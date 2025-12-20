Ca7riel y Paco Amoroso postergaron la salida de su nuevo álbum: “Hoy decidimos frenar”

“Tengo un millón y quiero dos; tengo un ángel pero quiero a Dios”. Estas frases “Gimme More” -uno de los últimos estrenos de CA7RIEL y Paco Amoroso, parecen describir muy bien el presente del dúo. Premios y más premios (Gardel de Oro, Latin Grammy), lanzamientos, colaboraciones y una gira que parece interminable. Pero en algún momento había que frenar. A pesar de que la salida de un nuevo álbum ya tenía fecha programada (19 de diciembre), al llegar el día nada apareció en las plataformas digitales de música. Top Of The Hills iba a ser demorado, y la comunicación llegó horas después mediante un texto que el dúo publicó en sus redes sociales. Allí también están las razones.

“A nuestros fans, les escribimos con el corazón en la mano, para pedirles perdón. Nos dejamos llevar por un nivel de exposición, presión y éxito que no supimos manejar, y tomamos decisiones erróneas y apresuradas. Nos llevó tiempo reconocerlo, pero necesitamos descansar y sanar. Top of The Hills nació en un momento de demasiada velocidad. Hoy decidimos frenar, posponer el disco y la gira hasta nuevo aviso. Gracias por estar incluso cuando nos perdemos. Esperamos poder volver cuando estemos preparados. Gracias”.

Con estas palabras explicaron los motivos de la postergación. Y desde el sello discográfico que edita su música confirmaron a LA NACIÓN esta postergación.

Como la industria discográfica suele tomarse (a nivel mundial) un receso que comienza días antes de la Navidad y se extiende hasta los primeros días del siguiente año, recién a partir de la segunda semana de enero los ejecutivos de Sony se reunirán con Paco y Ca7riel para reprogramar la salida del álbum.

El dúo no para. En la última ceremonia de los Latin Grammys, celebrada en Las Vegas, llegaron entre los favoritos y ganaron cinco estatuillas. Los premios que recibieron incluyeron Mejor Álbum de Música Alternativa por “Papota”, Mejor Canción Alternativa por “#Tetas”, Mejor Canción Pop por “El Día del Amigo”, Mejor Video Musical Versión Corta por “#Tetas”, y Mejor Video Musical Versión Larga por “Papota”.

CA7RIEL y Paco Amoroso, en uno de los shows de su extensa gira Fernando Llano - AP

El triunfo en los Latin GRAMMYs coronó un año de grandes éxitos, marcado por el fenómeno viral de su presentación en Tiny Desk Concerts, el EP PAPOTA y el PAPOTA Tour, que es su gira más ambiciosa hasta la fecha, con más de 60 conciertos en cuatro continentes, incluyendo los festivales Coachella, Glastonbury, Roskilde, Fuji Rock, Outside Lands, Montreux y seis ediciones de Lollapalooza. Recientemente cerraron una presentación en el Movistar Arena de Buenos Aires y acompañaron a Kendrick Lamar en su Grand National Tour por Latinoamérica. El dúo también obtuvo su primera nominación a los GRAMMYs bajo la categoría Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo cuyos ganadores se anunciarán el 1 de febrero de 2026, en Los Ángeles.

Además, recientemente, también se unieron a Fred again... para el tema “Beto’s Horns (fred remix)” y “Beto’s Horns (Ezra Collective remix).” La creación del tema se desarrolló en vivo durante todo el verano, con Fred, CA7RIEL y Paco, trabajando juntos en Twitch.

El tema también fue reinterpretado por el reconocido grupo de jazz londinense Ezra Collective, que remezcló la canción durante una sesión de improvisación grabada en vídeo con Fred, CA7RIEL y Paco en el centro de Londres.