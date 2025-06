Guns N’ Roses sumó una segunda fecha en Argentina: cuándo se venden las entradas

Tras haber agotado todas las entradas en dos horas para el show del 17 de octubre en el Estadio de Huracán, Guns N’ Roses agregó un nuevo show en la Argentina. La icónica banda de hard rock formada en Los Ángeles en 1985, liderada por Axl Rose, con Slash en la guitarra y Duff McKagan en el bajo, realizará dos presentaciones en Buenos Aires.

El grupo vuelve al país en el marco del tour Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things (en español, “Porque lo que querés y lo que obtenés son dos cosas completamente diferentes”). Esta nueva etapa se suma al éxito de la masiva gira 2025 de la banda por Europa, Asia y Oriente Medio. La segunda etapa de su gira incluye Centroamérica y Sudamérica.

La nueva fecha será el 18 de octubre en el mismo estadio de Huracán (Foto: X @dfallaccess)

Su segundo show en nuestro país será el sábado 18 de octubre. Según anunció la productora DF Entertainment, la venta general abrirá el 24 de junio a las 10 horas y estará disponible con todos los medios de pago. Los clientes de Banco Nación tendrán el beneficio de poder adquirirlas en hasta 6 cuotas sin interés. Los tickets se podrán comprar únicamente a través de allaccess.com.ar.

El esperado show tendrá lugar en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, conocido popularmente como el Estadio de Huracán, ubicado en la ciudad de Buenos Aires. Este recinto se prepara para recibir a miles de fanáticos que disfrutarán de los clásicos de la banda y sus nuevas canciones. Se encuentra en el barrio de Parque Patricios y su dirección exacta es Avenida Amancio Alcorta 2570.

Tras agotar su primera fecha en tiempo récord, Guns N’ Roses anunció un segundo show en Buenos Aires como parte de su gira mundial 2025 (Foto: Instagram @gunsnroses)

Además de Argentina, el tour incluye fechas en países como Brasil, Chile, Perú, Colombia y México, entre otros. Los shows prometen un recorrido por sus grandes clásicos como “Sweet Child O’ Mine”, “Welcome to the Jungle” y “November Rain” junto con una potente puesta en escena y sorpresas preparadas especialmente para esta etapa latinoamericana.

¿Cómo comprar tus entradas para Guns N’ Roses en Argentina?

Si querés asegurarte un lugar en el recital más esperado del año que se realizará en el Estadio de Huracán, seguí este paso a paso para comprar tus entradas de forma segura: