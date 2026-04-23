La revelación de Chloé Bello sobre el casamiento que planeó con Gustavo Cerati: “Tengo el vestido en casa”

El próximo 15 de mayo se cumplirán 16 años del día que Gustavo Cerati sufrió el accidente cerebrovascular (ACV) que lo dejó en coma, hasta su muerte el 4 de septiembre de 2014. Su entonces novia, Chloé Bello, fue la única persona del entorno que pudo verlo antes de que perdiera completamente el conocimiento. Durante todo este tiempo, la modelo intentó no hablar tanto del tema, aunque nunca se privó de recordar a su amor. Ahora, decidió compartir detalles de la relación que tuvieron y sorprendió a todos al revelar que estaban próximos a convertirse en marido y mujer.

Cerati y Bello empezaron a salir a principios de 2010 y se convirtieron en una de las parejas más populares del espectáculo. “En algún momento hablaré, debería hacerlo. Yo me mantuve muy privada al respecto con todo esto. Era muy chica, fue muy delicado el tema”, reflexionó la modelo en el programa Que alguien le avise (La casa streaming).

Bello y Cerati empezaron su relación a principios de 2010

Aseguró que vivieron “una historia divina” que terminó muy trágicamente: “No pudo haber sido más romántica. La verdad, se me ponen los pelos de punta”. En este sentido, reveló que el músico le insistió mucho para que salieran, pero ella no quería saber nada. La diferencia de edad era un tema: ella tenía 22 años y él 50. Finalmente accedió a salir con él. Su primera cita fue el 26 de febrero de 2010 en un recital de Coldplay en River Plate y esta misma noche se dieron el primer beso.

“Nos enamoramos y no nos separamos más. A las dos semanas estábamos viviendo juntos. Fue muy intenso”, recordó. Acto seguido, hizo una revelación que sorprendió a todos al contar el paso que iban a dar como pareja justo antes de que el cantante sufriera el ACV: “Estábamos a dos semanas de casarnos”.

Bello contó que con Cerati tenían planeado casarse en Marruecos Twitter - LA NACION

“Estuvimos muy poco, cuatro, cinco meses, pero viste que cuando sabes... es como Romeo y Julieta. Tengo el vestido colgado en casa. Es un lindo recuerdo", dijo y comentó que la boda iba a ser en Marruecos.

“Yo trato de sacarle lo bueno a todo. Realmente fue terrorífico todo lo que pasó. Lo extraño todos los días de mi vida. El 15 de mayo se cumplen 16 años desde que quedó en coma”, expresó Bello y reflexionó sobre cómo la marcó lo que sucedió con su amor: “Me hizo crecer a las patadas, pero pude hacerme muchísimo más fuerte de lo que creía porque pensé que era algo a lo que no iba a poder sobrevivir”.

El 15 de mayo de 2010, Gustavo Cerati sufrió el ACV que lo dejó en coma hasta su muerte el 4 de septiembre de 2014 (Foto: Instagram @bellochloe)

Después de la muerte del líder de Soda Stereo, la modelo optó por mantenerse alejada de la prensa. Si bien sus comentarios sobre su relación con Cerati fueron limitados, en el pasado recordó cómo fueron sus últimas horas juntos. “Yo tenía que ir a Londres por una campaña, y fue ese día que me fui. Sentí mucha confusión. Estaba en la casa de una amiga y tenía mucha fiebre. No paraba de sonar el teléfono y me escriben el manager y el asistente desesperados, pidiéndome que fuera para allá. Me tuve que tomar dos trenes distintos para llegar al aeropuerto”, contó en Urbana Play en 2022. “Logré llegar antes que la familia que estaba a dos horas y me encontré con lo que quedaba de él. Por suerte, llegué a verlo. Me llegó a ver, nos acostamos juntos y se fue lentamente desvaneciendo”, detalló.