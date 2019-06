Estelares celebra al rock de La Plata en el Provincia Emergente

La banda liderada por Manuel Moretti dará el próximo domingo un show especial en el Estadio Único junto a un combinado de artistas locales invitados Crédito: Gentileza Estelares

Apenas algunas horas después de lanzar Las Lunas, su octavo disco que se edita este viernes 7, Estelares va a dar un show atípico dentro de sus casi 25 años de historia: como parte del festival Provincia Emergente , que se realizará este viernes, sábado y domingo en el Estadio Único de La Plata, la banda comandada por Manuel Moretti se sumará a la última jornada para ofrecer "Canciones en diagonal", un concierto que recorre el cancionero del grupo junto a un listado de músicos invitados, todos oriundos de La Plata.

"La idea era generar un clima de celebración, y qué mejor que hacerlo con músicos y amigos que queremos y admiramos", dice Manuel Moretti. Entre los invitados se encuentran Facundo Soto de Guasones, Gabriel "Boya" Rulli de Crema del cielo, Ramiro Sagasti de Pérez, El Milano (ex Las Canoplas) y Manuel Rodríguez de Sueño de Pescado. En menor o mayor medida, son artistas que se entrecruzan y dialogan con la biografía de Estelares, que empezó a escribirse en La Plata a mediados de la década del 90.

¿Cuál fue el criterio de selección de los artistas?

Podríamos haber elegido a mil más, pero va a ser un show de una hora, así que tuvimos que elegir solo a cinco. Del Boya Rulli me encantan las canciones de Crema del cielo desde siempre. A El Milano lo conozco de las primeras Canoplas, porque yo recién llegaba a La Plata y tenía a Licuados Corazones; a Facundo con Guasones, nos conocemos de giras y de discos; de Ramiro Sagasti me interesa esa canción tan característica de Pérez, de minimalismo y mantra; y a Manuel Rodríguez porque es recontra talentoso y ha crecido mucho como compositor, además de que lo conozco desde hace muchos años, ya que vivía con la mamá y con él cuando era muy chico.

Antes de eso sale finalmente Las Lunas, su nuevo disco. ¿Cómo lo describirías?

Estamos muy contentos con la grabación. El proceso fue bastante rápido, eran canciones que yo tenía los demos en julio del año pasado, en septiembre lo empezamos a ensayar un poco con la banda, en diciembre me junté con Germán [Wiedemer], que es el productor, y ya en enero estábamos grabando la primera tanda de cuatro canciones. Son nueve canciones mías y una canción de Pablo [Silvera, bajo], y el audio de la banda es muy lindo. Se consiguió un disco de rock clásico. Cruza un poco el pop, porque somos una banda de rock pop, pero es un disco que yo lo siento más rockero desde el audio. El primer corte, "Ríos de lava", quizás sea la canción más pop del disco.

¿Son todos temas nuevos o fuiste en busca de viejas canciones como solés hacer?

Yo tengo una valija llena de casetes viejos y estuve revisando algo de material cuando estaba armando el libro [ Demasiadas pocas cosas, Emecé] con Juanjo Becerra. Fui a escritos viejos y aparecieron cosas que me sorprendieron mucho, porque incluso me acordaba de las melodías. En la canción que abre el disco, "Hecho un mono", el verso inicial está tomado de ahí; después el estribillo y demás lo completé el año pasado cuando estaba haciendo los demos. Pero hay algunas cosas que vienen de antaño buscando material, como en "Este misterio", que es la tercera canción del disco, que estaba en un casete del 87 y de ahí saqué la armonía y la melodía... Es que hay tanto material que cuando pongo alguno de esos casetes flasheo con cosas que yo ni me acordaba. Pero en líneas generales, la manera de entrarle a las canciones, los retoques y demás, son todos recontra actuales.

¿Cómo creés que te encuentra este disco como compositor?

Siento que juego más con la síntesis, con dar en el centro emocional y con hacer uso de todo el aprendizaje. Eso me doy cuenta cuando me pongo a componer una canción y dejo que aparezcan la cantidad de años de ejercicio. Me pongo a jugar desde un riff, desde una melodía, desde el piano, desde una frase y todo se va armando sin demasiada presión. No meto fuerza en el trabajo, dejo que aparezcan las primeras columnas y la construcción del edificio viene con abrir la vela en función de dónde venga soplando el viento y que eso me vaya moviendo. No me meto en ninguna función de racionalismo extremo ni de sensiblería suprema; voy dejando que la canción se vaya armando. Obviamente, todo esto a compartir con los pibes y a reelaborar.

¿Cómo influyó la experiencia de tu primer libro? ¿Te arrojó alguna certeza en relación a tu rol de escritor?

No sé si me modificó mucho; te diría que nada. Cuando estoy componiendo canciones ahí el escritor está corrido, porque la canción para mí es otra cosa que escribir poesía, porque estoy prendido básicamente de la melodía. Varias de estas canciones vinieron de riffs de guitarra, que no es algo muy habitual en mí, y sin embargo empezó a pasar. No era un lugar que yo utilizaba mucho. Yo me pongo a disposición y que venga lo que venga, es algo así. Este disco tiene dos palabras que aparecen mucho que es "amor" y "soledad", pero no dichas como las utilizaba antes. Eran dos palabras muy importantes en las canciones de Estelares, sobre todo la soledad. Esta vez es casi como un lugar redundante pero no me importa, porque ha sido materia seria antiguamente en el universo de Estelares. No quise forzar nada. No quise meterme en ningún trabajo conceptual en ese sentido.

De todas formas, debe ser medio inevitable no medirte con tu propia obra...

Sí, pero por ejemplo para el corte "Río de lava", yo tenía solo esa frase: "Estuve buscándote en ríos de lava". Y de pronto empezaron a aparecer versos que me encantan como "en los capullos de seda tejiéndote en universos de voces mudas...". Esa canción tiene seis o siete versos que me gustan mucho y estoy re contento. Aparecieron porque me pongo a jugar. Y eso mismo me da que no soy el mismo de antes. Le entro de otra manera a la composición. Nunca más voy a componer una canción como compuse "Campanas", que probablemente sea una de mis canciones que más me gustan, porque mi dinámica emocional es otra. Si tengo que escribir ahora sobre algo deshabitado y roto y alguien estrellado, lo escribo de otra manera. ¿Cuál es el proceso? No lo sé. Son cosas emocionales. Lo único que puedo decir es que yo no puedo escribir ni cantar algo que no me cuadre emocionalmente en el cuerpo, no puedo cantar algo que cuando lo estoy grabando la palabra no me suena. Sé perfectamente lo que no quiero, aunque a veces no sepa exactamente qué es lo que quiero.