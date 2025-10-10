El ranking de las mejores canciones del siglo, según Rolling Stone

La revista Rolling Stone recopiló 25 años de éxitos que considera “clásicos” de todo el mapa musical y de todos los rincones del planeta. Por lo que se presentó, la lista de las mejores canciones de nuestro siglo abarca 250 temas, pero la icónica publicación de cultura popular avisó que el número podría ampliarse.

A fin de cuentas, el siglo XXI no hizo más que empezar y si algo demostró es que los cambios son constantes. Del CD al iPod pasando por Napster y MySpace y la era brillante de Spotify. “Vivimos en una época en la que tu próxima canción favorita podría provenir de cualquier lugar. Ese es el espíritu detrás de nuestra lista de las 250 mejores canciones del siglo XXI hasta la fecha”, se lee en la publicación.

“Algunas de estas canciones son éxitos universales, otras son clásicos de culto influyentes. Pero esta lista se propone capturar toda la gloria caótica de la música del siglo XXI, canción por canción”, añadieron.

Los temas elegidos podrán gustar más o menos, pero provienen de todas partes. Solo en el Top Ten, aparecen bandas de Estocolmo, de Nashville y de los bares sórdidos de punk-rock de Nueva York. Estas canciones abarcan desde Seúl a España y San Juan, desde Las Vegas a Veracruz y Versalles, desde Nigeria a México y Colombia. Hay reggaetón, K-pop, drill y crunk, country, afrobeats, emo y sierreño.

Este es el top de las canciones elegidas exclusivamente por su “brillantez musical y originalidad”, advirtieron desde la revista para alejar el debate de alguna de sus elecciones.

1. “Get Ur Freak On” de Missy Elliott

Rolling Stone puso en primer lugar “Get Ur Freak On” de Missy Elliott

Melissa Arnette Elliott conocida como Missy Elliott, es una rapera, cantante, productora y compositora estadounidense. En 2001 lanzó lo que es para Rolling Stone la mejor canción en lo que va de siglo. Después de este tema, “nada volvió a ser igual”.

La canción incorpora elementos del bhangra, un estilo musical y de danza originario del Punjab en la India, mientras que el riff principal —una frase corta y repetitiva— es interpretado en un instrumento tradicional llamado tumbi.

“Aunque pasaron más de dos décadas desde que el tema compuesto junto a Timbaland saliera al aire, ”Get Ur Freak On” sigue sonando a futuro: todo lo vibrante, inventivo y genial del pop del siglo XXI está aquí”, mencionaron en la revista. Cabe destacar que ganó el Grammy a Mejor Interpretación de Rap Solista en 2002.

2. “Maps” de Yeah Yeah Yeahs

Lanzada en 2003, tiene una profunda historia de desamor detrás

El trío neoyorquino de art-punk Yeah Yeah Yeahs es un referente de autenticidad en la música alternativa y la canción —de 2003— elegida por la revista, tiene una historia de amor fallido detrás.

Es una balada sobre el amor a distancia entre Karen O y Angus Andrew, líder de la banda Liars. Sin que haya sido nunca confirmado, se rumorea que el título “Maps” significa My Angus Please Stay (Mi Angus, por favor, quédate).

Karen O y Angus Andrew comenzaron su relación en el 2000 y llegaron incluso a vivir juntos entre Brooklyn y Nueva Jersey. La pareja tuvo que lidiar con la dificultad de las giras, ya que ambos eran músicos con agendas muy demandantes y pasaban mucho tiempo separados. Finalmente, terminaron el vínculo en 2003. Durante la grabación del video musical, Karen O lloró de verdad cuando Angus Andrew llegó tarde al rodaje.

3. “Crazy in Love” de Beyoncé con Jay Z

Se trató del primer sencillo en solitario de Beyoncé, lanzado en 2003

Beyoncé en un puesto alto de cualquier lista no es una sorpresa. De hecho, en esta aparece más veces: en el puesto 32 con “Formation” y el 138 con “Déjà Vu”. “Desde el momento en que esos primeros trompos abren la canción, queda claro que Crazy in Love es más que un sencillo: fue una advertencia al resto del mundo del pop de que Beyoncé, la estrella solista, había llegado oficialmente”, escribieron los críticos musicales del magazine.

