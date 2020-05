Stevie Wonder escribió en 5 minutos su gran balada "I Just Called to Say I Love You", y siempre imaginó que la cantaría con The Beatles Fuente: AP

Pueden ser múltiples los motivos por los cuales una película es recordada y queda grabada en la memoria para siempre: la historia en sí, los diálogos, los actores, el director, alguna escena en particular o bien la banda de sonido, entre muchos otros factores. Una chica al rojo vivo fue una comedia romántica estrenada en 1984 que, dirigida y protagonizada por Gene Wilder junto a Kelly LeBrock, resultó un gran éxito de taquilla en varios países del mundo. Sin embargo, la mayor parte del público aún la recuerda por su emblemático e inolvidable leit motiv musical: "I Just Called to Say I Love You" .

Compuesta, producida e interpretada por Stevie Wonder , e incluida en el álbum The Woman in Red , no fue la única que escribió el autor de "Sunshine of my Life" para la película. En total fueron siete temas, entre los que también se destacaron "Love Light in Fight" y "Don't Drive Drunk". Pero fue "I Just Called to Say I Love You" la que se convirtió en un suceso mundial por la sencillez de su melodía de tiempo medio y una lírica que, con palabras simples expresa el amor profundo y espiritual de alguien que llama a otra persona para confesarle sus sentimientos e incluso recordar ese día.

"Compuse ese tema en cinco minutos. Era simplemente un demo que había quedado arrumbado entre mis archivos pero jamás pensé que se convertiría en el éxito que fue", recordó Stevie Wonder algunos años más tarde, en un entrevista. "No está dedicado a una persona específica ni tenía a nadie en mente cuando surgió; se trata más bien de un sentimiento universal".

Y en cuanto al proceso de composición, en una oportunidad el autor de "Superstition" reveló: "Tenía la melodía y la letra para el estribillo. Y al escuchar los acordes sentí una conexión directa con The Beatles . Esa idea y ese sentimiento fueron los que me inspiraron a usar el Vocoder, mientras que en mi imaginación siempre me vi a mi mismo y a los Beatles cantando juntos. Claro que cuando a fines de 1980 mataron a John Lennon supe que ese sueño nunca se cumpliría ".

Stevie Wonder con su amiga Diana Ross y el Oscar que recibió en 1985 por Mejor canción original Fuente: AFP

"I Just Called to Say I Love You" está considerada como una de las composiciones más sentimentales de todo el cancionero de Wonder quien, para grabarla, se encargó de todos los instrumentos, incluyendo sintetizadores, la programación del Vocoder en el Roland VP-330, la percusión electrónica del Linn Drum y la batería acústica. La utilización de toda esta instrumentación de última generación volcada a una melodía clásica y distante del sonido habitual que lo caracterizó durante la década del setenta, motivó severas críticas por parte de los medios especializados.

Gene Wilder y Kelly LeBrock, la pareja protagónica de Una chica al rojo vivo

De todos modos, el tema fue un éxito comercial. Lideró el Billboard Hot 100 a lo largo de tres semanas, en 1984 y permaneció durante seis semanas en el primer puesto de los charts británicos. En cuatro oportunidades fue número uno en el listado de música contemporánea, siendo galardonado además con un Globo de Oro y un premio Oscar a la Mejor canción original . Eso hizo que el hit se colocara por encima de otros grandes sucesos de aquel año, como "Against All Odds (Take A Look At Me Now)", de Phil Collins); "Footloose", de Kenny Loggins; "Let's Hear It For The Boy", de Denise Williams, y "Ghostbusters", de Ray Parker Jr).

Más allá de las criticas relacionadas con el aspecto instrumental de la canción, Stevie Wonder también fue señalado por ciertos medios por haber alcanzado un nuevo hito en su carrera con una de sus creaciones menos políticas. Por eso, cuando subió al escenario a recibir el Oscar, y como un modo de enmendar la situación, el músico señaló públicamente: "Me gustaría aceptar este premio en nombre de Nelson Mandela" . Los aplausos no tardaron en llegar pero, al día siguiente, el gobierno de Sudáfrica prohibió su música, ya que el líder político, encarcelado desde 1962 y liberado recién en 1990, era un enemigo de las autoridades que aún sostenían el apartheid.

Otra de las vicisitudes que debió afrontar el reconocido y prolífico artista norteamericano, emblema del sello de soul Motown (su primer hit con la escudería de Detroit lo obtuvo en 1963, a sus jóvenes 13 años) en relación a esta canción fue la disputa legal con sus antiguos colaboradores en la composición: Lee Garrett y Lloyd Chiate, quienes reclamaban derechos de autor y alegaban haberla escrito en 1976. Sin embargo, el jurado desestimó el pedido y falló a favor de Stevie Wonder, uno de los autores más grandes e influyentes en la historia de la música.

El tributo a Marilyn Monroe que Kelly LeBrock encarna en Una chica al rojo vivo