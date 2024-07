Joaquín Sabina agrega más shows en Buenos Aires: de su doloroso accidente prepandemia al furor por su gira de despedida

Escuchar

Los sabineros y las sabineras lo saben. Solo habrá que ver si lo tienen asumido. Joaquín Sabina dice adiós a los escenarios . El “hola” que estampó en el título de su próxima gira parece más dado a juego de palabras que a otro tipo de cuestión. Y también, a un anuncio que hizo, casi sin que nos diéramos cuenta, hace más de tres años. Porque si bien con Joaquín todo es posible (incluso el arrepentimiento de una decisión) en los papeles Hola y adiós es una gira de despedida, que comenzará en febrero en América Latina y culminará a finales de 2025, seguramente en algún escenario español. De hecho, para ese tramo europeo, las salas o estadios y las fechas todavía no han sido anunciadas. En rigor, de este tour que comenzará en México y recorrerá varios países de América Latina, solo tiene funciones a la venta en la Argentina . Aquí ya se agotaron seis funciones y se acaban de agregar dos más.

Todo parece indicar que se seguirán agregando funciones en el Movistar Arena hasta que la agenda del cantautor lo permita. Por el momento, las que agendó para marzo (24 y 26) y las de abril (2,4,6 y 9) se quedaron sin localidades disponibles. Ahora solo hay tickets para las del 11 y el 13 de abril . No será algo que nos llame la atención, ya que el último año programó seis en el Movistar Arena, una en el estadio Kempes de Córdoba y otra en el Autódromo de Rosario. La sola idea de que será la última visita del juglar de Úbeda seguramente fue lo que ha potenciado la demanda de tickets para su próxima visita.

Un accidente y un esperado regreso

Joaquín Sabina, preparando una escena del documental dedicado a su vida www.fernandomarrero.com

Sin duda, era una carta que tenía reservada. De hecho, cuando vino por última vez, en el marco de su tour Contra todo pronóstico, hizo la aclaración de que no se estaba despidiendo de los escenarios. En todo caso, se trataba de un regreso, luego de varios años sin salir a la ruta. La suma de tiempo se dio por un accidente que sufrió, justamente, sobre un escenario , más el tiempo que requirió dejar atrás la pandemia Covid-19. Por eso, en torno a su regreso se generó una gran expectativa y hasta se especuló con que podría ser su última visita a lugares por donde pasó el tour.

Como se sabe, todo es posible en la vida de Sabina. Incluso algún regreso luego de una despedida, aunque no se espera que sea con la formalidad de una gira. Así fue como el cantautor abrió el paraguas, tras anunciar Hola y Adiós, a través de un comunicado de la agencia que lo representa: “Con esta nueva gira, de la que pronto se anunciarán fechas concretas, Sabina nos brinda la oportunidad de despedir unas canciones que, aun siendo demasiado jóvenes para la eternidad que les aguarda y que de tan nuestras ya no parecen venir de un cantautor, sino de las fuentes mismas de la tradición popular, resistiendo incólumes el paso de sucesivas generaciones, nunca más serán cantadas ante miles de personas por su propio autor, que jubila su faceta de trotamundos guitarra en ristre celebrando su propia supervivencia con este convite de despedida. Con todo, como el tahúr que conoce sus cartas y cómo marcarlas, Joaquín adelanta que tras este Hola y Adiós ya no habrá más periplos interminables por recintos multitudinarios, pero se guarda en la manga el as de reaparecer a placer , sea porque las musas le susurren poemas o canciones que merezca la pena compartir, o porque le piquen las ganas de subirse a cualquier entarimado para darse, darnos, un homenaje”.

De momento, esto es lo que hay: “La gira comenzará en el próximo mes de febrero de 2025 en América y durante 11 semanas recorrerá México, Estados Unidos, Costa Rica, Colombia, Perú, Chile, Uruguay y Argentina. Tras una breve pausa seguirá su rumbo a España y Europa, hasta su final en el mes de noviembre. Las fechas, ciudades y venta de entradas se dieron a conocer para América y en septiembre se conocerán para España”.

Contra “otros” pronósticos

Si esta gira estaba dentro de las posibilidades de proyectos a futuro de Sabina, la anterior surgió luego de un anuncio en el que el cantautor quiso arriesgar, como si se tratara realmente de un juego de probabilidades, en torno a las chances que sus fans, la crítica y hasta el público general podían darle a su regreso a los escenarios.

“Contra el viento implacable del paso de los años, contra la resacosa marea de los tiempos a la deriva, Contra todo pronóstico, Joaquín Sabina, a sus setenta y cuatro años, de vuelta de todo y cuando de espantos por viejo y por diablo, anuncia su regreso a los escenarios para deleite de sí mismo y de su público”, con esas palabras se anunció en noviembre de 2022, su regreso. “Unas citas imprescindibles de este superviviente que -sí, maldita sea- nunca se cansará de celebrar con sus canciones la visión irreverente y pasionalmente bella de la vida desde la nocturnidad alevosa, el amor febril y el desamor sin paliativos”.

El demorado regreso a las giras prolongadas se concretaba a tres años de su último tour, que había sido junto a Joan Manuel Serrat, con quien realizó una saga de conciertos (fueron tres instancias diferentes en 2007, 2012 y 2019). La última se interrumpió abruptamente cuando Sabina sufrió una caída durante la función en el WiZink Center de Madrid, que se observó por las pantallas gigantes del estadio. En la imagen estaba parado al borde del escenario, con su clásico bombín. Parecía estar recibiendo el aplauso de los fans luego de haber cantado una canción, pero en un momento se lo vio dar un pequeño paso hacia adelante y desaparecer de la pantalla abruptamente. Fue asistido y trasladado en camilla . Sin embargo, con las luces del WiZink Center permanecieron encendidas, apareció minutos después, en una silla de ruedas empujada por Serrat, para llevarle tranquilidad al público. Allí explicó que había sufrido un golpe muy fuerte en su hombro y que, por tal motivo, el show se encontraba suspendido.

Joaquín Sabina ya tiene ocho funciones agendadas en el Movistar Arena para la gira de despedida que realizará en 2025 www.fernandomarrero.com

Testimonio premonitorio de una despedida

“Estas cosas solo me pasan en Madrid, lo siento muchísimo”, comenzó con tono humorístico. “Me he dado un golpe muy fuerte en el hombro, y me duele mucho. Eso hace que tengamos que suspender, con todo el dolor. Me voy a ir al hospital porque estoy muy dolorido. No saben cuánto lo siento. Volveremos en mayo a hacer este mismo concierto”, explicó. Estuvo internado once días y continuó su rehabilitación en su casa . Luego, la pandemia hizo que no hubiera posibilidades de reprogramaciones y cuando volvieron las reaperturas, el cantante de Úbeda no quiso apresurar su regreso: “No pienso volver a los escenarios mientras la gente esté con mascarilla, no pueda levantarse o no pueda fumar o tomar una copa. Me temo que eso no será hasta dentro de un año y medio por lo menos. Pero sí volveré a decir ‘hola y adiós’”.