Un himno alegre y pegadizo destinado a “la grandeza desde el principio” que combina géneros como R&B, pop, hip hop, soul y funk. La letra habla sobre una obsesión amorosa intensa que lleva a actuar fuera de lo normal. En su momento, ganó el Grammy a Mejor Canción R&B y Mejor Colaboración de Rap/Sung en 2004.

¿En qué puestos quedaron los artistas latinos?

11. “Safaera” de Bad Bunny, Ñengo Flow y Jowell & Randy

"Safaera" de Bad Bunny aparece en el puesto 11 Instagram/badbunnypr

Un reguetón típico con el conjunto de elementos rítmicos, vocales y culturales que se esperan del estilo. La canción se describió como un “Frankenstein del perreo”: contiene más de 10 cambios de ritmo y beat, fusionando trap, reggaetón, dembow y hasta referencias a hip hop de los 90. Ñengo Flow, con su voz rasposa, cierra la canción.

Desde Rolling Stone, expresaron: “Con su tema ‘Safaera’, el músico puertorriqueño fue aún más allá, consolidándose como el máximo innovador de la música latina”, además de decir que “Bad Bunny marca el comienzo de la nueva generación musical ávida de fiesta con una hazaña artística que gira a través de décadas de referencias”.

Por su parte, Bad Bunny aparece de nuevo en esta lista en el puesto 81 con su canción “Baile Inolvidable”, que estrenó este 2025.

14. “Gasolina” de Daddy Yankee y Eddie Dee

La canción, lanzada en 2004, es considerada un himno del reguetón Instagram @daddyyankee

No nos quedamos cortos al decir que “Gasolina” es un fenómeno cultural perdurable que marcó un antes y un después en la música latina. Fue escrita por Daddy Yankee y Eddie Dee, y producida por Luny Tunes. Se grabó en 2002, pero se lanzó oficialmente en 2004, como parte del álbum “Barrio Fino”.

La canción es un himno del reguetón, surgido en el underground, que ayudó a popularizar este género musical globalmente y a posicionarlo en el mainstream. Con el tiempo, logró trascender fronteras y generaciones, siendo un clásico imprescindible del género y con ella su autor.

“Gasolina” trata sobre ser joven y festejar hasta que el cuerpo se rinda. La línea vocal de Daddy era rápida y furiosa, pero también fue la producción de Luny Tunes la que hizo historia con esa línea de sintetizador en tono menor, pesada y caricaturesca, que suena como una mezcla de un Clavinet y una mbira africana.

56. “La Tortura” de Shakira con Alejandro Sanz

Shakira y Alejandro Sanz brillaron con su tema "La tortura", que sigue siendo recordado hasta el día de hoy

Hay que avanzar hasta el puesto 56 para encontrar al siguiente latino de la lista. Es nada menos que la colombiana Shakira, pero no en soledad. Comparte ranking con el español Alejandro Sanz en una canción que combina pop latino, reguetón, y música electrónica, con toques de flamenco y percusiones caribeñas.

Este tema de 2005 narra un diálogo entre una mujer que no perdona una traición y un hombre que intenta justificarla. Es una mezcla de pasión, arrepentimiento y poder emocional. La frase “No sólo de pan vive el hombre” del estribillo alude a una cita bíblica (Mateo 4:4), un detalle poco habitual en una canción pop bailable.

“La improbable pareja irradiaba una energía y química infinitas que se grabaron a fuego en “La Tortura”, un acalorado tira y afloja entre un amante harto y su ex infiel que todavía está lleno de provocación y anhelo”, dijeron en Rolling Stone.

Alcanzó el número 1 en más de 20 países, incluyendo EE.UU. (Billboard Hot Latin Songs), y fue uno de los sencillos más vendidos del año 2005. Algunos dirán que consolidó a Shakira como estrella global bilingüe.

A continuación, otros artistas latinos que dijeron presente en la lista:

64. Peso Pluma y Eslabón Armado - “Ella Baila Sola”

77. Rosalía - “Malamente (Cap.1: Augurio)”

81. Bad Bunny - “Baile Inolvidable”

109. Karol G and Nicki Minaj - “Tusa”

111. Calle 13 - “Querido FBI”

113. Natalia Lafourcade - “Hasta La Raíz”

130. Selena Gomez - Hands to Myself

134. Luis Fonsi and Daddy Yankee feat. Justin Beiber - “Despacito”

146. Ivy Queen - “Quiero Bailar”

245. Tego Calderón - “Pa’ Que Retozen”

234. J Balvin and Willy William - “Mi Gente”

*Por Cristina J. Orgaz