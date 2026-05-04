Por qué desestimaron la mayor parte de la denuncia de agresión sexual contra Steven Tyler

Una jueza desestimó la mayor parte de la demanda por agresión sexual infantil presentada contra el cantante de la banda Aerosmith, Steven Tyler. Había sido presentada por una mujer que alegaba que él la había agredido sexualmente cuando era menor de edad.

Julia Misley aseguró que Tyler la había manipulado y abusado sexualmente durante su adolescencia, décadas atrás, y afirmó que lo había admitido al referirse a ella como su “novia adolescente” en sus memorias, según un informe que publicó el medio NME.

Aerosmith, en los años cuando habrían ocurrido los hechos de la denuncia Jeffrey Mayer - WireImage

Pero por cuestiones técnicas, el falló termina siendo favorable a Tyler. La jueza de Los Ángeles, Patricia A. Young, dictaminó el 28 de abril pasado que gran parte de la demanda estaba prescrita en Massachusetts, donde ambos residieron durante los tres años de su relación.

Sin embargo, dictaminó que Misley puede demandar por un presunto encuentro sexual ocurrido durante un breve viaje a California —donde no se aplican plazos de prescripción debido a una ley especial sobre abuso sexual—, pero desestimó las acusaciones relativas al resto de su relación.

Apenas conocido el fallo, el abogado del cantante, David Long-Daniels, fue contactado por la revista Billboard para dar su testimonio: “Esta es una gran victoria para Steven Tyler”, declaró. “El Tribunal ha desestimado con carácter definitivo el 99,9 por ciento de las demandas contra el Sr. Tyler en este caso. Ha decidido que solo se admite como prueba una noche, ocurrida hace más de 50 años, de una relación de tres años. Esperamos con interés el juicio el 31 de agosto”.

La demanda de Misley a Tyler fue presentada en 2022. Fue en ese momento cuando alegó ser la adolescente anónima a la que se refería en sus memorias. Afirmó que Tyler había abusado de su fama para controlarla —lo que derivó en la firma de un acuerdo con sus padres para obtener la tutela legal— y que la había agredido sexualmente durante tres años a partir de 1973, cuando ella tenía tan solo 16 años.

Steven Tyler

La jueza también desestimó las acusaciones relacionadas con situaciones ocurridas en Washington y en Oregón, estados que también visitaron por un breve lapso, por las mismas razones de prescripción. Incluso afirmó que, aun si las alegaciones de Misley fueran válidas, la demanda se había presentado demasiado tarde según el plazo de prescripción. “La demanda se presentó más de 35 años después de los supuestos hechos y más de 35 años después de que cumpliera 18 años”, escribió Young. “Para que fuera oportuna, esta demanda debería haberse presentado dentro de los siete años”.

Estas mismas restricciones de tiempo no se aplican en California, debido a su Ley de Víctimas Infantiles, una ley de 2020 que abrió un período de tiempo en el que las presuntas víctimas podían presentar demandas que de otro modo estarían prescritas. “Las partes viajaron a California en una ocasión y mantuvieron relaciones sexuales allí durante ese viaje”, escribió la jueza. “La edad de consentimiento en California es, y fue en todo momento relevante, 18 años. Por lo tanto, era ilegal que la demandante y el demandado mantuvieran relaciones sexuales entre sí en California, ya que la demandante era legalmente incapaz de dar su consentimiento”.

Por su parte, los abogados del músico se refirieron a la relación que mantuvieron la demandante y su defendido. La describieron como una “relación romántica” consensuada entre un hombre “de unos 25 años en ese momento” y una mujer “de entre 16 y 19 años”.

Las memorias a las que se refiere la demandante no son de una publicación reciente sino de un libro de 1997, donde Tyler escribió sobre aquel romance con una adolescente, sin nombrarla, pero haciendo referencia a la relación sexual y la tutela. “Tenía 16 años, sabía ser muy atrevida y era muy sexy”, escribió, explicando cómo se convirtió en su tutor para poder viajar con ella a través de las fronteras estatales. “Con mis 26 años y ella apenas con edad para conducir y tremendamente sexy, me enamoré perdidamente”, escribió. “Era una chica linda, delgada y un poco marimacho, vestida de Caperucita Roja. Era el objeto de mi deseo, mi cómplice en crímenes pasionales.”

En 2011, Misley dijo sobre aquel momento de su vida: “Me perdí en la cultura del rock and roll. En el mundo de Steven, todo era sexo, drogas y rock and roll, pero no parecía menos caótico que el mundo que había dejado atrás. Aún no lo sabía, pero apenas lograría salir con vida. No podía creer que me estuviera pidiendo que abortara en ese momento. Estuvo más de una hora presionándome para que lo hiciera. Dijo que era demasiado joven para tener un bebé y que tendría daño cerebral porque había estado consumiendo drogas.”