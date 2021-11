En Equals, su nuevo disco, Ed Sheeran encuentra inspiración en la paternidad y en su pareja

Álbum: = (Equals) Temas: “Tides”, “Shivers”, “First Times”, “Bad Habits”, “Overpass Graffiti”, “The Joker and The Queen”, “Leave Your Life”, “Collide”, “2step”, “Stop The Rain”, “Love In Slow Motion”, “Visiting Hours”, “Sandman” y “Right Now”, Producción: Ed Sheeran, FRED y Johnny McDaid y con la composición y/o producción adicionales de Steve Mac, Joe Rubel, Amy Wadge, Foy Vance, Elvira Anderfjard, David Ho, Andrew Watt, Lou Bell, Natalie Hemby y Ben Kweller. Discográfica: Asylum Records. Nuestra opinión: bueno.

“He crecido, ahora soy padre, todo ha cambiado, pero sigo siendo el mismo de alguna manera”, dice Ed Sheeran en la primera estrofa de “Tides”, el tema con que arranca = (Equals). Y así abre su bitácora de viaje y muestra al nuevo Ed, ese que surgió en agosto de 2020 cuando nació su hija Lyra. Porque como enuncia el cantante británico, la llegada de un hijo efectivamente lo cambia todo. En este cuarto disco, Sheeran se sube a los sonidos de los 80 y a los sintetizadores para darle a su pop romántico un aire renovado, pero no deja de generar un efecto de ensoñación que por momentos pide un cambio de tono o un quiebre, o quizá esa madurez que promete que ha llegado a su vida.

Portada de Equals, el nuevo álbum de Ed Sheeran

La paternidad atraviesa cada una de las 14 pistas de este disco que, como los anteriores, tiene un nombre relacionado con las matemáticas. Y más allá de su intento fallido de alejarse de la música, el británico volvió a crear un álbum compacto con al menos 2 singles que lograron colarse entre los primeros puestos de los charts apenas fueron lanzados (”Bad Habits” y “Shivers”). Porque si hay algo que sabe hacer este músico que juega a hacerse el loser -y se la banca solo, no invitó a ningún otro artista a colaborar- es confeccionar temas radiales, de esos que suenan en todos lados. Junto al escritor y productor Johnny McDaid, de Snow Patrol, y al artista dance Fred Again, Sheeran despliega todas sus impresiones de hombre adulto (ahora tiene 30 años), y deja su lado salvaje para concentrarse en la familia y el amor de su compañera de colegio. Y llega el clásico desafío de componer sin el corazón roto, sin noches de parranda, componer desde un momento de armonía emocional.

Después del manifiesto de su nueva identidad en “Tides”, llega “Shivers”, un tema un tanto empalagoso donde habla del amor a Cherry Seaborn, algo que se repite en “First Time”, donde se concentra en aquellas primeras veces y las enaltece porque sabe que no vuelven a suceder. Sheeran encuentra en sus temas de fogón con aportes electrónicos materia prima para aquellos que gustan de prender linternas con los celulares en los recitales y cantar los estribillos haciéndolos propios.

Su costado bromista también aparece en el disco, en “Collide”, donde se sitúa en circunstancias bizarras como en una clásica comedia romántica, pero la mayor parte del álbum está teñido de rosa, tanto en “Leave Your Life”, “Joker & the Queen” y “Love in Slow Motion”. El amor es el centro de la escena, con melodías dulces y sentimientos a flor de piel que van acompañados de los sintetizadores, grandes protagonistas de este disco. Solo sale de ese callejón, con la movediza “2step”, uno de los únicos momentos en que rapea, y con algunos recuerdos del pasado en “Bad Habits”, donde habla de esas noches de fiesta con un ritmo nocturno y urbano.“Overpass Graffiti”, una de las canciones más logradas, trae una bocanada de melancolía y un poco de renovación, con dejos de The Cure.

Después llega el tema tributo, “Visiting Hours”, escrito a su mentor musical Michael Gudinski, donde Sheeran se imagina poder pasar un rato por el cielo y pedir un consejo. Es el tema más oscuro, aunque lejos de adentrarse en ese sentimiento lo aborda desde su costado más naif. Luego, la canción de cuna para Lyra, “Sandman”, un tema dulce en el que Sheeran comparte uno de los momentos más íntimos de su vida familiar. Para cerrar, “Be Right Now”, una canción entusiasta e hipnótica donde surgen sonidos celestiales.

Sheeran se maneja cómodo en lo que ya sabe hacer y no parece dispuesto a arriesgar. Pero, ¿le hace falta arriesgar? Si sabe y tiene la fórmula para hacer canciones que son abrazadas por el público de forma inmediata, sus temas alcanzan los primeros puestos en los charts y la gente lo va a ver a los estadios con sus celulares dispuestos a alumbrar y cantar cada uno de esos estribillos que él escribió y compuso para que justamente eso suceda. Si para él, uno de los artistas más escuchados de Spotify, el amor dura para siempre y el cielo es un lugar encantador, entonces para qué molestarlo.

Sergio Rotman se presenta en Niceto Club Emiliano Lasalvia - LA NACION

Sergio Rotman presenta Odio

Además de integrar Los Fabulosos Cadillacs, Mimi Maura, Cienfuegos, El Siempreterno y Los Sedantes, Rotman tiene un proyecto solista. Su segundo disco, Odio salió este año y ahora lo presenta con dos funciones en Niceto Club, este jueves a las 20 y a las 22. Lo acompañarán sobre el escenario Álvaro Sánchez en bajo, Gabriel Muscio en batería y Saúl Díaz de Vivar en guitarra. También se anuncian “invitados especiales”.

Volvió U2

“Your Song Saved My Life” es la primera canción que edita el grupo irlandés desde 2019. Se trata de un single extraído de la banda de sonido de la película Sing 2, en la cual Bono tiene una participación aportando su voz a uno de los personajes animados. El tema se estrenó en el TikTok de la banda y luego tuvo su debut en medios “tradicionales”: en BBC Radio 2. U2 ya había contribuido a otros soundtracks como los de Pandilla de Nueva York y Mandela: Largo camino hacia la libertad, por los cuales fue nominado al Oscar.

Diana Ross: nuevo disco y show en Glastonbury

La legendaria cantante de soul vuelve con Thank You, su elepé número 25. Para este trabajo (que ya puede escucharse en todas las plataformas de streaming) la diva coescribió todas las canciones con un nutrido grupo de colaboradores que incluyó a Jack Antonoff, Troy Miller, Triangle Park y varios más. Mientras tanto, se anunció que actuará en el festival británico el 26 de junio de 2022.

Emilia y Duki participarán del Harlem Festival

En diciembre llega el Harlem Festival

La tercera edición del encuentro de música, gastronomía y entretenimiento más importante del Litoral tendrá lugar el 3, el 4 y el 5 de diciembre en Estación Belgrano, ciudad de Santa Fe. La primera fecha será una fiesta Bresh y las dos siguientes contarán con las presentaciones de Duki, Miranda!, Rusherking, Bandalos Chinos, Emilia, Nafta, Axel Fiks, Acru, Dillom & Muerejoven, Natalie Pérez, El Zar, Feli Colina, Alejo y Valentín, Luck Ra, Barbi Recanati y muchos más. En la noche del miércoles se presentó el festival en Buenos Aires con la presencia de varios artistas y la musicalización de La Bresh.