Joaquín Levinton y Leandro Lopatín: del Renacimiento de Turf al hijo que está en camino

La banda presenta su nuevo disco, Renacimiento, en el teatro Gran Rex, el próximo sábado 13 de mayo; la amistad entre sus integrantes, la nueva etapa del grupo y la paternidad de Lopatín

Desde que en 2015 Turf oficializó su regreso como banda y tras siete años de separación, lo hizo de una manera deliberadamente recargada. La aparición del álbum Odisea (2017) no sólo mostró a un grupo reincorporándose plenamente a la escena rockera local con nuevas cosas para decir sino también impulsado por una energía potenciada al cien por ciento. Ese ímpetu lo motivó a continuar componiendo hasta que la sorpresiva e inesperada parálisis provocada por la pandemia de coronavirus trastocó todos los planes. No obstante, el quinteto conformado por Joaquín Levinton (voz), Leandro Lopatín (guitarra), Carlos “Toddy” Tapia (bajo), Fernando Caloia (batería) y Nicolás Ottavianelli (teclados) no bajó los brazos y fue dando muestras de su actualidad musical en cuentagotas. Primero con “Gatitas y ratones”, luego con “Malas decisiones” y después con “¿Cuál?”, “Voy dejando atrás” y, más recientemente, “Decímelo de una”; todas acompañadas por sus respectivos y atractivos videoclips. El final de este camino llegó con la salida de Renacimiento, su nuevo disco y el que contiene éstas y otras canciones.

“En realidad, este álbum no tiene un concepto definido. Todo se armó a partir de los temas que fuimos lanzando como simples a modo de adelanto. Después llegó la pandemia y ese proceso fue interrumpido”, explica Leandro Lopatín, a lo que Joaquín Levinton agrega: “Antes de la pandemia teníamos una idea pero una vez que el encierro terminó y retomamos el trabajo, todos nos dimos cuenta que habíamos atravesado distintos momentos en nuestras vidas y nuestros pensamientos y eso modificó su dirección inicial. De todos modos, es un disco con muchos estilos, como siempre lo hizo Turf, pero al mismo tiempo muy uniforme, homogéneo y representativo de lo que somos. A mi entender, es uno de nuestros mejores trabajos”.

A lo largo de once temas (con algunos guiños líricos a Charly García y Ratones Paranoicos que los oyentes más atentos sabrán detectar), Turf reafirma su costado lúdico y absolutamente desprejuiciado experimentando con el rock, el pop, el funk, alguna que otra pincelada de música disco y mucha electrónica bajo una cobertura sonora fresca y por demás actual. En tanto, Los Auténticos Decadentes, Ca7riel y Gabriel Orozco (Usted Señálemelo) aparecen como las figuras invitadas en un álbum versátil y ecléctico, consecuencia esto último de la intervención de cuatro productores artísticos diferentes: Cachorro López, Juanchi Baleirón, Álvaro Villagra y Ezequel Araujo.

Turf y la misma formación desde los 90, cuando irrumpieron en la escena Guido Adle

“Convocamos a varios productores porque nos parece que ahora la música apunta a ese formato de single, a un tratamiento particular de cada canción pero sin perder nunca nuestro sello. Creo que por sus características y sus diversos colores las canciones fueron pidiendo también un productor diferente y así lo hicimos. Por otro lado, hacía mucho tiempo que teníamos ganas de trabajar con Cachorro López y ahora pudimos darnos ese gran gusto gracias a ‘Malas decisiones’, que es un temazo”, cuenta Lopatín.

La impronta juvenil y vital que siempre destilaron tanto su propuesta artística como su imagen de eternos adolescentes permanece intacta. Sin embargo, e inclusive para los miembros de Turf, el transcurrir de los años resulta algo inevitable, una idea que parece sobrevolar en algunas de las flamantes composiciones de esta agrupación ya cercana a los treinta años de carrera. Sin caer en la solemnidad ni mucho menos en la melancolía, temas como “Voy dejando atrás”, “Ese ser”, “Ahí voy” y en particular “Sentimientos encontrados” dejan traslucir un cierto tono reflexivo y una mirada retrospectiva sobre diversos momentos y situaciones vividas. Por eso no es extraño ni azaroso que en la última canción citada se sumen los Decadentes, una banda que, como Turf, siempre enarboló las banderas de la alegría, la diversión y la fiesta garantizada, pero que de un tiempo a esta parte no tiene reparos en referirse a la madurez y a todo lo que a ella concierne.

