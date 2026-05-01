Mau y Ricky: la canción que los hizo llorar, sus mayores miedos, por qué discuten y las costumbres argentinas que adoptaron

¿Mau y Ricky? o ¿Ricky y Mau? Después de semanas de campaña en redes sociales, Ricky Montaner finalmente ganó la pulseada. El próximo disco del dúo -que forma junto a su hermano desde 2011- se llamará Ricky y Mau y marcará el inicio de una nueva etapa musical: una mucho más vulnerable, liviana y atravesada por el agradecimiento. Lo que comenzó como una divertida movida en Instagram y TikTok —con Ricky impulsando públicamente el cambio de nombre y sumando el apoyo de figuras como Carlos Vives, María Becerra y De La Ghetto— terminó convirtiéndose en una especie de novela familiar con internas, la participación pública de los Montaner y una expectativa que no hizo más que crecer entre sus fans.

Hoy, esa historia encuentra su primer gran capítulo en Buenos Aires. Después de conquistar España con funciones agotadas en Barcelona, Madrid y Valencia, los hermanos venezolanos desembarcan en Argentina con su Listening Experience, una propuesta íntima y distinta a todo lo que hicieron hasta ahora. Este viernes, en Sala SinPiso, se alejarán de los grandes escenarios para encontrarse cara a cara con su público en un show pensado para escuchar, compartir y construir juntos el próximo capítulo de su carrera.

Lejos del formato multitudinario, esta experiencia busca que los fans sean protagonistas: no sólo escucharán en vivo las canciones de su nuevo disco antes de su estreno oficial el 28 de mayo, sino que también podrán decidir qué temas saldrán primero y cuál será el verdadero pulso del disco. “Es un show donde ellos tienen el destino del álbum en sus manos”, resume Ricky mientras Mau lo define como “el formato más íntimo y vulnerable que hemos hecho en nuestra carrera”.

Mau y Ricky traen su Listening Experience a Buenos Aires, un evento pensado para que sus fans tengan acceso a su nuevo material antes de que salga a la venta Sony Music

-¿En qué consiste esta Listening Experience que fue furor en España y hoy llega a Buenos Aires?

Mau: -Es una manera que tenemos nosotros de incluir a nuestra comunidad, a nuestra gente desde antes de que el disco vea la luz. Es una listening experience pero totalmente en vivo, vinimos con nuestra banda y vamos a estar tocando las canciones del disco antes de que salga. Además, le vamos a estar dando a la gente un papelito para que nos ayuden a escoger las canciones que quieren que vayan saliendo antes del 28 de mayo, que es el lanzamiento mundial. En España salió “Las Flores”, ahora le toca a Buenos Aires, así que vamos a ver que dicen. Estoy muy emocionado porque es el formato más íntimo y vulnerable que hemos hecho en nuestra carrera, no sé si lo volveremos a hacer en algún otro momento pero es un reto hermoso y una manera muy hermosa de conectar con nuestra gente.

-O sea, que los fanáticos van a ser parte de todo...

Ricky: -De eso se trata. Es un show donde son los protagonistas, tienen el destino del disco en sus manos porque ellos van a elegir cuál va a ser la próxima canción en salir, cuál va a ser el foco del álbum también. Es bonito poder traerlo a la Argentina y poder seguir por toda Latinoamérica brindando esta experiencia que para nosotros es súper enriquecedora. Hemos hecho muchos shows pero más masivos, donde no tienes una interacción cercana con la gente. Esto va a ser algo mucho más íntimo.

-En las redes vienen hablando de “un secreto” que develarán en el show de esta noche, ¿pueden darnos algunas pistas?

Mau: -Tiene que ver con la música, con el disco en sí. Hay algo muy hermoso que tiene nuestra comunidad, como si tuviésemos chistes internos y un lenguaje que nos pertenece. A veces siento que ellos me conocen mejor de lo que me conozco yo (risas). Entonces es una manera nuestra de poder hacerlos parte y de que sientan que conocen nuestro disco y lo que viene antes que el resto del planeta.

-Que este disco se llame Ricky y Mau también habla de una nueva etapa musical… ¿Cómo describirían este nuevo trabajo?

Mau: -Es una etapa donde nos sentimos ligeros. Obviamente uno tiene ambiciones y a mí me gustaría tocar en el Super Bowl y hacer un montón de cosas que todavía no he logrado pero este es un momento donde nos recordamos todo el tiempo la necesidad de parar y decir: “Guau, no puedo creer que esta sea nuestra vida”. Tenemos salud, nuestra familia tiene salud, podemos dedicarnos a lo que amamos y nos celebran. Entonces este es un álbum que nos permite parar y disfrutar de todo eso.

-¿Qué diferencias hay con Hotel Caracas, el disco anterior?

Mau:-Hotel Caracas era como la respuesta a ¿De dónde venimos? y esa búsqueda interna. Este viene a ser la respuesta a ¿Quiénes somos?

