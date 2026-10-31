Ian Gillan: el cantante de Deep Purple fue hospitalizado de urgencia y la banda debió cancelar conciertos

Ian Gillan, el cantante de Deep Purple, fue hospitalizado de urgencia y la banda debió cancelar dos actuaciones que tenía previsto dar este fin de semana, en el marco de su tour europeo.

“Con gran pesar, Deep Purple debe anunciar que no podrá actuar, tal como estaba previsto, esta noche en el QI Arena (Leipzig) ni mañana por la noche en el Sporthalle (Hamburgo). Esto se debe a una urgencia médica que afecta a Ian Gillan, quien actualmente se encuentra hospitalizado”, dice en las primeras líneas del comunicado, sobre el cantante, de 81 años.

“Somos conscientes de que este anuncio se produce con muy poca antelación y compartimos la decepción de todos nuestros maravillosos seguidores por no poder actuar en Leipzig y Hamburgo. Deep Purple y su equipo están trabajando para encontrar una fecha adecuada en la que reprogramar ambos conciertos. Todas las entradas adquiridas serán válidas para las nuevas funciones. Con todo nuestro cariño y respeto. Deep Purple”.

Ian Gillan (voz), Roger Glover (bajo) y Ian Paice (batería), la columna vertebral de un Deep Purple muy activo

Tanto la banda como sus representantes han mantenido en reserva los detalles específicos del diagnóstico de Gillan o la naturaleza de la afección. Sin embargo, el grupo transmitió tranquilidad al mencionar que ya se encuentran trabajando en la reprogramación de las fechas suspendidas y no suspendió ni canceló las siguiente.

Esto, además, mantendrá atentos a fans de otras partes del mundo que esperan la próxima visita del legendario grupo. Deep Purple es una banda muy activa. Viene de un semestre con muchos compromisos sobre los escenarios y hasta finales de diciembre tiene agenda completa.

Hasta cerrar 2026 le quedan por delante 23 actuaciones, más las dos que deberá reprogramar. Incluso, ya ficho una sala de Polonia para actuar en junio del año próximo.

Si la salud de Gillan mejora rápidamente, el 3 de noviembre deberá estar otra vez sobre un escenario, de Dortmund, Alemania. Y en los días siguientes la banda tocará en Berlín, Fráncfort y Nuremberg. Luego partirá hacia Países Bajos, Francia y el Reino Unido.

Ya el 5 de diciembre deberá estar en Brasil para un show en San Pablo. Luego Santiago de Chile y más tarde Buenos Aires, donde tiene previsto presentarse el 10 de diciembre, en el Movistar Arena. México es la última parada de 2026.

Deep Purple es una de las bandas británicas más añejas que sostiene una actividad constante. Con dos docenas de discos publicados en casi sesenta años de carrera, en julio pasado publicó su más reciente producción, Splat!. Tras el estreno, regresó a los escenarios con su flamante material y los temas clásicos de su repertorio, esos que no pueden faltar en ninguno de sus conciertos.

En nuestro país se presentó una decena de veces. El próximo año se cumplirán treinta años de su primera visita. Fue un show que ofrecieron en el Estadios Obras. Desde entonces, regreso y actuó en diferentes contextos. En 1999 para presentar su álbum Abandon. En 2008 para celebrar sus cuatro décadas de vida, con un show en el Luna Park. También pasó por festivales como el Masters of Rock, realizado en el Parque de la Ciudad.