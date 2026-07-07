Jack Johnson vuelve a la Argentina: cuándo toca, cómo comprar entradas y todo sobre su nueva gira

Después de casi una década sin presentarse en el país, Jack Johnson volverá a reencontrarse con el público argentino. El músico y compositor hawaiano anunció que se presentará el 5 de febrero de 2027 en el Movistar Arena, como parte de su nueva gira Surfilmusic Tour, un tour que combina sus grandes éxitos con un proyecto audiovisual inspirado en el surf, el cine y la naturaleza. Su última visita había sido en 2017, cuando fue una de las figuras del Personal Fest.

El regreso marcará también su primera gira por Sudamérica desde 2023 y propondrá una experiencia que va más allá del recital tradicional. Según informó la producción, Surfilmusic reúne música en vivo, imágenes cinematográficas y el universo creativo que Johnson construyó a lo largo de su carrera como músico, surfista y realizador audiovisual.

Con más de dos décadas de trayectoria, Johnson vendió más de 25 millones de discos en todo el mundo y construyó una carrera marcada por éxitos como “Better Together” y “Banana Pancakes” Tahnei Roy

Con más de dos décadas de trayectoria, Johnson publicó ocho álbumes de estudio, tres discos en vivo y vendió más de 25 millones de copias en todo el mundo. Su estilo relajado, influenciado por el folk, el pop acústico y la cultura del surf, lo convirtió en una de las voces más reconocidas de su generación gracias a canciones como “Better Together”, “Banana Pancakes”, “Flake”, “Taylor”, “Sitting, Waiting, Wishing” e “Inaudible Melodies”, que forman parte del repertorio esperado para esta nueva gira.

En el escenario, Johnson estará acompañado por la banda que lo acompaña desde hace años, integrada por Adam Topol, Merlo Podlewski y Zach Gill.

Un espectáculo inspirado en el cine y el surf

Más que el nombre de un tour, Surfilmusic es un proyecto creativo que también incluye un documental estrenado este año. La película recorre el camino de Johnson desde sus primeros años como joven surfista en Hawái y realizador de películas de surf hasta convertirse en uno de los cantautores más exitosos de las últimas décadas.

Jack Johnson a los 17 años, cuando comenzaba su recorrido como surfista en Hawái, una experiencia que marcaría su carrera musical y audiovisual Jeff Hornbaker

El documental recupera imágenes inéditas de aquellas primeras producciones —entre ellas Thicker Than Water (1999) y The September Sessions (2000)— junto con archivos personales y reflexiones actuales del artista sobre cómo el océano, la amistad y el contacto con la naturaleza influyeron en su música. El proyecto Surfilmusic fue lanzado mundialmente el 15 de mayo de 2026.

Además de su carrera como músico, Johnson impulsa desde hace más de dos décadas iniciativas vinculadas con la sustentabilidad y la educación ambiental a través de sus fundaciones y giras Tahnei Roy

Además de su carrera artística, Johnson desarrolló un fuerte compromiso con la sustentabilidad y la educación ambiental. A través de su sello Brushfire Records, de giras con prácticas sostenibles y de organizaciones como Kōkua Hawaiʻi Foundation y Johnson Ohana Foundation, impulsa proyectos educativos y comunitarios vinculados con el cuidado del ambiente.

Según informó la producción, desde 2001 los ingresos generados por sus discos, giras e iniciativas filantrópicas permitieron destinar más de 40 millones de dólares a causas benéficas.

Cómo y cuándo comprar las entradas

La preventa exclusiva para clientes BBVA comenzará el lunes 13 de julio, a las 16, con el beneficio de hasta seis cuotas sin interés durante todas las etapas de venta.

La venta general se habilitará el martes 14 de julio, también desde las 16, y las entradas podrán adquirirse únicamente a través del sitio oficial del Movistar Arena.