en su país, cuando se anotó en unas clases gratuitas que se ofrecían en la universidad donde estudiaba. Le gustó, comenzó a bailar, ganó un concurso en Grecia y eso la trajo a participar en el Mundial de Buenos Aires, el mismo año que Lucas había ganado el certamen local de Córdoba. Entre una copa y la siguiente de un cóctel que se hizo para ganadores, comenzó esta historia que ahora los consagra campeones.

Los ganadores del Mundial 2026 de la categoría Tango Pista, con las banderas de la Argentina y Grecia Tadeo Bourbon - LA NACION

Lucas lleva el tango danza como herencia. Comenzó a bailar a los 8, con su abuela, y desde entonces, nunca paró. “Mi abuela me dio mi primera clase. Vino a vernos hoy, la vi recién, estaba emocionada”.

Desde que Lucas y Naima bailan juntos el camino que recorrieron fue una verdadera construcción que se hizo año tras año. Porque, como le ha sucedido a muchas otras parejas, un campeón no se construyen en el primer intento. Ellos compitieron seis veces, y siempre quedaron entre los primeros diez puestos. Esta vez se les dio.

¿Nunca en Tango Escenario? “Puede que el año que viene”, se envalentona Lucas. “El tango nos gusta en todas sus formas. Nos gusta crecer y explorar, puede que volvamos”, dice su compañera. Desde hace diez años que bailan tango profesionalmente. Radicados en Atenas, dan clases, hacen shows y participan en festivales. “Vivimos de esto”, completa Naima con su español tan asimilado; ese que aprendió (cuando quiso saber qué decían esas letras de los tangos que la emocionaban tanto), y luego habló (gracias a sus viajes de pasajera frecuente a la Argentina).

Milongueros de ayer y de hoy

No fueron los únicos que festejaron con un primer premio. Desde hace tiempo que también existe la categoría “senior”, para bailarines +55, que tienen un perfil de tango salón. La pareja que integran Aldo Adrián Romero y Marcela Pilatti, representantes de la Ciudad de Buenos Aires, fue la que se impuso en esta categoría.

La del miércoles será la noche del tango acrobático, como mucho despliegue. Por eso se llama de “escenario”, por lo espectacular de las coreografías y el espacio que requiere. En cambio, el tango pista todavía conserva algunas características de su tradición, aunque aggiornadas a estos tiempos.

La del martes fue la noche “para milongueros”, donde se definió esta primera sección del campeonato. A pesar de que, como se sabe, el tango pista, cada vez convoca a más bailarines profesionales. Hoy ambas categorías están atravesadas por bailarines de altas performances. El porcentaje de aquellos que solo bailan por pasión, para despuntar el vicio, va decreciendo. Y es por esto que gana importancia la categoría “senior”.

Lucas Gauto y Naima Gerasopoulou Tadeo Bourbon - LA NACION

Noche de festejos

A las 19 en punto, Fernando Bravo abrió la velada y le pasó la posta a dos históricos de estas finales, Carlos Lin y Leda Olano. Curtidos en este metier, le pusieron ritmo a una jornada que suele tener sus formalidades. Una ronda para los finalistas de tango senior, cinco rondas para los de tango pista, con tangazos en los estilos de Pugliese, Caló, Di Sarli o D’Arienzo, y, finalmente, un jurado de ocho expertos que suman puntajes hasta dar con los ganadores.

Mientras tanto, la cantante Milagros Amud, que también cantó en la apertura del festival, se encargó del interludio, antes de la premiación. “Trenzas”, “Baldosa floja” y “Se dice de mí”, fueron algunos tangos que eligió para esa noche.

Milagros Amud cantó en la apertura y en la final de Mundial de Tango Pilar Camacho

Un rato después, hubo un homenaje coreográfico a la bailarina María Nieves (quien murió en abril pasado). “Disculpen mi emoción pero fui su amigo”, dijo Fernando Bravo.

Ultimas luces de la edición 2026

“Es un Festival que crece en cantidad, en calidad y, sobre todo, en generación de sentido para una Ciudad que tuvo la suerte de ver nacer al tango y tiene la enorme responsabilidad de preservarlo y compartirlo con el mundo. Las 800 parejas de más de 40 países inscriptas en el Mundial hablan de ese alcance”, decía la ministra de Cultura porteña, Gabriela Ricardes, antes de que comenzara el campeonato.

En las últimas dos semanas hubo danza en todas sus formas. Desde los movimientos en la pista (los más espontáneos, los más estudiados) hasta la vida de bailarines y milongueros que se pudo ver en exhibiciones, clases magistrales, talleres o, incluso, en la pantalla. Dentro del festival y mundial se estrenó Nous, documental de Flor Argento sobre el trabajo que han realizado en el tango danza el maestro Claudio González y su discípula no vidente Eliana Manzo.

Por supuesto que en las últimas dos semanas también hubo mucha música en grandes salas, bares notales y todo tipo de espacios culturales. Desde los conciertos especiales en la Usina del Arte y el Teatro Colón (como la Orquesta del Tango de la Ciudad de Buenos Aires, la Camerata Argentina, el Sexteto Mayor, y los bandoneonistas Ryota Komatsu y Víctor Lavallén). Fueron 23 las sedes que estuvieron disponibles para las actividades.

Abel Pintos tanguero, en la apertura del Festival y Mundial Tango BA 2026 Pilar Camacho

La apertura del festival se realizó en la Usina del Arte, donde participaron, como invitados, Vicentico, Abel Pintos y Amud. Desde el 19 agosto pasado, el festival programó a los artistas más diversos en los espacios destinados para esta edición: Ana María Stekelman, Sandra Mihanovich, Néstor Marconi, Germán Cornejo, el Quinteto Revolucionario, José Colángelo, Milena Plebs, Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto, Franco Luciani, la Orquesta del Plata, Maggie Cullen, Marcos Ayala, Noelia Sinkunas, Víctor Lavallén, Julieta Laso, Ollantay Rojas, Adriana Varela, El Arranque, Carlos Rivarola, Guillermo Fernández, la Orquesta Típica Fernández Fierro, Eduardo Arquimbau, Hugo Rivas y Johana Copes, entre muchos otros.