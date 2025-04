Termina el Quilmes Rock: de la confesión del Mono de Kapanga al “incidente” de Walas de Massacre

El predio de Tecnópolis abrió sus puertas pasado el mediodía, dándole la bienvenida al último tramo del Quilmes Rock 2025, que ha tenido desde emotivos homenajes hasta guiños y colaboraciones en vivo entre artistas (algunos históricos, otros pertenecientes a las nuevas generaciones), y la promesa de inminentes regresos. Pero que, sobre todo, ha tenido una buena dosis de rock y una sólida apuesta por lo nacional y por rememorar su historia.

En esta jornada, que se extenderá hasta la medianoche con el gran cierre de Los Piojos, están programados también Kapanga, Massacre, La Delio Valdez, Caballeros de la Quema, Cruzando el charco, El Plan de la Mariposa y Bersuit, entre otros.

La felicidad del público en su ingreso a Tecnópolis para vivir la última jornada del Quilmes Rock Fabián Marelli

Kapanga

Indiscutida animadora de grandes festivales, una banda como Kapanga no podía estar ausente del Quilmes Rock. Y como es habitual en cada una de sus presentaciones, aportó el clima de fiesta, desprejuicio y diversión que la caracteriza.

En un día soleado aunque un tanto ventoso, el sexteto de Quilmes arrancó su set con los aires hiphoperos de “Fumar” y el pulso ska de “Rock”. “En el último festival que estuvimos, a esta misma hora y antes de cantar este tema casi me muero”, señaló el Mono Fabio como introducción de “No me sueltes” y haciendo referencia al infarto que sufrió en septiembre pasado y del cual se recuperó notablemente. Con el aplauso del público en señal de apoyo, sin dudas esta canción ha cobrado un significado especial no solo dentro del repertorio de Kapanga sino también para la vida personal del cantante.

El Mono, de Kapanga Fabián Marelli

El clima giró 360 grados con el rabioso impulso punk de “Roban y nadie grita”, seguido de “Ramón”, con imágenes animadas del célebre integrante de la vecindad de El Chavo desde la pantalla de video que ofició como telón de fondo.

De zapatillas, bermudas de jean, una colorida y holgada camisa y luciendo la máscara del clásico personaje de Titanes en el ring, el Mono Fabio, Maikel y sus muchachos ofrecieron una feroz versión del “Tema del Caballero Rojo” para luego convertir al predio de Tecnópolis en una enorme pista de baile de la mano de “El universal”, “La crudita” y “Me mata”.

Al grito de “Esta noche nadie duerme” y continuando con sus festejos por sus primeros 30 años de trayectoria, Kapanga cerró su intenso y siempre humorístico set de la mano de “El mono relojero”, un clásico de su discografia al que se sumó un público muy entusiasta a modo de gigantesco coro.

Walas, de Massacre Fabián Marelli

Luego, en medio del show de Massacre, Walas contó que se había olvidado su documento y que debió hacer malabares para ingresar al predio. Por suerte para su público, lo logró y pudo subir al escenario.

Hijas y herederas del rock en las primeras impresiones de la tarde

Así como ayer Mía Folino, la hija de Hilda Lizarazu fue una de las primeras en abrir la tarde haciendo honor a la tradición familiar pero defendiendo lo propio, algo similar ocurrió hoy con Wayra Iglesias (hija de Gabriel “Tete” Iglesias y a la vez sobrina de Jorge “Tanque” Iglesias, bajista y baterista de La Renga, respectivamente). Con look setentoso, pantalones animal print y cadenas en la cintura, la joven cantante impregnó su set de actitud, soltura y estilo a lo Janis Joplin, con una poderosa combinación de rock and roll, soul y blues. “Todo el día”, “Este juego” y “Huir” fueron algunos de los temas elegidos del show, en el que recorrió La suerte de encontrarme, su álbum debut, acompañada por una banda sólida y afilada.

Wayra Iglesias Fabián Marelli

En la misma línea de continuar la herencia musical familiar con color personal, Julieta Rada (hija de Rubén Rada) desplegó una cálida fusión entre el soul y el pop, y Manu Martínez (hija de Andrés Ciro Martínez) se encargó de dejar su impronta indie rock en el escenario Quilmes, por donde más tarde pasará también su padre. Con un traje bordó y guitarra acústica cargada sobre los hombros, comenzó su show intercalando canciones de Diecinueve y Día de verano, sus dos discos solistas hasta el momento. “Ya será”, “Azul” y “Manantial” fueron algunas de ellas, además de un cover de “Eres para mí” de Julieta Venegas.

Manu Martínez Fabián Marelli

En las pantallas

Durante todo el fin de semana, el festival también se puede ver desde casa o desde dispositivos móviles. Hay transmisión en vivo por Flow y por Disney+. Al finalizar cada jornada, los shows estarán disponibles para verlos por 30 días en las plataformas. En ambos casos, solo estará disponible para los suscriptores de estos servicios.

Quienes quieran ver la emisión a cargo de Flow, lo podrán seguir en vivo durante los cuatro días en los canales 605 y 606. Se transmitirán los shows de los escenarios Quilmes y Rock por el 605, mientras que aquellos que ocurran en el escenario Popart se transmitirán en el 606.

Accesos

El acceso peatonal se realiza por la entrada principal de Tecnópolis, sobre la Avenida General Paz. Los colectivos que pasan por la puerta son los de las líneas 21, 28 y 117. Pero sobre la Avenida de los Constituyentes, también se pueden encontrar las paradas de las líneas 111, 140, 110, 127, 175 y 176. Aunque no llegan hasta el predio, una manera de acercarse en tren es con el Ferrocarril Mitre (Ramal José Suárez), en Estación Migueletes; Ferrocarril Belgrano, en Estación Padilla; y Mitre (Ramal Bartolomé Mitre) Estación J.B. Justo. Habrá, además, acceso para bicicletas y motos por la entrada peatonal. Cada persona deberá llevar su candado de seguridad.