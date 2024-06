Justin Timberlake se sinceró ante el público en su primer show después del arresto; “a veces es difícil quererme”

Escuchar

“Ha sido una semana difícil”, dijo Justin Timberlake en la noche del viernes, durante una breve pausa que hizo en el concierto que ofrecía en el United Center de Chicago. Y luego de esa semana realmente complicada, el público lo sostuvo con largos aplausos. “Sé que a veces es difícil quererme, pero ustedes siguen haciéndolo, y yo a ustedes”. Al menos un respiro desde que en la madrugada del último martes fuera arrestado por conducir de manera imprudente y pasar un semáforo en rojo a consecuencia de un estado alterado. La policía de los Estados Unidos consideró la detención como un DWI (Driving While Intoxicated), lo cual significa que se detiene a una persona cuando hay alguna evidencia de consumo de alcohol, drogas o cualquier medicamento o sustancias.

Según algunos medios norteamericanos, cuando la policía le preguntó su nombre, él contestó: “Justin”, y de inmediato agregó: “Esto va a arruinar la gira”. Pero la gira sigue. Anoche se presentó en Chicago y durante las próximas semanas tiene previsto dar más conciertos en los Estados Unidos, hasta que llegue el momento de cruzar el Atlántico para un tour europeo que tiene agendado desde hace varios meses. En total, hasta mediados de diciembre, le quedan por delante más de sesenta conciertos.

Mientras tanto, tendrá que resolver la cuestión judicial. El martes ingresó a una comisaría de Sag Harbor Village, en el estado de Nueva York, donde pasó la noche. Y si bien por la mañana ya estaba afuera y sin necesidad de pagar una fianza, salió acompañado de su abogado, que ahora se encarga de la cuestión formal del arresto. En principio, tendrá que declarar el miércoles y ese mismo día subirá el escenario del Madison Square Garden de Nueva York, para continuar con la serie de conciertos que viene ofreciendo en la costa este de los Estados Unidos. Mientras tanto, su esposa, Jessica Biel, está filmando una película muy cerca de allí. Entre julio y septiembre Timberlake girará por Europa y entre octubre y diciembre volverá a dar conciertos en su país. Por el momento, el último programado es el que tiene agendado el 20 de diciembre en Kansas City.

Según el informe policial, un oficial de Sag Harbor vio el BMW de Timberlake saliéndose de su carril y pasando una señal de alto. El oficial detuvo el auto y notó que el artista tenía los ojos “enrojecidos y vidriosos” y un “fuerte olor” a alcohol en el aliento, y estaba inestable sobre sus pies. Luego le pidió al cantante que se sometiera a una serie de pruebas de sobriedad, incluyendo caminar en línea recta y pararse sobre una pierna, en las que “tuvo un mal desempeño”, según el informe. “Tomé un martini y seguí a mis amigos a casa”, le dijo Timberlake al oficial, según el informe. Además, rechazó tres solicitudes para realizarse una prueba de alcoholemia.

Anoche, luego de esa pausa que usó para referirse al hecho, pero sin mencionarlo directamente, volvió la vista a su banda y comenzó a entonar el tema “Selfish”, primer corte de su álbum Everything I Thought It Was, que es el que está presentando durante la gira. Justin no se disculpó explícitamente ni se refirió directamente al incidente, pero su sentimiento pareció implícito en esos breves comentarios.

Famosos, en defensa de Timberlake

De su lado, no está solo su público que lo sigue en los conciertos. También hay figuras famosas que salen en su apoyo, como el presentador Chris Cuomo. Luego de haber sido durante casi una década uno de los rostros más importantes de la CNN y ahora con un trabajo que realiza desde NewStation, el periodista arremetió contra los medios de comunicación cuando fue consultado por el portal TMZ sobre el caso Timberlake.

“Todo esto es parte de nuestro amor por la negatividad… En este caso, lo que se quiere es derribar una gran estrella. Además de apoyar al astro del pop, Cuomo aseguró que vive cerca de donde arrestaron a Timberlake. Y al respecto dijo que nunca vio a periodistas “inundar” una ciudad por un caso de DWI. Pero todo esto ocurrió “ porque Justin es un blanco fácil, que atraerá audiencia”. También dijo que el grado en el que muchos se han centrado en el arresto del cantante fue demasiado lejos.

Mientras tanto, en las redes sociales no cesan los memes y los videos con bromas acerca del músico. Desde autos que se mueven de manera descontrolada hasta personas que simulan ser Timberlake en medio de una requisa policial, o imágenes de la ex del cantante, Britney Spears, burlándose por el mal momento que pasó el ex *NSYNC a principios de esta semana.

