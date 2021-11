“Fuerza rusa”: el Festival Konex de música clásica homenajeará a Tchaikovsky

Todavía no existía la seguridad de poder realizar este festival a causa de la pandemia, pero Luis Ovsejevich ya estaba en marcha, convocando a los músicos y planificando el repertorio. “Un festival como este necesita meses para organizarlo, así que ya llevamos tiempo trabajando para esta edición. Tuvimos que realizar una importante refacción a la sala con la finalidad de cumplir los protocolos y ya estamos listos para volver a abrirle de nuevo las puertas a la música clásica. La razón para que sea con música de Tchaikovsky es muy sencilla, considero que detrás de esa trilogía indiscutible que constituyen Bach, Mozart y Beethoven entre los más importantes músicos de la historia, el que les sigue es Tchaikovsky: tiene ópera, ballet, conciertos, sinfonías, música de cámara y más, por lo cual su presencia representa una continuidad con las propuestas de festivales anteriores”.

El 6to. Festival Konex de Música Clásica comienza hoy y durante cinco días habrá conciertos, espectáculos para chicos y el cierre será el domingo, con una gala de ballet centrada en la trilogía de Tchaikovsky. “Armamos una orquesta especial para este festival, está la Camerata Bariloche y también se van a presentar Escalandrum y el grupo infantil Anda Calabaza. Me gusta mucho impulsar agrupaciones que no transitan música clásica para que se atrevan a hacerlo, de esta manera también le llegamos a otros públicos”, dice Ovsejevich. Al frente de la Orquesta Sinfónica del festival estará Carlos Vieu, una figura muy presente en ediciones anteriores. “Formar parte de esta propuesta en espacios no tradicionales, fuera de los ámbitos no centralizados como los teatros, nos aporta a todos y nos enriquece en lo que se refiere a la cultura en general, siendo también una manera de generar fuentes de trabajo. Konex es una entidad pluralista que siempre ha dado apoyo a todo tipo de artes y en particular a la música, que va desde el rock, el candombe y la música clásica. Así que tenemos que celebrar que este Festival de Música Clásica que se había ganado un puesto en la agenda anual pueda volver para seguir ampliando la oferta cultural de la ciudad”, afirma.

Escalandrum vuelve al Konex: ya no debería sorprender la incursión de la banda de jazz en un festival de música clásica Prensa Konex

Planificar una programación junto a Ovsejevich resulta muy fácil, según explica el director. “Tiene la sabiduría de entender el gusto del público para lograr un equilibrio atractivo para quienes no se han iniciado a la música clásica. En esta oportunidad trabajamos dos programas diferentes para las dos noches de concierto con la Orquesta Sinfónica del Festival Tchaikovsky, compuesta por más de 55 músicos. Nos decidimos por la cuarta y la quinta entre sus seis sinfonías, pensando en que son las más emblemáticas y que pueden llegar de manera más contundente al público que se inicia. Luego, para cada presentación nos acompañan dos importantes solistas: el pianista Antonio Formaro con el Concierto para piano y orquesta No. 1 y en la segunda noche, el violinista Xavier Inchausti con el Concierto para violín y orquesta en Re mayor. Además, estarán encargados de abrir cada función interpretando una obra sin el acompañamiento de orquesta: el Preludio en Sol menor, Op. 23 de Rachmaninov y, el segundo, la Paganiana de Milstein. Completan ambos programas las “Danzas Polovtsianas” de la ópera El príncipe Igor, de Borodin, y la “obertura fantasía” de Romeo y Julieta.”

La Camerata Bariloche, agrupación de cámara de referencia dentro de la Argentina, está también convocada para esta 6ta edición del festival. Para Elías Gurevich, violinista e integrante de esta orquesta y quien dirigirá desde su atril, decir presente a cualquier invitación del Konex es siempre un motivo de alegría. “Es una institución que hace mucho por la cultura de este país y a la que hemos estado ligados a lo largo de muchos años. En esta oportunidad la felicidad es todavía mayor ya que vamos a tener el privilegio de tocar una obra trascendental en lo que se refiere a una orquesta de cámara como lo es la Serenata para cuerdas en Do mayor, de Tchaikovsky. La queremos desde el corazón, encontrando en su estructura compositiva toda la fuerza rusa. También habrá novedades en el concierto y que le dan un plus importante, ya que vamos a interpretar una serie de obras especialmente arregladas para orquesta de cámara por David Bellisomi, entre las podemos mencionar al “Capricho español” de Rimsky-Korsakov, el “Vocalise” de Rachmaninov. Es todo un desafío y hemos venido preparándonos a fondo para que todo salga maravilloso.”

El sábado y el domingo, a las 11, Anda Calabaza presenta un espectáculo infantil que retoma las aventuras de el Cascanueces Prensa Konex

Leer el nombre de Escalandrum como agrupación invitada a un festival de música clásica (tienen a su cargo el concierto de apertura) ya no resulta tan sorpresivo. Este sexteto, reconocido como una de las bandas de jazz argentinas más importantes, ha dicho presente en otras oportunidades. Es la tercera vez que participan de estos festivales en el Konex y como dice Nicolás Guerschberg, uno de sus integrantes y el encargado de realizar los arreglos, esperamos que no sea la vencida. “Que nos vuelvan a convocar significa que lo que hicimos en otras oportunidades gustó. Eso sí, cada vez es un nuevo desafío puesto que en cada oportunidad es un compositor distinto que requieren enfoques diferentes para poder adaptarlo a nuestro sonido. Con Ovsejevich hay mucha confianza, así que la planificación es un ida y vuelta buscando que el resultado sea un equilibrio, siempre respetando la musica y los compositores, pero en el que nuestro sonido también pueda fluir. Esta música de Tchaikovski y de la escuela rusa es sublime y nosotros nos tomamos algunas licencias para hacer esta versión que se sitúa en el filo entre lo clásico y lo popular. Ojalá hubiese más espacios como este que abre el Konex, es un lugar que genera cultura y en el que se da la oportunidad de llegar a diferentes públicos. Gente que quizás no se animaría a ir a un club de jazz a escucharnos, pero se anima con el festival. Al final, siempre de lo que se trata es de comunicar la música lo mejor que se pueda”.

PARA AGENDAR

6to. Festival Konex de Música Clásica. Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Desde hoy y hasta el domingo. Entradas: 900 pesos. Programación: http://festivalkonex.org/programacion-2021/

Además, el Festival Tchaikovsky para chicos, de manera virtual, propone una cantidad de actividades gratuitas para acercar la vida y la obra del compositor a las nuevas generaciones. En vamosalballet.org