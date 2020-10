Marc Bolan al frente de T-Rex, una de las máximas expresiones del glam rock inglés de comienzos de los años 70; en los 80 la canción volvió a brillar en los rankings de la mano de The Power Station, la banda de Robert Palmer y dos Duran Duran Fuente: Archivo - Crédito: T-Rex Inside Documental

Gabriel Hernando
26 de octubre de 2020

Aprovechando un paréntesis en la ascendente y vertiginosa carrera de Duran Duran, en 1984 el bajista John Taylor y el guitarrista Andy Taylor decidieron seguir trabajando juntos en un proyecto musical con un perfil un tanto más rockero y decididamente alejado del característico sonido sintetizado de su banda insignia. De esta manera, y acompañados por el cantante Robert Palmer y el baterista Tony Thompson (ex Chic), nacía The Power Station. Un año más tarde, bajo la producción de Bernard Edwards (ex bajista de Chic), vio la luz The Power Station, el álbum debut de la agrupación que tuvo su momento de gloria con los temas "Some Like it Hot" y, particularmente "Get It On".

"Get It On", que sonó a más no poder en las radios de todo el mundo en aquella época, en realidad no se trataba de una composición propia sino de un versión actualizada de uno de los más grandes sucesos surgidos del glam rock, la escena que dominó el panorama de la música británica durante casi toda la primera mitad de la década del setenta. "Get It On" fue escrita por Marc Bolan, cantante, guitarrista y líder del grupo T Rex, y fue incluida en el álbum Electric Warrior, lanzado en 1971. En su edición para Estados Unidos el tema fue rebautizado como "Bang a Gong (Get it on)", con el objeto de evitar confusiones con una canción de idéntico nombre y aparecida ese mismo año a través de la banda de jazz Chase. Sin embargo, hay quienes aseguran que la modificación de título obedeció a las alusiones sexuales del mismo, situación que a su autor no le preocupó en lo absoluto, ya que en las entrevistas promocionales previas a su lanzamiento él mismo había afirmado que la mayoría de sus composiciones giraban en torno al sexo.

La excelente repercusión de "Hot Love", su éxito anterior, le permitió a T Rex realizar una auspiciosa gira por Estados Unidos. Durante su escala en Nueva York, en marzo de 1971, Bolan le pidió al baterista Bill Legend que lo ayudara con un ritmo para desarrollar una canción que más tarde se convertiría en "Get It On". De todos modos, tiempo después el músico confesó públicamente que el tema y el riff de guitarra surgieron inspirándose en "Little Queenie", un clásico de Chuck Berry que él deseaba grabar y que finalmente derivó en su siguiente impacto musical. Se dice también que "Get It On" marcó el final de la sólida amistad entre Bolan y John Peel, el legendario musicalizador y conductor de la BBC, quien, al aire, afirmó no sentirse demasiado entusiasmado con el tema después de estrenarlo en su programa radial.

Producida por Tony Visconti (habitual colaborador de David Bowie), la canción fue grabada en los Trident Studios de Londres por los integrantes de T Rex más el acompañamiento musical de Rick Wakeman (futuro integrante de Yes) en piano, Ian McDonald (King Crimson) en saxo y Mark Volman y Howard Kaylan (ambos ex The Turtles) en coros. En cuanto a la participación de Wakeman, algunos afirman que la misma se dio luego de un encuentro casual con Marc Bolan en Oxford Street, en el que le pidió grabar en algún tema del disco ya que precisaba dinero para afrontar el pago del alquiler. El líder de T Rex lo convocó entonces para sumar teclados y ya en el estudio, Wakeman le sugirió que, por sus características, "Get It On" no precisaba piano. A lo que Bolan le respondió: "¿Acaso no tenés que pagar el alquiler?". Finalmente, Wakeman accedió y recibió a cambio 9 libras con las que pudo saldar su deuda.

Pocos días después de su lanzamiento, más precisamente el 24 de julio de 1971, "Get It On" trepó a la cima de los charts en el Reino Unido y se mantuvo en esa posición durante cuatro semanas. Fue el mayor éxito del grupo y, según el propio Bolan, llegó a vender un millón de copias. Algo similar ocurrió del otro lado del océano Atlántico, alcanzando el puesto número uno del Billboard Hot 100 en Estados Unidos; la segunda posición en el Top 100 de Cash Box y la décimo segunda en los rankings de Canadá, en marzo de 1972. Fue, sin dudas, el momento de mayor esplendor de Marc Bolan como músico, no sólo por el éxito en ventas, por liderar los charts de varios países y agotar las localidades de todos sus conciertos tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos, sino también por los elogiosos comentarios de grandes estrellas del rock, como su gran amigo Elton John (quien lo menciona en varios pasajes de su celebrada autobiografía) y los propios John Lennon y Paul McCartney quienes, tras la separación de The Beatles y en pleno inicio de sus respectivas carreras solistas, coincidieron en señalar que T Rex era lo más excitante y movilizador de la escena británica de aquel momento.

Robert Palmer, voz de The Power Station en los 80 Crédito: EMI

"Get it on" volvió a estar en la consideración masiva en 1985 de la mano de la lograda versión pergeñada por The Power Station. Alcanzó el puesto número nueve en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos mientras que en el Reino Unido hizo lo propio en la posición 22. Con el vocalista Michael Des Barres en lugar de Robert Palmer, la canción fue incluida en el set que la banda brindó el 13 de julio de 1985 en Filadelfia como parte del multitudinario festival benéfico Live Aid. Y también sonó en el episodio "What's Works" de la famosa serie televisiva División Miami. De todos modos, cabe mencionar que algunos años antes que The Power Station, fue Blondie la primera banda en revisitar "Get It On". Y lo hizo el 4 de noviembre de 1978 durante un concierto en The Paradise Ballroom de la ciudad de Boston, luego inmortalizado en Headlines, el álbum en vivo que la agrupación lanzó ese mismo año, y en la reedición del disco Parallel Lines, de 2001. Por último, en 1979. Witch Queen, un grupo de música disco, dio a conocer una versión en ese estilo bajo el título de "Bang a Gong", evidenciando que la semilla plantada a principios de los setenta por Marc Bolan (quien murió el 16 de septiembre de 1977 en un accidente automovilístico) seguía dando sus frutos y captando la atención de las nuevas generaciones.