-¿Y quiénes son?

Mau: -Somos dos hermanos que aman hacer música y que sienten un privilegio enorme de poder hacerlo juntos.

-Ricky, “Las Flores” es una canción que le escribiste a Mau… ¿Cómo nació?

Ricky: -La idea de esta canción empezó en el estudio de mi casa. Yo estaba con un amigo nuestro (Jey) y tenía unos acordes que me gustaban un montón. Se los enseñe y empezamos a escribir algo. Empezó con esta idea de “no importa el lugar siempre que tu estés conmigo”, entonces él lo asociaba como si yo se lo hubiera escrito a mi esposa. Yo sabía que tenía que escribir una canción que tratara de la hermandad para este disco porque así como Hotel Caracas se trataba de Venezuela, éste tenía que reflejar nuestra hermandad y esa fortuna de poder hacer música juntos. Y era una canción que yo debía escribir solo porque era algo personal que no quería estar compartiendo o teniendo idas y vueltas así que me escape tres días con mi esposa (Stefi Roitman) a un retiro con esa idea en la cabeza y la escribí. Al volver se la puse sin decirle que era para él. Se la fui poniendo a la familia y fueron cayendo de a uno con distintas frases mientras iban escuchando la canción. Fue muy bonito, una experiencia bella porque pocas veces uno escribe sobre un amor que no es el amor de pareja.

-¿Y qué te pasó a vos, Mau, al escucharla?

Mau: -Y bueno, lloré todo lo que te puedas imaginar. Como te decía Ricky, yo cuando la empiezo a escuchar no sabía que era para mí entonces fui escuchando la letra y me iba sintiendo súper mega identificado y decía: “Ay caray, está hablando de mí”. Y de nosotros porque en realidad no me está escribiendo una canción directamente a mí sino que él está hablando de lo que hemos tenido que vivir juntos. Y de ese recordatorio que para nosotros es súper relevante y que es: “Paremos para darnos cuenta de lo que estamos viviendo”.

-Ahora estás en deuda, tenés que inspirarte vos…

Mau: -Bueno, lo que pasa es que va a ser difícil llegar a la altura de esa canción porque es muy linda. Voy a tener que hablar de otra cosa (risas).

-Hay una parte que dice: “El tiempo que pasa nunca regresa, apaga las voces de tu cabeza”… ¿Qué cosas los preocupan?

Ricky: -Varias. Algunas siento que son miedos pendejos y cuando me pongo a pensar sé que no tengo por qué tenerle miedo a eso. Por ejemplo, pienso si lo que estoy haciendo va a dejar una huella realmente importante como siempre aspiré, y es una estupidez eso. También suelo preocuparme por cosas que no van a pasar o no están pasando y eso hace que no me dé cuenta de las bendiciones que estoy viviendo. Por eso estoy agradecido de que este proyecto me dé la oportunidad de darme cuenta a tiempo, de parar y de agradecer cosas tan cotidianas como que mi mamá se moleste conmigo porque no le dije: “Buenos días” después de haber aterrizado en Buenos Aires. Sé que voy a pasar muchos años de mi vida extrañando eso entonces amo que me pase y darme cuenta, que no se me pase de largo.

Mau: -En mi caso, ahora que soy padre las angustias se multiplican por mil. Cosas tan básicas como el miedo a perder a la gente que uno ama; ese puede ser de los miedos más heavy que tengo. Y por supuesto el miedo de: “¿Estaré haciendo un buen trabajo como papá, como esposo, como hermano, como persona en general?”.

"Tenemos una dinámica bastante clara, no sólo como hermanos sino también como socios o compañeros de banda. El hecho de haber empezado a una temprana edad nos permitió resolver todos los temas de ego, incluso cuando todavía no nos estaba sucediendo nada en cuanto a nuestra carrera" Sony Music

-En este disco, el foco está puesto en la hermandad, ¿Cómo describirían su vínculo?

Mau: -Tenemos una dinámica bastante clara, no sólo como hermanos sino también como socios o compañeros de banda. El hecho de haber empezado a una temprana edad nos permitió resolver todos los temas de ego, incluso cuando todavía no nos estaba sucediendo nada en cuanto a nuestra carrera. Entonces nuestra dinámica de hermanos es súper ligera y está basada en el humor. Creo que nuestra forma de comunicarnos es a través del humor aunque nos tomamos muy en serio nuestra carrera. La música sin dudas es una de las cosas que más nos une. Creo que de 24 horas que tiene el día, unas 23.50 estamos hablando de música y eso es hermoso porque al final no nos quedamos nunca sin tema para hablar. Siempre hay algo para conversar con la visión puesta en querer seguir mejorando e impactando en la vida de la gente.

-En un momento hablan de que no importa si siguen caminos distintos porque en definitiva siempre se vuelven a encontrar… ¿Qué situaciones sienten que los distancian?

