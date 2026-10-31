Es chofer de colectivo, cumple años el mismo día que Diego Maradona y Guillermo Coppola le hizo un regalo inolvidable

El viernes 30 de octubre, Diego Armando Maradona hubiese cumplido 66 años y las redes sociales se llenaron de afectuosos mensajes de amigos, familiares y admiradores para recordarlo. Ese mismo día también cumplió años Carlos, un chofer de la línea 102, y lo que jamás se imaginó fue que recibiría un regalo directamente vinculado con “el 10”. Cuando hizo una de sus primeras paradas de la jornada, el que subió a su unidad fue nada más y nada menos que Guillermo Cóppola, quien no solo lo saludó y conversó con él durante todo el viaje, sino que le prometió hacer todo lo posible para que viera en vivo a Boca Juniors.

Una cámara de seguridad ubicada junto al asiento del conductor grabó el momento en el que Coppola se subió al colectivo con anteojos de sol, mochila y celular en mano. Pero no lo hizo porque sí, sino porque Carlos, el chofer, lo reconoció y, como hincha de Boca, no dudó en frenar la marcha para llevarlo a donde necesitara.

Guillermo Coppola viajó en colectivo y le regaló un cumpleaños inolvidable a chofer

Se saludaron animadamente y el hombre le dijo que ese día cumplía años, al igual que Diego Maradona, lo cual sorprendió a ambos por la casualidad —o no— de ese inesperado encuentro. No solo conversaron y se sacaron una foto, sino que antes de bajar en su destino, Guillermo Coppola le prometió que iba a hacer todo lo posible por conseguirle una entrada para el partido del domingo entre Boca y River por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. Incluso se lo pudo ver mientras mandaba un audio para intentar asegurarle una ubicación en la Bombonera. El video rápidamente se hizo eco en las redes sociales y no tardó en volverse viral.

En el día que Maradona hubiese cumplido años, Guillermo Coppola subió a un colectivo y le regaló al chofer, que también celebrara su cumpleaños, un momento inolvidable

Horas más tarde, Carlos habló con Telenoche (eltrece) y contó detalles de su inesperada jornada laboral en el día de su cumpleaños. Aseguró que fue un regalo “inesperado” que jamás pudo haber imaginado. “Al toque lo vi con su peluca moviendo las manos e imposible no frenar”, advirtió. Y como hincha de Boca y fanático de Maradona, sabía que iba a llevarlo a donde necesitara. Asimismo, admitió que, aunque le dio vergüenza, antes de que se bajara de la unidad, se animó a pedirle entradas para el partido entre Boca y River y Coppola le aseguró que iba a hacer “todo lo posible” para conseguirlas. Sin duda alguna, un día que jamás va a olvidar.

No es casualidad que Coppola se haya comprometido a hacer todo lo posible para que Carlos pueda disfrutar del partido y no solo porque lo ayudó a llegar a destino cuando no conseguía otra forma de trasladarse desde su casa, sino porque además cumplía años el mismo día que Diego. Hace unos días, el histórico representante del “10″ dialogó con LA NACION en el marco del estreno de la segunda temporada de Coppola, el representante, la serie sobre su vida protagonizada por Juan Minujín, y recordó el tiempo que vivieron juntos. “Se fue un pedazo de amigo”, sostuvo.

Guillermo Coppola y Diego Maradona, una dupla inolvidable Instagram

“Vos ves fotos de Diego conmigo en la historia y no recuerdo una foto seria. Mirá que teníamos enojos. Éramos una pareja. Nos amábamos”, expresó Coppola y además, aseguró que Diego lo celaba “muchísimo”: “Todos me llamaban Guillo, Guillermo. Entonces un día me dijo: ‘Todos te dicen Guillo, Guillermo. A partir de ahora, yo, Guillote’. Ahora todo el mundo me llama Guillote”.