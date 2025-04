Joseph Seiders, baterista de The New Pornographers, fue arrestado por posesión de pornografía infantil y abuso sexual

Joseph Seiders, baterista del grupo The New Pornographers, fue arrestado por posesión de pornografía infantil , informaron el sitio especializado en música NME y KESQ, dedicado a noticias de Palm Desert, California.

El músico ingresó en el Centro de Detención John Benoit de Indio el 9 de abril pasado y fue acusado de posesión de pornografía infantil, abuso sexual infantil, invasión de la privacidad e intento de invasión de la privacidad.

Joseph Seiders, sentado a la batería de The New Pornographers, banda a la que perteneció durante una década, hasta el viernes 18 de abril de 2025

Esto ocurrió tras dos supuestos incidentes separados en el baño de un restaurante, según la Oficina del Sheriff del Condado de Riverside. El primero ocurrió el 7 de abril, cuando un niño de 11 años afirmó a los agentes que un hombre desconocido lo grabó con un teléfono celular mientras usaba el baño de un local de la cadena Chick-Fil-A, en Dinah Shore Drive.

El 9 de abril, un empleado del mismo local informó que un hombre entraba y salía del baño con menores. Los agentes llegaron al lugar y detuvieron a Seiders, creyendo que también era el hombre del incidente anterior. Tras el arresto, la Oficina de Investigaciones de la Estación Palm Desert emitió órdenes de allanamiento para registrar su domicilio, su vehículo y su teléfono celular.

“Se encontraron pruebas que lo implican en los dos incidentes denunciados, así como en otros delitos, incluyendo posesión de pornografía infantil” , se lee en un comunicado de prensa de la Oficina del Sheriff, según KESQ.

Actualmente se encuentra detenido en el Centro Correccional Larry D. Smith, bajo fianza de un millón de dólares, y está previsto que regrese a la corte para una audiencia de conciliación por delito grave el martes 22 de abril en el Centro de Justicia Larson en Indio.

Comunicado de la banda

El resto de los integrantes del grupo publicaron un comunicado en su cuenta de Instagram, el último viernes, una vez que la noticia ya comenzaba a circular. “Todos en la banda estamos absolutamente conmocionados, horrorizados y devastados por la noticia de los cargos contra Joe Seiders, y hemos cortado de inmediato toda relación con él. Nos solidarizamos con todos los afectados por sus acciones”.

The New Pornographers es una banda canadiense de indie rock creada en Vancouver, en 1997. Hasta la fecha, tiene nueve álbumes de estudio publicados. Ha recibido elogios de la crítica por la combinación de múltiples vocalistas y compositores, así como por los elementos de power pop incorporados a su música.

Carl Newman, uno de los cantantes y compositores que lideran este colectivo de artistas, fue quien trajo el nombre para bautizar al grupo. Cuando la banda fue creada dijo que se le ocurrió por su fanatismo por una película japonesa, The Pornographers. También fue un homenaje a The New Seekers y a “The Pornographers”, tema del primer álbum de Destroyer, proyecto de su compañero Dan Bejar.