Ricky: -Cada uno con su familia va trazando su vida individual. Obviamente tenemos una hermandad y además somos socios. Así como yo elegí a mi esposa para pasar el resto de mi vida, el único otro vinculo que yo elegí para pasar el resto de mi vida en plan trabajo es él. Entiendo que hay momentos en que él se tiene que ir a criar a un niño o reconozco que cuando él empezó a salir con su esposa, pensé: “Bueno, ¿será que es hasta aquí?”. Definitivamente tener un hijo es algo que te distancia de alguien. Hoy en día si estamos en Miami y tenemos un momento libre es para dedicárselo a su hijo pero, al final, siempre nos encontramos en un mismo destino.

-¿Y qué cosas los hacen discutir?

Ricky: -Cosas cotidianas y bobas. Las cosas realmente importantes las hablamos y se resuelven. Estamos muy alineados en ese sentido. Si hay algún problema, se habla y ya. Yo creo que las peleas son más por estar de mal humor y contestar feo. O si algún día dijo algo que me tocó los cojones (risas).

Mau: -Literal es así (risas). Por ahí estamos de gira, reventados de cansados y eso hace que la paciencia o la tolerancia baje un pelito.

Ricky: -Por ahí estás discutiendo con tu esposa a la distancia por cualquier bobería y te empiezan a joder: “Ay, llegaste 15 minutos tarde”, y tú te quedaste 15 minutos al teléfono discutiendo entonces ahí explotas: “Bueno, si huevón…”. Por esas estupideces peleamos.

Mau: -Y se resuelven en un segundo. Nos cagamos de risa y ya fue.

-Escuché que tienen escritas 52 canciones y sólo van 12 al disco, ¿Cómo hacen esa selección? ¿Los temas que quedan afuera quedan para otros álbumes o van para otros artistas para los que componen?

Mau: -Depende. Hay canciones que son muy personales, muy nuestras y a veces no encajan para otros artistas. En este caso, antes de saber que el concepto iba a ser Ricky y Mau, ya veníamos escribiendo mucho. La única manera de saber cuál es el próximo concepto es escribiendo. No necesariamente somos de los que escriben miles de canciones para seleccionar, pero así se dio esta vez y amo las otras canciones también pero siento que las elegidas son las que contaban mejor la historia que queríamos contar.

-¿Para qué artistas escribieron últimamente?

Ricky: -Para Zayn Malik (ex One Direction); escribimos dos canciones para su álbum nuevo.

Mau: -Y hoy sale una que hicimos para Los Lagos. Se llama “Himno Nacional”.

Su amor por la Argentina

Este viernes, a las 21, Mau y Ricky presentarán en exclusiva su nuevo disco en la Sala SinPiso, Julio Argentino Noble 4100, CABA Sony Music

-¿Por qué eligieron Argentina como primer lugar de Latinoamérica para presentar estas experiencias íntimas?

Mau: -Argentina siempre ha sido la casa de muchas primeras veces nuestras, siempre. Aparte de que es muy conveniente por la gira empezar de abajo y subir, creo que en la Argentina desde hace muchos años sentimos una seguridad enorme de saber que la gente va a estar y que tenemos una comunidad hermosísima. Nosotros contamos con ellos y ellos saben que cuentan con nosotros.

Ricky: -Fue muy ambicioso esto. Hace tres semanas no había gira, empezamos a hablar de esto hace dos semanas literal entonces empezar por Argentina era tener esa seguridad y saber que nos iba a ayudar a tomar impulso.

-Igual ya son casi argentinos: padre argentino, esposa argentina (en el caso de Ricky), ¿Qué costumbres y palabras adoptaron de este país?

Mau: -Yo soy extremadamente fan del asado. Y soy asador entonces creo que ahí adopté de mi padre (que también es un gran asador) ese amor por el asado. Lo disfruto mucho. Más allá de la carne, amo el acto, ese momento en familia y entre amigos para conectarnos.

Ricky: -Yo hablo muy argentino por mi esposa. El “che” lo digo un montón.

Mau: -A mí se me vienen puras malas palabras a la mente (risas).

-En febrero estuvieron en el Movistar Arena, acompañando a su papá en este “último regreso” a los escenarios, ¿Qué significó para ustedes ser parte de esta despedida tan especial?

Ricky: -Fue hermoso acompañar a nuestro padre en este regreso que era tan esperado por nosotros también. Vinimos todos a apoyarlo y fue precioso, emocionante. Ahorita también estuvimos con él en Monterrey, México, y también estuvo muy hermoso. Son esos momentos que uno le da la prioridad que se merece. Que nos dediquemos todos a lo mismo y que podamos ir acompañándonos en los conciertos y ser parte de la historia del otro son momentos que van a permanecer en nuestra memoria para siempre.

Mau: -Cada vez que lo veo está mejor el show. En Monterrey, lloré muchísimo. Más allá de lo que lo admiramos como papá, lo admiramos como artista. Tenemos una relación tan hermosa de padre e hijo que es muy fuerte.