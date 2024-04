Cómo fue el regreso de los Rolling Stones, a quién subió Madonna al escenario y la noticia que alegró a los fans de Billie Eilish

Escuchar

La primavera boreal se ha establecido y con ello los músicos más populares del mundo dieron inicio a sus giras por el hemisferio norte. Con Coachella como uno de los disparadores que repone en vidriera a artistas consolidados entre novedades y clásicos (este año lideraron Lana Del Rey, Blur, Peso Pluma y Tyler, The Creator), la maquinaria pop está en marcha. Entonces, a los lanzamientos (Taylor Swift como el más relevante del mes) se le suman también giras.

Los Rolling Stones están de regreso. Después de dos años sin girar, volvieron al ruedo para dar comienzo a la gira presentación de Hackney Diamonds (2023), su último disco de estudio. Si las giras anteriores tenían como excusa los aniversarios redondos del grupo (la última había sido en 2022 celebrando el 60° aniversario), el material nuevo es un golpe de aire fresco para una banda que no necesita probar nada. Mick Jagger, Keith Richards y Ron Wood son parte de la historia grande de la música popular y cada oportunidad de verlos en vivo es entonces un recordatorio de su grandeza. El show de este domingo 28 de abril en Houston fue el primero de una gira que de momento se extenderá hasta julio con fechas anunciadas en Estados Unidos y Canadá.

“Start Me Up” fue el clásico que dio comienzo al show y “I Can’t Get No (Satisfaction)” la encargada de cerrar un repertorio de 18 temas. “Beast Of Burden” fue el tema votado por el público y también hubo lugar para algunas del disco que se encuentran presentando: “Angry” (el primer corte de difusión), “Mess It Up” y “Sweets Sounds Of Heaven”. El segmento de Keith Richards en voz estuvo acotado a “Little T & A”, tal vez para no robar espacio al repertorio infaltable de The Rolling Stones: “Miss You”, Simpathy For The Devil”, “Paint It Black” y todo ese enorme puñado de canciones que ya forman parte de la historia de la música y que, por lo visto, seguirán sonando en vivo mientras sus majestades satánicas estén con las fuerzas para hacerlo.

Madonna da que hablar

La reina del pop también está de gira y cada show que da es noticia. Su gira The Celebration Tour está llegando a su fin (al menos en esta etapa) y el viernes pasado sumó uno de sus momentos más memorables cuando para “Vogue” subió Salma Hayek vestida de Frida Kahlo. Así terminó Madonna su seguidilla de cinco recitales en El Palacio De Los Deportes de la Ciudad de México. En el tema antes mencionado, la performance incluye una suerte de concurso en el que participan los bailarines que forman parte del cuerpo estable de la cantante y Salma Hayek hizo las veces de jurado.

Su participación vestida como Frida Kahlo funcionó también como cierre de un círculo que une a la actriz y la cantante. En 2002, Salma Hayek se quedó con el rol para interpretar a la famosa artista mexicana para el que también había aplicado Madonna. La reina del pop dijo en el show, de hecho, que Frida era su musa y como una especie de madre artística para ella. Por su parte, Hayek agradeció a Madonna en su cuenta de Instagram la invitación: “Muchas gracias @madonna por permitirme ser parte de tu icónica gira de celebración. Esta noche inolvidable se queda en mi bolsa de tesoros preciosos. #VIVAMEXICO”.

The Celebration Tour propone un repaso en siete breves actos por la carrera de Madonna. Los clásicos en clave remix se suceden en cada acto: “Like A Prayer”, “Nothing Really Matters”, “Don’t Cry For Me Argentina”, “Ray Of Light” y “Like A Virgin” son algunos de los temas que forman parte del repertorio. Este viernes 4 de mayo, esta etapa de la gira tendrá su mojón final con un show gratuito en Río de Janeiro, en la playa de Copacabana, para el que se esperan cerca de dos millones de espectadores. Quién será el invitado o la invitada para “Vogue”, es todavía una incógnita.

Billie Eilish sale de gira

Quien anunció también el comienzo de su gira es Billie Eilish. El tour comenzará hacia finales de septiembre y será en el marco de la presentación de Hit Me Hard And Soft, su tercer disco de estudio, que saldrá el 17 de mayo. Se trata de uno de los lanzamientos más esperados del año y del que aún no se conocen adelantos. Sin embargo, durante un DJ set secreto que dio en Coachella, ella misma hizo sonar fragmentos de algunos de los temas que conforman el álbum, del que sí se sabe tendrá 10 canciones y durará aproximadamente 45 minutos.

Billie Eilish lanza nuevo disco este mes y sale de gira para presentarlo Richard Shotwell - Invision

Establecida como una de las artistas pop más relevantes de su generación, Billie Eilish ha logrado hacer coincidir dos esferas de la música que muchas veces van por separado: masividad y prestigio. Desde que se lanzó en 2019 con When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, sus canciones de corte intimista y aura lo fi pero sonido expansivo la destacaron del resto. Su personalidad de bajo perfil pero ideas fuertes también conforma una marca de estilo en una actualidad en la que mostrar mucho y decir poco parece ser la fórmula segura.

Su nueva gira, entonces, la tendrá girando primero por Estados Unidos y Canadá para llegar a Europa el año que viene. Aunque aún no hay confirmación de una nueva visita a Sudamérica, es mucha la expectativa por un regreso luego de su show como cabeza de cartel de Lollapalooza Argentina 2023 y que la convirtió en uno de los puntos más altos de esa edición. De momento, habrá que esperar al 17 de mayo para escuchar el sucesor de Happier Than Ever y esperar a nuevos anuncios sobre el tour mundial.