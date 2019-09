Gustavo Santaolalla se subió al escenario para tocar con Eric Clapton

Gustavo Santaolalla uno de los invitados por Eric Clapton al Crossroad Guitar Festival Crédito: Facebook Santaolalla

Eric Clapton ya le había confiado a Gustavo Santaolalla la música incidental del documental Life in 12 Bars sobre su vida. El guitarrista decidió sumarlo al proyecto tras recordar su trabajo como autor de la música de películas como Babel y Biutiful. "Ahora Gustavo y yo somos grandes amigos", señaló el guitarrista cuando estrenó su documental autobiográfíco en el festival en Toronto en 2017. La amistad continúa: ayer, Eric Clapton invitó a Gustavo Santaolalla a tocar en la nueva edición del legendario Crossroads Guitar Festival, un evento que reúne a los mejores guitarristas del mundo.

El festival, que sufrió un paréntesis de cinco años, se realizó en Dallas, con un seleccionado de figuras: Bonnie Raitt, Jimmy Vaughan, Bill Murray, The Marcus King Band, Billy Gibbons, James Bay, Peter Frampton, Sheryl Crow, Johnny Depp y Gary Clark Jr. Ese desfile de estrellas formaron parte de una grilla abundante, donde Santaolalla se destacó como el único artista latino.

Santaolalla se presentó junto a su banda y cantó "The Apology Song" de la película El libro de la vida, la instrumental "De Ushuaia a la Quiaca" y el clásico "Ando rodando". Al otro día, Gustavo se subió al escenario para el gran final con Eric Clapton y otros notables guitarristas como Buddy Guy, Jimmie Vaughan,Tom Misch, Gary CLark Jr, Pedro Martins, James Bay, Susan Tedeschi, Derek Trucks, Alan Darby y Robert Cray. Juntos interpretaron un clásico de Joe Cocker, "High Time We Went".

Eric Clapton en el cierre de festival con Santaolalla como estrella invitada Crédito: Facebook Santaolalla

El músico argentino, que está a pocos días de lanzar el disco Aura con Bajofondo, el próximo viernes, tuvo tiempo para su propio solo de guitarra que fue saludado por el propio Clapton, que encabezó los conciertos de los dos días del festival y participó como invitado en los shows de varios artistas, como cuando se sumó al set de Peter Frampton para hacer juntos una versión de "When My Guitar Gently Weeps", de George Harrison.

La invitación del icónico guitarrista de blues no fue sólo un guiño a la amistad musical sino un reconocimiento a toda la trayectoria musical de Santaolalla.