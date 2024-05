Joss Stone vuelve a Buenos Aires: dónde cantará y cuándo salen las entradas a la venta

La cantante británica Joss Stone vuelve por quinta vez al país, en este caso en el marco de su gira Ellipsis. Su primera visita fue en 2008 y recién regresó a suelo porteño en 2015. Tiempo después, cerró el ciclo LN Cultura en el Teatro Colón, en 2018 y retomó el contacto con el público argentino en 2022, con 20 Years of Soul Tour. La nueva gira de la artista, que supone un preludio de su próximo álbum, incluirá shows por Estados Unidos, diferentes países de América Latina y Europa.

Stone se presentará el 17 de septiembre en el Movistar Arena y el próximo martes 4 de junio habrá una preventa exclusiva para clientes BBVA, a partir de las 13. Dos días después, el jueves 6 de junio, también a las 13, se habilitará la venta general. Se venderán únicamente en el sitio oficial del Movistar Arena: www.movistararena.com.ar.

“Me encanta salir de gira. Sé que puede ser agotador, especialmente con una familia joven, pero es lo que realmente soy. Cuando subo al escenario y estoy delante de la gente, eso valida las razones por las que lo hago. Estás conociendo y conectando con gente a la que realmente le gusta lo que hacés. Cuando estoy en el escenario me siento en casa”, afirmó la cantante sobre su nueva gira. Durante su anterior visita a Buenos Aires, en 2022, la cantante se encontraba embarazada de su segundo hijo. Esta vez viajará junto con sus dos pequeños: su hija Violet Melissa, de 3 años y el benjamín Shackleton Stoker, de un año y medio.

Ellipsis promete fusionar los éxitos clásicos de Stone con adelantos de sus nuevas creaciones. La británica se subirá una vez más al escenario con una jugada y ecléctica apuesta en la que interpretará sus hits más conocidos junto con versiones propias de temas de otros artistas que la inspiraron a lo largo de sus más de dos décadas sobre el escenario. Además de sus clásicos y de los tesoros redescubiertos que tocará con su banda, Stone tiene previsto obsequiarle a sus fans un adelanto del álbum que lanzará recién el año que viene.

Joss Stone anunció su nueva visita a Buenos Aires Kristin Burns - Gentileza Joss Stone

Voz adolescente

Stone se hizo conocida durante su adolescencia, cuando con apenas 16 años publicó su disco debut, The Soul Sessions. Lleva la mitad de su vida recorriendo escenarios, grabando discos y cosechando éxitos. El 7 de junio de 2022, la cantante británica brindó su último recital en la Argentina con su disco Never Forget My Love, frente a un Luna Park repleto, mismo escenario en el que debutó en el país en 2008 (en 2015 también actuó allí). Y recordemos que la última noche fue especial para todos: una Stone embarazada de cinco meses de su segundo hijo reveló el sexo de su bebé frente a un público extasiado de emoción.

Joss Stone, en 2018, en el Teatro Colón LA NACION

La artista conoce bien al público argentino y sabe cómo conectar con él. Es que además de tener una de las voces más vibrantes del soul contemporáneo, Stone es lúdica y siempre busca un ida y vuelta con sus fans. Sin ir más lejos, horas antes de ese show, organizó una búsqueda del tesoro para que los fans encontraran entradas en diferentes puntos de Buenos Aires. Ya desde el escenario hizo vibrar a los presentes pidiéndoles que participaran con un murmullo que ella iba guiando y luego en una acto de intimidad frente a su público, les regaló una videollamada con su esposo y su hija en la que reveló el sexo del bebé que estaba esperando, en pleno show.

