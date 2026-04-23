La salud de Charly García: de buen ánimo y con ganas de irse a su casa

La salud de Charly García, como cada novedad del gran ídolo de nuestra música, es de alto interés para todos los argentinos y para sus fanáticos de aquí, de allá y de “everywhere”, como diría él.

Este miércoles 22, tal como estaba programado, el autor de “Yendo de la cama al living” fue intervenido en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento (IADT). A Charly se le practicó una nefrectomía parcial. ¿De qué se trata la intervención? “Se trata de una cirugía que corrige una afección renal. Su objetivo es preservar la mayor cantidad posible de tejido sano para mantener la función renal”, como coinciden Cleveland Clinic y Mayo Clinic.

En diálogo con la LA NACION, la familia del músico comentó esta mañana que el exlíder de Serú Girán “está súper”. De muy buen ánimo, Charly ya le manifestó a los suyos que “se quiere ir” a su casa, y ese siempre es un buen síntoma. “Está bien y no se sabe aun cuando le darán el alta”, señalaron y sumaron que estiman que podría ser luego del fin de semana.

Pirulo de Tapa

DISCOS

La consistente lluvia que caía sobre Buenos Aires no invitaba al paseo, y por ello la escena tuvo pocos y afortunados testigos: el hombre ingresó a una conocida disquería de Corrientes y Callao (Zivals), examinó las bateas de vinilos e hizo una selección en pic.twitter.com/aoUYmSzzxr — Hernan Bruno Diaz - Charly García en Cinema Veritè (@BrunoDiaz78) April 7, 2026

A los 74 años, Charly vive un gran momento personal, con salidas habituales de su casa, ya sea para ir a una sala de ensayo, a un estudio de grabación o a ver algún show. Semanas atrás se difundió en redes sociales una de sus salidas favoritas: el músico, en compañía de su asistente, Tato, sorprendió a quienes se encontraban en la histórica disquería Zivals de Callao y Corrientes. Allí pasó un buen rato mirando y comprando vinilos.

La cuenta de X (ex Twitter) Constant Concept, dedicada a Charly, hizo un listado de los álbumes que eligió el autor de clásicos como “Los dinosaurios”, “Nos siguen pegando abajo” y “De mí”, entre muchísimos otros. En su paso por la disquería eligió dos clásicos de The Who, una de sus bandas favoritas: The Kids Are Alright y Sell Out. También Barn, de Neil Young; la compilación Early Joni, del período 1963-1967 de Joni Mitchell; The Seeds of Love, de Tears For Fears; Talk Is Cheap, de su adorado Keith Richards y Highway 61 Revisited, de su también celebrado Bob Dylan. Discos de Prince, Elton John y David Bowie también fueron seleccionados por “Say No More” para engrosar o retornar a su discoteca, ya que se trata de una serie de piezas que él escuchó y tuvo entre sus manos cientos de veces.

Charly García el 11 de noviembre del año pasado, distinguido en los Premios Konex a la Música Popular Rodrigo Néspolo

Del Konex de Brillante a Rosalía

Asombra el último semestre de Charly. Al repasarlo, rápidamente notamos que su vida social aumentó considerablemente en comparación con años anteriores. En noviembre concurrió a la Ciudad Cultural Konex a recibir el Konex de Brillante por su trayectoria, la máxima distinción que entrega la fundación presidida por Luis Ovsejevich. En el escenario de la sala mayor recibió y agradeció la distinción y, claro está, emocionó a la concurrencia, integrada en su amplia mayoría por músicos de todas las disciplinas.

Rosalía y Charly García en noviembre último

Ese mismo mes y en su paso por Buenos Aires, Rosalía se encontró con él en el hotel Faena. Los músicos intercambiaron presentes: él le regaló flores y un vinilo de La hija de la lágrima y ella le entregó el LP de Lux, su más reciente álbum, autografiado y con la dedicatoria “Para Charly, la leyenda. Con amor”.

Así como Rosario Ortega compartió en enero un paseo en auto por Buenos Aires con Charly y su asistente Tato, en el que pararon en un local de hamburguesas para llevarse unos combos, tiempo después se lo vio al artista en varios conciertos internacionales. Por caso, concurrió en distintas oportunidades al Movistar Arena para ver al exintegrante de Genesis, Steve Hackett y también a su amigo Gilberto Gil.