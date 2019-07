Iggy Pop quiere ser James Bond en el adelanto de su nuevo álbum, Free

Iggy Pop Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de julio de 2019 • 10:33

"James Bond" es el nombre del nuevo adelanto de lo que será el próximo álbum de Iggy Pop, Free, el primero desde Post Pop Depression, aquel disco que juntó a "la Iguana del rock" con Josh Homme, quien produjo y participó activamente de su composición.

"Ella quiere ser tu James Bond/ Bien, no es por un precio/ Y no es por ser agradable/ Ella quiere ser tu James Bond", canta Iggy Pop en plan crooner, sobre una línea de guitarra y un beat minimal y repetitivo.

El tema en cuestión fue escrito y producido por el trompetista de jazz Leron Thomas. "Este es un álbum en el que otros artistas hablan por mí, pero yo presto mi voz", dijo Pop en un comunicado. "Al final de las giras de Post Pop Depression estaba seguro de que me había librado del problema crónico de la inseguridad que me persiguió en mi vida y mi carrera durante demasiado tiempo, pero también me sentí agotado y sentí que quería ponerme en las sombras, dar la espalda y alejarme. Quería ser libre. Sé que es una ilusión y que la libertad es solo algo que sientes, pero hasta ahora he vivido mi vida creyendo que ese sentimiento es todo lo que vale la pena perseguir; todo lo que necesitás -no necesariamente felicidad o amor-, sino la sensación de ser libre. Así que este álbum sencillamente me atravesó y dejé que sucediera".