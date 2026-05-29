Disney on Ice vuelve a Buenos Aires en vacaciones de invierno 2026: fechas, entradas y todo lo que hay que saber

Disney on Ice regresará a la Argentina en las vacaciones de invierno 2026 con una nueva edición de su clásico espectáculo sobre hielo. El reconocido show familiar se presentará del 17 al 26 de julio en el Movistar Arena de Buenos Aires y promete volver a reunir a grandes y chicos con una propuesta llena de música, acrobacias, patinaje y los personajes más queridos del universo Disney.

En esta oportunidad, el espectáculo llevará el nombre de “¡Festejemos en Familia!” y contará con la participación de figuras icónicas de distintas películas animadas. Entre los personajes confirmados estarán Elsa, Anna y Olaf de Frozen, además de Mirabel y la familia Madrigal de Encanto. Uno de los grandes atractivos de esta edición será el debut de Stitch dentro del show sobre hielo, una incorporación muy esperada por los fanáticos.

Disney on Ice regresará al Movistar Arena durante las vacaciones de invierno 2026

Cómo comprar las entradas para Disney on Ice 2026

Las entradas para Disney on Ice ya se encuentran disponibles y pueden adquirirse únicamente a través del sitio oficial del Movistar Arena. Desde la organización remarcaron que se trata del único canal de venta autorizado para evitar estafas o tickets falsos.

Los precios de los boletos disponibles parten desde los $28.000, dependiendo de la ubicación elegida. Además, algunos bancos seleccionados, como BBVA, ofrecen promociones especiales y la posibilidad de comprar en cuotas sin interés.

Las funciones se realizarán del 17 al 26 de julio en Buenos Aires DIEGO SPIVACOW / AFV

Otro dato importante para quienes planean asistir es que existe un límite máximo de seis entradas por transacción. Debido a que el espectáculo suele convertirse en uno de los eventos más convocantes de las vacaciones de invierno, recomiendan comprar los tickets con anticipación para conseguir mejores ubicaciones y evitar que se agoten rápidamente.

Un clásico de las vacaciones de invierno

Con funciones pensadas para toda la familia, Disney on Ice se consolidó como uno de los espectáculos infantiles más populares de los últimos años en la Argentina. Su combinación de escenografía, coreografías sobre hielo, efectos visuales y canciones clásicas de Disney lo transformaron en una experiencia elegida por miles de personas durante cada temporada invernal.

La edición 2026 buscará mantener ese espíritu festivo con una puesta renovada y nuevas sorpresas para el público. La presencia de personajes de películas recientes y el esperado debut de Stitch apuntan a conquistar tanto a quienes crecieron con las historias clásicas de Disney como a las nuevas generaciones.