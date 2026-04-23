Qué es una nefrectomía parcial, la operación que le realizaron a Charly García

Charly García fue operado el pasado martes en una intervención programada en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento (IADT). Este jueves el cantante permanece internado en una habitación común, donde está en observación y recuperación.

Su manager aseguró en un mensaje enviado al programa LAM que fue sometido a una nefrectomía parcial, una cirugía donde se extirpa parte del riñón, que fue exitosa. Los médicos aseguraron que evoluciona sin complicaciones.

Durante la tarde de este jueves se emitió un comunicado para llevar tranquilidad sobre la salud del artista. “Se informa que Charly García fue sometido el pasado 21 de abril a una cirugía programada de riñón en el IADT. La operación se realizó según lo previsto y Charly se encuentra bien, evolucionando favorablemente y recuperándose en una habitación común, sin presentar complicaciones hasta el momento”, escribieron.

Charly García se encuentra internado y en observación Gentileza Festival Medio y Medio

Y concluyeron: “Para llevar tranquilidad es importante aclarar que en ningún momento requirió diálisis ni ninguna intervención adicional fuera de las habituales para este tipo de procedimiento. Agradecemos de corazón el cariño, la preocupación y el respeto de siempre”.

La nefrectomía parcial es una cirugía para extirpar una parte del riñón. Los riñones filtran los desechos y el exceso de líquido de la sangre, producen la orina, mantienen los niveles adecuados de minerales en el torrente sanguíneo y producen hormonas que ayudan a controlar la presión arterial, crear glóbulos rojos y mantener fuertes los huesos.

Según la Clínica Mayo, se trata de una operación que suele realizarse para ayudar a un riñón enfermo o dañado. Se suele utilizar para tratar el cáncer de riñón o extirpar tumores no cancerosos. También si identifican tejido renal muy dañado, con cicatrices o que no funciona por una lesión grave u otras enfermedades. Durante la cirugía parcial, se extirpa parte del órgano y se conserva el tejido sano.

Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento (IADT)

La misma cirugía se usa para extirpar un riñón sano a un donante de órganos y trasplantarlo a otra persona que lo necesite.

Hay varias formas de llegar al riñón durante la cirugía. Una es un corte único en el área del estómago o en el costado, lo que se conoce como nefrectomía abierta. Sin embargo, el método más frecuente es la nefrectomía laparoscópica, donde el cirujano realiza pequeños cortes en el área del estómago para acceder.

A veces también puede utilizarse un sistema robótico durante este último método, donde el médico se sienta frente a una consola y controla los instrumentos quirúrgicos mientras una cámara está conectada a los brazos robóticos.

La nefrectomía parcial busca ayudar a riñones dañados o enfermos IStock

Según la clínica, la decisión de cuánto tejido renal extirpar depende de si el tumor se encuentra solo en el riñón o en otros lugares; si hay más de un tumor; cuánto porcentaje del riñón está afectado; el funcionamiento del otro riñón; si otras enfermedades afectan la función renal; y la función renal en general.

Charly García fue sometido a la cirugía con éxito. “Salió todo bien”, dijo el manager. La operación fue programada con antelación, lo que permitió organizar el procedimiento dentro de los estándares habituales de atención para el músico.

En diálogo con LA NACION, la familia del músico comentó esta mañana que el exlíder de Serú Girán “está súper”. De muy buen ánimo, Charly ya le manifestó a los suyos que “se quiere ir” a su casa, y ese siempre es un buen síntoma. “Está bien y no se sabe aun cuando le darán el alta”, señalaron, y sumaron que estiman que podría ser luego del fin de semana.

Charly García firma la letra impresa de la canción 'Los dinosaurios' MATIAS MARTIN CAMPAYA - EFE

Su entorno pide tranquilidad mientras transcurre el período de internación y cuidado postoperatorio en el centro médico. Los médicos esperan una evolución favorable en los próximos días luego de que complete el protocolo de diálisis establecido por el equipo tratante en contexto clínico.

Durante las últimas semanas, García había mostrado una vida activa a pesar de los desafíos de su salud. Realizaba salidas habituales de su casa tanto a la sala de ensayo o al estudio de grabación. Recientemente fue visto en uno de los shows de la banda AC/DC en el estadio Monumental. Las imágenes fueron compartidas por Fabián “Zorrito” Quintiero.

Previamente, en enero, Rosario Ortega, hija del cantante Palito Ortega, lo había retratado en una salida cotidiana por Buenos Aires. “Una salida por Buenos Aires con el jefe”, escribió la artista al difundir la escena musicalizada con un tema de Steely Dan.