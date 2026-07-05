Cesária Évora: la voz de Cabo Verde que se consagró antes que el fútbol

La sorprendente actuación de la selección de Cabo Verde en la Copa del Mundo puso en el centro de la escena a un pequeño archipiélago africano que durante décadas fue un misterio para buena parte del planeta. Sin embargo, mucho antes de que el fútbol despertara la curiosidad global, hubo una mujer que convirtió el nombre de su país en sinónimo de emoción, nostalgia y belleza: Cesária Évora, la artista que hizo de la música el primer gran pasaporte internacional de Cabo Verde.

Hay países que el mundo descubre por una guerra. Otros, por una tragedia natural. Algunos, por un milagro deportivo. Cabo Verde ingresó definitivamente en la conversación global gracias al fútbol. Su histórica actuación en el Mundial convirtió a ese pequeño archipiélago africano, perdido en medio del Atlántico, en una de las grandes revelaciones del torneo. De pronto, millones de personas buscaron en un mapa dónde quedaba ese puñado de islas volcánicas de apenas medio millón de habitantes.

Pero para quienes aman la música, Cabo Verde ya existía mucho antes de que rodara una pelota. Tenía una voz. Y esa voz se llamaba Cesária Évora. Mucho antes de que el fútbol despertara la curiosidad del planeta, Cesária había logrado algo infinitamente más difícil: transformar la identidad de un país pequeño en patrimonio emocional del mundo. Sin campañas de promoción, sin grandes industrias culturales detrás, sin cantar en inglés y sin renunciar jamás al criollo caboverdiano, consiguió que el nombre de Cabo Verde comenzara a sonar en los teatros más prestigiosos de Europa, América y Asia.

Conocida universalmente como “la diva de los pies descalzos”, Cesária nació en Mindelo, en la isla de São Vicente, en 1941. Durante años cantó en bares y pequeños clubes de su ciudad sin imaginar que el reconocimiento internacional llegaría cuando ya había superado los cincuenta años. Su historia desmiente todos los manuales del éxito: mientras la industria apostaba por la juventud y la inmediatez, ella conquistó al mundo con una música pausada, íntima y profundamente arraigada en la tradición de su pueblo.

Cesária Evóra en un mural de Mindelo, Cabo Verde PATRICK MEINHARDT - AFP

Su repertorio estaba dominado por la morna, el género más representativo de Cabo Verde. Una música atravesada por la saudade, esa melancolía compartida con el universo lusófono, que muchos emparentan con el fado portugués, aunque posee una personalidad propia moldeada por el encuentro entre las culturas africana, portuguesa y brasileña. Cada canción era una postal del archipiélago: el océano, los puertos, la emigración, los amores imposibles y la nostalgia de quienes debieron abandonar las islas.

Su imagen descalza terminó siendo mucho más que una marca artística. Representaba el orgullo de sus orígenes y la decisión de no olvidar nunca a la gente humilde de la que provenía. Esa autenticidad fue una de las razones por las que el público terminó abrazándola como una de las grandes voces del siglo XX.

Cesaria Evora, una voz emblemática de la música con raíces folclóricas

Cesária hizo por Cabo Verde lo que Bob Marley hizo por Jamaica o Astor Piazzolla por el tango argentino: convirtió una expresión cultural local en un lenguaje universal. Gracias a ella, el mundo comenzó a pronunciar el nombre de ese pequeño país mucho antes de que apareciera en los titulares deportivos.

Hoy son los futbolistas quienes escriben una nueva página de esa historia. Los relatores mencionan a Cabo Verde, los analistas destacan su crecimiento y los hinchas descubren una bandera que hasta hace poco les resultaba desconocida. El Mundial abrió una ventana gigantesca para un país que durante siglos vivió casi en silencio, entre África, Europa y el Atlántico.

Pero detrás de esa irrupción deportiva hay una memoria que merece ser recuperada. Porque antes de los goles hubo canciones. Antes de los estadios colmados hubo teatros en silencio. Antes de que el planeta alabara el coraje de once futbolistas, hubo una mujer que, completamente sola, logró que millones de personas se enamoraran de un país sin haberlo visitado jamás. Quizá esa sea la imagen más hermosa que deja este inesperado protagonismo mundial de Cabo Verde. El fútbol le dio la visibilidad que todavía le faltaba. Pero su alma ya había cruzado los océanos muchos años antes, descalza, envuelta en una morna y sostenida por una voz inconfundible. A Buenos Aires había venido una vez, allá por 1999, para presentarse en La Trastienda.

Mientras hoy el mundo aplaude a la selección caboverdiana, también —aunque muchos no lo sepan— vuelve a escuchar el eco de aquella mujer que hizo famoso el nombre de su país cuando casi nadie podía encontrarlo en un mapa. La primera gran victoria internacional de Cabo Verde no se celebró en un estadio. Se cantó.