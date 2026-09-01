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Música
Miguel Zavaleta: familiares, colegas y amigos como Hilda Lizarazu, Fabián Quintiero y Cachorro López despidieron al músico
Los restos del fundador y líder del recordado grupo Suéter ya descansan en el panteón de los músicos de Sadaic, en el Cementerio de Chacarita
1 de septiembre de 2026
14:46
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LA NACION
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Miguel Zavaleta fue despedido este martes en el Cementerio de la Chacarita por sus familiares, amigos y colegas
Gerardo Viercovich
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Miguel Zavaleta fue despedido este martes por sus familiares, amigos y colegas. El exintegrante de Los Abuelos de la Nada y productor, Cachorro López, fue uno de los que estuvo presente
Gerardo Viercovich
En los años 80, Cachorro López integró la formación más exitosa de Los Abuelos de la Nada; en paralelo, Miguel Zavaleta aportaba su arte al frente de Suéter
Gerardo Viercovich
Fabián Quintiero, presente en la despedida de Miguel Zavaleta, quien en los años 80 durante un show de Suéter en Obras lo apodó "Von Quiontiero". Junto a él, la fotógrafa Andy Cherniavsky
Gerardo Viercovich
Raúl Porchetto también se acercó al Cementerio de la Chacarita para despedir a Miguel Zavaleta
Gerardo Viercovich
Miguel Zavaleta tenía 71 años y padecía una enfermedad terminal
Gerardo Viercovich
Lucrecia Zavaleta despidió a su papá este martes; en su cuenta de Instagram, la joven, también artista, escribió: "Con el corazón destruido, mi peor pesadilla se materializó y con eso el dolor más real nunca antes encarnado. Sólo sé que tu amor incondicional me hizo y hará reflexionar sobre lo más lindo de esta vida siempre"
Gerardo Viercovich
El conductor radial y difusor del rock nacional, Gustavo Lutteral, despidió a su amigo Miguel Zavaleta este mediodía
Gerardo Viercovich
Andy Cherniavsky e Hilda Lizarazu acompañaron a Miguel Zavaleta en diversas etapas de su carrera
Gerardo Viercovich
La fotógrafa Andy Cherniavsky y la cantante Hilda Lizarazu fueron grandes amigas de Miguel Zavaleta
Gerardo Viercovich
Miguel Zavaleta queda en la historia grande del rock argentino gracias a clásicos de su autoría como "Amanece en la ruta", "Extraño ser", "Vía México" y "El anda diciendo", entre otras canciones
Gerardo Viercovich
Cachorro López junto a amigos y familiares de Miguel Zavaleta
Gerardo Viercovich
Claudia Puyó
Gerardo Viercovich
Los restos de Miguel Zavaleta ya descansan en el panteón de músicos de Sadaic del Cementerio de Chacarita
Gerardo Viercovich
LA NACION
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