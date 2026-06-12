Maná llega a River por primera vez: cuándo salen a la venta las entradas para su único show en la Argentina

Maná anunció su regreso a Buenos Aires con su primer show en el Estadio de River Plate: la banda mexicana se presentará el 10 de diciembre de 2026, en el marco de Vivir Sin Aire Tour. Será su único concierto en la Argentina durante 2026 y marcará su primera presentación en River.

El anuncio llega después de su participación en la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la Ciudad de México, y forma parte de una gira especial de estadios con la que el grupo celebrará 40 años de trayectoria. La propuesta reunirá canciones emblemáticas de su carrera, con una producción de gran formato pensada para uno de los aniversarios más importantes de la banda.

Cuándo y dónde será el show de Maná en River

El concierto será el 10 de diciembre de 2026 en el Estadio de River Plate, en la Ciudad de Buenos Aires.

La fecha integra el tramo latinoamericano de Vivir Sin Aire Tour, que recorrerá algunas de las ciudades más importantes de la región. Para el público local, el dato central es que se trata de la única oportunidad anunciada para ver a Maná en vivo en la Argentina durante 2026.

Cuándo salen las entradas para Maná en River

Maná Gentileza Dale Play

La venta de entradas tendrá dos etapas:

Preventa Santander: jueves 18 de junio, desde las 14.

jueves 18 de junio, desde las 14. Venta general: viernes 19 de junio, desde las 14.

Durante la preventa, las entradas se podrán comprar con tarjetas de crédito y débito Santander, en 6 cuotas sin interés. En la venta general, estarán disponibles todos los medios de pago y también habrá 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Santander.

Precios de las entradas

Los precios de las entradas no fueron informados al momento del anuncio.

Cómo comprar entradas para Maná en River

Las entradas se venderán a través de la ticketera oficial All Access.

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Qué propone Vivir Sin Aire Tour

Los precios de las entradas del show de Maná en River todavía no fueron informados Juan Karita - AP

Vivir Sin Aire Tour fue presentado como una gira de estadios para celebrar las cuatro décadas de Maná. El recorrido incluye Bogotá, Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires y Ciudad de México.

El tramo anunciado tendrá estas fechas:

28 de noviembre: Vive Claro, Bogotá.

Vive Claro, Bogotá. 2 de diciembre: Estadio San Marcos, Lima.

Estadio San Marcos, Lima. 5 de diciembre: Estadio Monumental, Santiago de Chile.

Estadio Monumental, Santiago de Chile. 10 de diciembre: Estadio de River Plate, Buenos Aires.

Estadio de River Plate, Buenos Aires. 17 de diciembre: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México.

La gira reunirá los himnos que definieron la carrera de la banda y marcaron buena parte de la historia del rock en español, con una producción de gran formato diseñada para conmemorar sus 40 años.

Maná, de Guadalajara al rock latino masivo

Formado en 1986 en Guadalajara, Jalisco, Maná llevó el rock en español a una escala masiva con una mezcla de rock clásico, reggae, pop y ritmos latinos. En cuatro décadas, la banda editó 11 álbumes de estudio y vendió más de 50 millones de copias.

La organización también destaca sus cifras digitales: 1,3 mil millones de reproducciones al año en Spotify y 12,1 mil millones de vistas acumuladas en YouTube. Además, “Oye Mi Amor” forma parte del álbum Live From Mexico, de Dua Lipa, con Fher como único artista invitado del proyecto.

Uno de sus hitos centrales es Dónde Jugarán los Niños, señalado por la organización como el disco de rock latino más vendido de la historia. Durante 40 años, la banda llevó sus shows en vivo a más de 30 países.

Récords y reconocimientos de Maná

Entre los hitos difundidos por la organización, Maná figura como la primera banda latina nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll, en 2025. También se destaca como el grupo con más shows en arenas en la historia de Los Ángeles.

En rankings de Billboard, la banda acumula el mayor número de entradas de un grupo de rock latino en Hot Latin Songs, con 33 canciones, y en Latin Airplay, con 36. Además, siete de sus álbumes llegaron al puesto número 1 en las listas latinas de Billboard.

Su trayectoria fue reconocida con 4 premios Grammy, 9 Latin Grammy, el Latin Billboard Lifetime Achievement Award, el reconocimiento como Persona del Año por la Latin Grammy y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Qué conviene saber antes de comprar