Latin Grammy 2023: Soda Stereo y Gustavo Santaolalla recibirán el Premio a la Excelencia Musical en la próxima edición de los galardones

escuchar

La Academia de la Grabación anunció este martes que Soda Stereo y Gustavo Santaolalla recibirán el Premio a la Excelencia Musical de 2023, durante la Semana Grammy en Sevilla, que se realizará en noviembre próximo. Según la asociación, la más importante que entrega premios a la música, esta distinción a la Excelencia Musical “se otorga a intérpretes que durante su carrera han hecho contribuciones creativas de sobresaliente valor artístico a la música latina y sus comunidades”. Pero no necesariamente en la forma de interpretaciones. El Consejo Directivo de La Academia Latina de la Grabación vota para ambas distinciones. Además de Soda Stereo y Santaolalla, entre los homenajeados de este año están Alex Acuña, Carmen Linares, Mijares, Arturo Sandoval, Simone, Wisón Torres y Ana Torroja.

Gustavo Santaolla recibirá el premio a la Excelencia, en la próxima edición de los Latin Grammy Gentileza Fabio Scaturchio

Según la Academia Latina de la Grabación, “Soda Stereo es una de las bandas más importantes e influyentes en toda la historia del rock argentino y latinoamericano, con una popularidad masiva en todo el continente desde mediados de la década del ochenta hasta la actualidad”.

Integrada por Gustavo Cerati (voz, guitarras), Zeta Bosio (bajo) y Charly Alberti (batería), la banda se formó en 1983. A lo largo de su extensa carrera consiguió todo tipo de récords históricos. El comunicado de la productora del grupo, con el que también se difundió la noticia del próximo galardón, señala: “La magia que producen sus canciones sigue más vigente que nunca. Lo demuestran las millones de reproducciones vía streaming, las ventas de discos y el suceso del espectáculo Sép7imo día del Cirque du Soleil, dedicado al grupo, en 2017. Durante su carrera activa, Soda Stereo vendió más de 7 millones de discos sólo en América Latina, y esta cifra continúa aumentando después de la separación oficial de la banda, que fue anunciada en mayo de 1997. En el mejor momento musical y de éxito de Soda Stereo, se anunció repentinamente la separación y la realización de una breve gira de despedida por estadios en México, Venezuela, Chile y Argentina, lo cual tomó por sorpresa y entristeció a sus fanáticos. El cierre de esta etapa se llevó a cabo el 20 de septiembre de aquel año, en River Plate, en lo que se denominó El último concierto. En 2007, Soda Stereo se reunió para una gira. Los músicos realizaron 22 shows en estadios, todos con entradas agotadas”. Ya sin Gustavo Cerati, Soda Stereo recorrió todo el continente con el espectáculo Gracias Totales a principios de 2020 y luego, en la pospandemia.

La próxima entrega de premios se realizará el 16 de noviembre, por primera vez fuera de los Estados Unidos. Y no fue elegida una ciudad latinoamericana para organizar el evento, sino que se decidió que la gran fiesta latina cruzara el océano, hasta España. Además de la Gran Gala, en Sevilla se realizarán otras actividades como las distinciones a la Excelencia y a la Persona del Año. En 2023 será agasajada Laura Pausini, quien meses atrás dejó un vídeo de agradecimiento.

“Me siento sumamente honrada de recibir este increíble reconocimiento -aseguró la italiana-. Ser nombrada Persona del año en este momento cuando estoy celebrando 30 años de carrera es algo que aún no puedo describir, solo puedo sentir un profundo agradecimiento”. También lo hizo con su público: ese “que ha hecho de un sueño nacido en mi pueblo en Italia una hermosa realidad, y que me ha llevado a sitios que jamás en la vida soñé llegaría con mi música”. También se refirió a su público hispanohablante: “El idioma español me ha abierto las puertas desde muy joven, me ha hecho sentir como en casa, me ha inspirado a seguir adelante y a explorar y vivir la música sin barreras ni límites. Decir hoy que recibiré este importante reconocimiento me llena de mucho orgullo, de alegría, de fuerzas para seguir dando pasos fuertes y de inspirar a la nueva generación de artistas que realzan la música que llevan dentro de su corazón. Gracias de corazón, estoy muy emocionada. Nos vemos muy pronto en Sevilla”.

Tal como lo explican los organizadores de los premios, la Academia Latina de la Grabación es una organización internacional sin fines de lucro dedicada a fomentar, celebrar, honrar y engrandecer la música latina y sus creadores. Fundada como el referente internacional de la música latina, la organización está compuesta por profesionales de la música y produce la Entrega Anual del los Latin Grammy. Además, ofrece programas educativos y de asistencia a la comunidad musical.

LA NACION