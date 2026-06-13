Austeridad: el denominador común de las tres ceremonias de apertura del Mundial 2026

La espectacularidad de los shows musicales que, con tanta frecuencia, se ven en grandes estadios del deporte, dejan la vara cada vez más alta para quienes se lanzan a producir enormes espectáculos a cielo abierto, para un público multitudinario.

La gimnasia de crear una puesta en escena para cada canción del repertorio invita a pensar si otro tipo de show (donde también se involucra a la industria de la música y sus artistas) debe mostrar ese nivel de producción y originalidad. Pero si se busca en el Mundial de Fútbol que acaba de comenzar, no se encontrarán últimamente grandes referencias. De hecho, las tres aperturas que tuvo este campeonato, en los tres países que son sedes -México, Canadá y los Estados Unidos-, se caracterizaron por la austeridad de recursos.

Future y Tyla le dieron la bienvenida al público del Los Angeles Stadium de Inglewood PATRICK T. FALLON - AFP

Siempre enfocados en la dinámica que acompaña a las destrezas olímpicas, con las coreografías de porristas, los tres capítulos apelaron a la sencillez, más que a la elocuencia. Y con unos pocos detalles distintivos. Mientras que la verdadera apertura -la del jueves, en México- ofreció una gama multicolor, la propuesta canadiense, hoy, fue para el lado de los tonos en blanco y rojo de su bandera. De hecho, la hoja que la identifica se podía apreciar desde los planos cenitales de la cámara de la transmisión televisiva.

El jueves, la apertura fue en el estadio Azteca de México CARL DE SOUZA - AFP

Ya en lo particular de cada caso, se podría decir que la apertura en los Estados Unidos -que se acaba de realizar hace minutos, antes del partido de los locales contra la selección del Paraguay- no tuvo estridencias y estuvo ceñida al tiempo que promediaron las aperturas anteriores.

El rapero Future y la cantante sudafricana Tyla pusieron las primeras voces con “Game Time”. Luego, conectadas por los movimientos de un bailarín freestyler (con más destreza para la danza que para el jueguito con el balón), aparecieron la cantante de Black Pink Lisa, la brasileña Anitta y el rapero nigeriano Rema, para cantar “Goals”.

La transición entre el primero y el segundo bloque pareció eterna para lo que son los shows de estas características, donde una pausa de segundos puede parecer de minutos.

Lisa y Rema cantaron el segundo tema en el show norteamericano de apertura de Mundial 2026 PATRICK T. FALLON - AFP

Los jugadores entraron en la cancha para el precalentamiento, en las plateas David Beckham y Tom Cruise firmaron autógrafos y recién después (a más de cincuenta minutos de que dejara de sonar la última canción), llegó Katy Perry vestida de plateado y de la mano de Tius Luka -niño noruego de 10 años que se hizo famoso en redes-. Juntos cantaron “Wonder”, rodeados por las banderas de todos los países que componen este campeonato.

La fiesta mexicana, en cambio, cubrió todos los frentes musicales y terminó siendo la más vistosa: el despliegue de la gran estrella actual de la canción latina, Shakira y el aporte local que recayó en la banda de pop-rock Maná, en el referente de la música ranchera y melódica Alejandro Fernández (para cantar el himno de su país), en la compositora y cantante Lila Downs, que abrió la ceremonia apelando a las raíces de México, y, más tarde, en la artista pop Belinda y los embajadores de la cumbia mexicana, Los Ángeles Azules. Un combo potente y variado, pero que terminó siendo parte de una producción compacta y modesta.

La celebración canadiense no fue mejor. Resultó bastante deslucida, ya desde la falta de público, porque al momento del show se veían tribunas y plateas bastante raleadas- hasta la incertidumbre que causó la ausencia de artistas que recién aparecieron en un segundo y tercer bloque.

Con bajo perfil pasaron por el escenario el cantante folk William Prince, la nueva estrella Alessia Cara y en un tercer tema de un trío ad hoc integrado por Nora Fatehi, Vegedream y Sanjoy, antes de la llegada de Jessie Reyez.

Alanis Morissette y Michael Bublé aparecieron luego de la ceremonia de apertura Capturas TV

Luego, una pausa que llenó de incertidumbre al público, tanto el que había ido al estadio como el que veía el show por TV. Porque faltaban las figuras centrales y su aparición se demoraba. Recién después de un rato, Michael Bublé ganó el campo de juego, para cantar rodeado de las banderas de los países que están participando en este mundial, una canción que nada tenía que ver con la efervescencia de este tipo de ceremonias. Más tarde, Alanis Morissette se encargó del Himno Nacional de Canadá, como estaba previsto.

La sobriedad de los espectáculos, con su esfinge central, que no otra que el trofeo mayor que distingue a este campeonato, y artistas que desfilan en su entorno, fueron los rasgos principales. Pero no más que eso.

¿Será que todo ha quedado reservado para el postre? La FIFA confirmó que la final del Mundial, programada para el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, incluirá el primer espectáculo de entretiempo en la historia del torneo. Madonna, Shakira y BTS encabezarán la presentación.