Ian McDonald, uno de los fundadores de King Crimson, murió en Nueva York, a los 75 años

Ian McDonald, cofundador de la banda de rock progresivo King Crimson (junto a Robert Fripp) y también creador de la banda Foreigner, falleció esta semana, a los 75 años, en su casa de la ciudad de Nueva York. Luego de que su representante comunicara la noticia, su hijo Max, dijo que Ian había padecido cáncer: “Fue increíblemente valiente y nunca perdió su amabilidad o su sentido del humor, incluso cuando las cosas fueron difíciles”, dijo Max McDonald en un comunicado. “ Mi padre era un músico brillante e intuitivo, un alma gentil y un padre maravilloso . Vivirá por siempre a través de su hermosa música y el amor de sus fans.”

Ian McDonald había nacido en Londres, el 25 de junio de 1946. King Crimson fue una de sus primeras incursiones musicales. Para el debut discográfico del súper grupo, In the Court of the Crimson King, interpretó diversos instrumentos, como saxo, flauta y vibráfono. Su participación en la banda tuvo cierta intermitencia. Se abrió luego de aquel estreno pero regreso a mediados de los setenta, hasta que su mentor, Robert Fripp, la pusiera en pausa, en 1974 y decidiera rearmarla, con otros integrantes, muchos años después. De aquella primera época se conserva el mito fundacional, cuando el talento de sus integrantes (también participaron Greg Lake, quien luego creó el famoso ELP con Keith Emerson y Carl Palmer) daba forma a piezas perdurables como “21st Century Schizoid Man”.

Durante la segunda mitad de la década del setenta McDonald quiso darle un giro a su trabajo musical. Junto al guitarrista Mick Jones y al cantante Lou Gramm creó la banda Foreigner. Hasta 1980 la banda publicó tres álbumes. Luego, definitivamente radicado en los Estados Unidos, comenzó a trabajar como músico de sesión y continuó su labor como compositor.

Casi al final del milenio, lanzó un álbum en solitario, Drivers Eyes. Y cuando se publicaron varios CD de King Crimson con grabaciones en vivo de los comienzos de la banda, el público volvió a mostrarse interesado en aquellas producciones de finales de los sesenta. Ya comenzado el siglo XXI, en 2002, se creó la 21st Century Schizoid Band, que incluyó a viejos miembros de King Crimson, como Michael Giles (batería y percusión), Peter Giles (bajo), McDonald (saxo, flauta, teclados) y Mel Collins (saxo alto/tenor, flauta, teclados) entre otros.

Mas tarde, McDonald colaboró en varios temas del álbum de Judy Dyble Talking With Strangers. En ese disco se reunió con su antiguo compañero de banda en King Crimson, Robert Fripp, en el tema de 20 minutos “Harpsong”.

Durante esa primera década del XXI también realizó apariciones esporádicas sobre el escenario junto a diversas bandas: como invitado de Asia, durante su set de apertura para Yes en el Tower Theater en Upper Darby, Pensilvania. Su aparición como invitado en “In the Court of the Crimson King” fue sumado como tema extra en el DVD de Asia de 2011, Spirit of the Night: Live. En 2010 también tocó en recitales de Emerson y Lake, “An Intimate Evening with Keith Emerson and Greg Lake” y grabó en Beautiful Accident, el álbum debut de la banda de blues progresivo Third International.

Hace una década comenzó a trabajar con los directores de la compañía teatral neoyorquina Frog and Peach, Lynnea Benson y Ted Zurkowski, que produce obras en el circuito off-Broadway. Se sumó a la compañía como compositor e intérprete de un programa dedicado a la obra de Shakespeare: Julio César, Dos caballeros de Verona, Hamlet, El sueño de una noche de verano, El rey Lear, La fierecilla domada y Medida por medida.

El ex guitarrista de Genesis, Steve Hackett, dijo que había admirado a McDonald “desde que era un adolescente, cuando estaba totalmente asombrado por el espectáculo de King Crimson en el Marquee de Londres”. “Ian era un compositor fabuloso y un multiinstrumentista increíble”, dijo Hackett. “Siempre he estado lleno de admiración por su trabajo en solitario, así como por todo lo que hizo con Crimson y Foreigner”.