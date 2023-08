escuchar

Sir John Eliot Gardiner (Dorset, Reino Unido, 80 años), uno de los directores de orquesta más prestigiosos del mundo, canceló la actuación que tenía prevista en los Proms de la BBC (los conciertos diarios que se celebran cada año de julio a septiembre en el Royal Albert Hall de Londres), después de que saliera a la luz su agresión contra el cantante William Thomas , el pasado martes. Eliot le propinó una trompada cuando ambos se encontraban entre bastidores, detrás del escenario, en el festival Berlioz que se celebra a finales de agosto en la localidad natal del compositor, La Cote-Saint-André, en el sureste de Francia. Eliot estaba irritado por el error cometido por el cantante, que al parecer había abandonado el escenario por el lado equivocado al terminar su interpretación.

“Lamento profundamente haber perdido los nervios”, dijo Eliot en el comunicado público que utilizaba para anunciar su renuncia a participar en el concierto de Londres. “No tengo excusas por mi comportamiento, y me he disculpado personalmente ante Will Thomas, por quien tengo el mayor de los respetos. Reitero esas disculpas, dirigidas también hacia el resto de los artistas, por todo el malestar que he provocado”, sumó el director.

Conocido por un temperamento fácilmente irritable, su representante atribuyó lo ocurrido a la ola de calor extremo en el sur del continente europeo, que habría afectado especialmente al director, de edad avanzada. “Todos los músicos tienen el derecho de poder practicar su arte en un entorno libre de abuso o daños físicos”, ha reiterado a la BBC un portavoz del director, consciente de la gravedad de lo ocurrido. El incidente fue revelado por la página web de información musical Slipped Music, después de que varias personas relataran lo sucedido a sus redactores. Thomas, en cualquier caso, pudo actuar al día siguiente, el miércoles pasado, y no parecía haber sufrido daños serios.

Leyenda viva en Reino Unido

John Eliot Gardiner: "Sé que la violencia física nunca resulta aceptable y que los músicos deberían sentirse siempre seguros" Roberto Serra - Iguana Press - Getty Images Europe

“Nos tomamos muy en serio cualquier acusación de comportamiento inapropiado y estamos en estos momentos recopilando datos respecto al incidente denunciado”, habían anticipado poco antes de la renuncia de Eliot los organizadores de los Proms de la BBC, una clara invitación al director para que se replanteara su asistencia. El Coro Monteverdi, fundado por Eliot, tenía previsto interpretar en el festival londinense fragmentos de la ópera Los Troyanos, de Berlioz. El asistente del director, Dinis Sousa, ocupará su puesto para la representación en el Royal Albert Hall, así como para el resto de actuaciones de la gira europea del coro.

Eliot, especializado en compositores como Bach, Beethoven, Mozart o Monteverdi, ha puesto en marcha orquestas de cámara como el propio Coro Monterverdi, los Solistas del Barroco Inglés o la Orquesta Revolucionaria y Romántica. Ha estado al frente de orquestas mundiales de primer orden como la Filarmónica de Berlín, la Orquesta Sinfónica de Londres o la Orquesta Sinfónica de Boston. “Sé que la violencia física nunca resulta aceptable y que los músicos deberían sentirse siempre seguros. Pido a todos la paciencia y comprensión necesarias mientras me tomo el tiempo necesario para reflexionar sobre mis actos”, concluía Eliot su comunicado.

En el Reino Unido, Eliot es una leyenda viva. Participó en la ceremonia de coronación de Carlos III de Inglaterra, el pasado mayo, en un concierto donde dirigió al Coro de Monteverdi y a los Solistas del Barroco Inglés que tuvo lugar justo antes de que comenzara el servicio religioso en la Abadía de Westminster.