“Si bien cada banda posee sus propias características, es cierto que con los Decadentes tenemos varios puntos en común y eso es algo que nos honra. De un lado está la cosa fiestera y rockera y del otro aparece ese componente más íntimo que, en su caso, tan bien representa Jorge Serrano con sus canciones. En Turf siempre hubo varios compositores pero en lo que a mí me compete reconozco que sí... Estoy en una época de cambios y es por eso que quizás algunas letras se hayan ido hacia un lado más introspectivo, a correrse hacia un costado y observar lo que uno vivió. Tampoco es un disco nostálgico ni pregona aquello de que todo tiempo pasado fue mejor. Es más, a nivel sonoro me parece un trabajo muy moderno y contemporáneo. Pero también es verdad que el tiempo pasa. Voy a ser padre dentro de poco y eso conlleva una carga emocional que quizás de manera muy natural se refleja a la hora de componer”, describe Lopatín, quien está en pareja con la actriz y conductora Malena Pichot. “Yo no descarto ser padre. No es algo que esté buscando pero si se da bienvenido sea. Tampoco tengo una postura negativa ni soy de esos que dicen: ‘no, yo no voy a traer un hijo al mundo porque el mundo se cae a pedazos’. En ese sentido, dejo que las cosas fluyan”, aporta Joaquín Levinton.

Que su nuevo disco de estudio lleve por título Renacimiento no es casual. El mismo alude a un rebrote sin dudas artístico (incluyendo la edición en vinilo del presente álbum además de Para mí, para vos y Odisea) aunque por sobre todas las cosas a un evidente florecimiento humano y cotidiano que asoma fortalecido desde que decidieron volver al ruedo tras un paréntesis prolongado.

"Somos los mismos cinco muchachos de siempre", reconocen Joaquín Levinton y Leandro Lopatín DIEGO SPIVACOW / AFV

“Somos los mismos cinco muchachos de siempre. Hay algo fraternal que nos une y para bien o para mal somos como hermanitos. Los roces son inevitables pero nos reúne la música y eso está por encima de todo. A nosotros nos hizo muy bien estar alejados uno del otro durante tanto tiempo y dedicarnos a nuestros propios proyectos, porque teníamos esa necesidad. Lograr nuestro propio espacio personal fue importantísimo como también saber entender cuándo alejarse. De lo contrario, llevaríamos una vida miserable” dice Levinton. Por su parte, Lopatín completa: “Turf es muy honesto. Turf es lo que ves y desde el primer disco siempre fuimos así: algo muy real, espontáneo y genuino”.

El próximo gran compromiso en la agenda de Turf, más allá de una inminente gira internacional por Latinoamérica y Europa, tiene al sábado 13 de mayo como una fecha sumamente especial. Ese día el grupo arribará por primera vez al teatro Gran Rex para reencontrarse con sus seguidores y presentar en sociedad el material de Renacimiento.

El 13 de mayo, Turf realizará el show más trascendente de su trayectoria: presentará Renacimiento en el teatro Gran Rex DIEGO SPIVACOW / AFV

“Debutar en el Gran Rex tiene una connotación muy especial para nosotros porque allí vimos recitales históricos, desde Charly García a Caetano Veloso pasando por James Brown y un montón más. Tocar por fin en ese lugar tan emblemático nos genera una alegría enorme”, cuenta Lopatín, a lo que Levinton suma: “Es un asunto pendiente que, por otro lado, encierra algo de consagratorio. Creo que hace mucho que venimos al borde de consagrarnos como un grupo que pertenece ya a la historia del rock nacional. A esta altura cualquier persona, sea niño, joven o vieja, escuchó alguna vez una canción de Turf y quedó marcado por ella. Va a ser el show con mayor convocatoria propia de nuestra historia y eso es muy meritorio. Aspiramos también a que se convierta en algo memorable y a que dentro de veinte años alguien diga: ‘yo fui a ver a Turf al Gran Rex”.

Turf presenta Renacimiento. El 13 de mayo en el teatro Gran Rex. Entradas desde 3360 pesos