En suspenso: Martha Argerich y el Teatro Colón anunciaron que el prestigioso festival de la pianista deberá ser reprogramado

Mediante un comunicado del Teatro Colón y de la propia pianista, a través de redes sociales, este sábado se informó sobre la reprogramación del Festival Martha Argerich de este año en el primer coliseo. “Querido público argentino: cómo siento y lamento no poder estar con ustedes este año. Siempre me siento tan ayudada y estimulada cuando estoy con ustedes. El entusiasmo y el cariño incondicional que siempre me demuestran, solamente ustedes. Bueno, muchas gracias y espero que sea otra vez”. Con estas palabras, Martha Argerich se refirió a la cancelación para 2024. De hecho, en el clip la artista no habla de “reprogramaciones”. Solo deja la puerta abierta, quizás, para el próximo año.

Sin embargo, el texto que acompaña el video publicado en la cuenta de Instagram del teatro, afirma: “El Teatro Colón informa que, por razones de fuerza mayor, el Festival Argerich será reprogramado para una fecha que pronto anunciaremos. Estamos coordinando con Martha y quienes hacen posible esta maravillosa fiesta de música y talentos, para que el público disfrute del brillo y la excelencia de este único acontecimiento. Será una gran alegría reencontrarse muy pronto con la queridísima Martha Argerich, para celebrar juntos uno de los festivales más reconocidos y queridos del mundo”.

Según pudo saber LA NACIÓN, no se trata de una cancelación sino de una reprogramación. El 15 de febrero de este año, cuando se anunció oficialmente la temporada 2024 del Teatro Colón, desde su Salón Dorado, el director general y artístico de la sala, Jorge Telerman, junto con la ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Ricardes, anticiparon el Festival Martha Argerich para el 3 al 18 de agosto, aunque luego, con el correr de los meses y ante la cercanía de la fecha, las localidades no se ponían a la venta ni se daban precisiones de la programación, algo que resultó llamativo para la comunidad artística el público en general.

En los pasillos del Colón se dice que, si bien no pueden dar precisiones sobre las fechas, el público será informado apenas se pueda determinar la agenda completa del festival; no sería antes de un mes. Además, no habría sido un problema contractual ni de dinero. Por otro lado, más allá de los comentarios que circulan ya en redes sobre la devolución de tickets, esto no tendría efecto ya que, como se destacó arriba, no habían salido a la venta.

Noticia en desarrollo