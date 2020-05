Guns N' Roses, entre shows por streaming y memes políticos

La banda e imágenes de su última gira podrán verse en plataformas digitales

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de mayo de 2020 • 11:39

Dos noticias sobre Guns N' Roses están dando de qué hablar en plena cuarentena : la banda comandada por Axl Rose se suma a los shows por streaming y, en paralelo, alguien destacó algo en común entre el cantante y el asesor del primer ministro británico.

En tiempos de coronavirus , los artistas encontraron en las plataformas digitales un mundo nuevo para desarrollar o hacer circular su trabajo. Ante la imposibilidad de hacer shows en vivo y el poco alentador panorama hacia adelante -ya que muchos piensan que lo último que volverá a la "normalidad" serán justamente los eventos que aglomeren gente-, el streaming parece una buena solución.

Es por es que los Guns N' Roses tomaron nota de lo que otros estaban haciendo y decidieron trasmitir algunos de los mejores momentos de su última gira que duró 4 años y recaudó 563 millones de dólares. La selección se llama Not in This Lifetime Selects y muestra instantáneas del tour que empezó en 2016, cuando Rose se juntó, tras 23 años de disputas, con Slash y Duff McKagan para recorrer parte del mundo interpretando los clásicos de la banda.

Dentro de los temas que fueron parte de esta taquillera gira se encuentran: "It's So Easy", "Sweet Child O' Mine", "Welcome To The Jungle" y "November Rain", y también covers como "Knockin' on Heavens Door", de Bob Dylan, y "The Seeker", de The Who.

La primera selección de Not In This Lifetime , que se trasmitió el jueves pasado, fue del concierto que tuvo lugar el 29 de octubre del pasado año en el Vivint Smart Home Arena en Salt Lake City, Utah.

Axl Rose y su parecido al asesor británico

En las redes sociales, una comparación hizo estallar la creatividad. Se trata de una actitud del asesor del primer ministro británico que recordó a un clásico comportamiento del líder de los Guns.

Axl Rose fue tendencia en redes sociales al ser comparado con un político británico

Un ingenioso tuitero comparó la tardanza del político Dominic Cummings en presentarse en una conferencia de prensa donde tenía que explicar el motivo de un viaje en pleno confinamiento con un recital de la banda . "Él es el Axl Rose de Downing Street. Llegará al escenario una hora tarde. Tropezará con algunos golpes. Culpará a la multitud y luego mandará todo a la mierda", escribió el usuario desatando todo tipo de risas y comentarios en las redes sociales y volviendo, por un momento, tendencia al irreverente frontman.