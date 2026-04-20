“Estoy deshecho”: las emotivas palabras de Guillermo Francella tras la muerte de Luis Brandoni

La muerte de Luis Brandoni causó un profundo impacto en el mundo del espectáculo y muchos de los grandes artistas que compartieron trabajos con él y mantuvieron un vínculo cercano no dudaron en expresar su dolor y recordarlo con una profunda admiración.

Esta mañana, en el programa de Georgina Barbarossa, Guillermo Francella se dejó ver muy triste por la partida del actor. “Se nos fue el querido Beto, nuestro gran amigo. Para mi fue un referente y alguien con quien generé una amistad hermosa después. Hice un montón de contenidos y siempre estaba permanentemente a su lado”, arrancó Francella el diálogo con la conductora y su panel.

Con un dejo de tristeza en la voz, contó luego que estuvo cerca del actor durante los últimos días, que se mantuvo en contacto con Carlos Rottemberg, su productor y con Saula Benavente, su mujer, y que ayer se enteró de su involución. “Estaba un poco preparado. A la una de la mañana de hoy me llamó Carlitos y me lo notificó. Es muy doloroso. Un gran amigo, un emblema para mí”, lamentó.

Cuando Analía Franchín lo invitó a pensar cómo vería Brandoni la repercusión de su muerte, Francella recordó su costado político: “Él siempre decía algo que generaba ternura. Incluso lo ha dicho en reportajes. Cuando le preguntaban cómo imaginaba su final, él hablaba mucho de que quería que el país esté bien. Estaba tan comprometido”. “El chupete para dormir de él era la discusión política”, continuó y despertó la risa de los panelistas. “Estábamos en el motorhome y él todo el día con el diario. Me decía: ‘qué me contás de esto, Guillermo’. Me mataba porque eran las 24 horas del día hablando de estos temas y me emocionaba mucho su compromiso”.

Francella recordó, además, que Brandoni siempre fue un referente para él. “Yo era estudiante de teatro, iba al colegio secundario, lo iba a ver al teatro y lo esperaba a la salida. Y después cuando pude trabajar con él por primera vez fue un placer”, expresó con nostalgia. “Fue en Durmiendo con mi jefe. Adrián Suar nos juntó y eso fue algo que me movilizó tanto”, exclamó el actor y enumeró algunos de los trabajos que compartieron. “Pero por sobre todas las cosas fuimos amigos, muy amigos, y lo quise mucho. Y más allá de que uno intuía que esto iba a suceder, estoy deshecho”.

Consultado por Mariana Brey, el protagonista de Homo Argentum también hizo referencia al apoyo que recibió de Brandoni cuando respaldó al gobierno de Javier Milei. “Cómo no lo vas a destacar y cómo no lo voy a destacar yo. Esos códigos que tenía. Me llamó y me dijo: ‘Pibe, ¿pero qué dijiste? No dijiste nada’ . ‘Pero bueno, así está de encrispado todo, Betito’, le respondí. No lo podía soportar. Estaba a los gritos en el teléfono“, repasó.

“Nos divertíamos mucho”, aseguró Francella luego de repasar algunas de las experiencias que compartieron. Por último, cuando le pidieron que definiera a Brandoni en pocas palabras, exclamó: “El actor argentino”, y subrayó que siempre priorizó trabajar en piezas argentinas.