“Se acabó”: siete parejas de famosos que rompieron su relación a través de un mensaje de texto

Una separación suele ser un hecho traumático en la vida de una pareja. Sobre todo, cuando no es de común acuerdo y una de las partes toma la decisión. Ni hablar cuando la noticia llega por teléfono o mensaje de texto, sin dar la cara ni un abrazo contenedor. Aunque suene increíble, a varios famosos les ha ocurrido y sus historias son dignas de cualquier guion cinematográfico o letra de una canción.

Desde la llamada de 27 segundos que Joe Jonas le hizo a Taylor Swift para decirle adiós hasta el plantón de Russell Brand a Katy Perry en Año Nuevo, a continuación,siete casos de ruptura que tomaron por sorpresa a uno de sus protagonistas.

Taylor Swift y Joe Jonas

Si queremos saber cómo está su corazón basta con escuchar su música. Es que, a lo largo de los años, Taylor Swift ha recurrido a sus melodías para hacer catarsis sobre su vida sentimental. “Last Kiss”, “Holy Ground” y “Forever and Always”, por ejemplo, son algunas de las canciones que la cantante escribió para olvidar a Joe Jonas, con quién salió apenas tres meses.

La dureza de algunas estrofas muestran a una Taylor dolida, ¡y no es para menos! El ex Jonas Brothers dejó a la estrella pop por teléfono mediante una llamada que duró apenas 27 segundos. “No hemos hablado desde entonces, ¿pero sabés qué? Un día voy a encontrar a alguien que sea bueno para mí. Cuando mire a esa persona no me voy a acordar del chico que me dejó en una llamada de 27 segundos cuando tenía 18″, contó Swift tras la ruptura en el programa de Ellen Degeneres.

Con el correr de los años, Swift pudo sanar y hoy en día mantiene una buena relación con el artista. De hecho, hasta le envió un regalo cuando nació su primer bebé con Sophie Turner.

Jennifer Aniston y John Mayer

Aniston y John Mayer durante una fiesta después de los Oscar, en 2009; la pareja se separó en agosto de ese año The Grosby Group

Aunque cueste creerlo, a Jennifer Aniston también la dejaron por teléfono. ¿El encargado de destrozar su corazón? John Mayer, con quien salió durante 2008 y parte de 2009. Si bien tenían mucha química y hacían una gran pareja, la actriz y el cantante tenían planes diferentes: ella quería formalizar y tener hijos, mientras que él no.

La manera en la que el virtuosísimo guitarrista de rock y blues dejó a la protagonista de Friends generó un escándalo mediático que ocupó las tapas de todas las revistas del corazón durante varias semanas. “Tras una conversación telefónica de 20 minutos, John simplemente dijo: ‘No aguanto más’ y colgó”, le reveló un amigo de Aniston a la revista Mirror. Acto seguido, el cantante le mandó un mensaje con la palabra “Fin”, para que no queden dudas.

Britney Spears y Justin Timberlake

En la década de 2000, Britney Spears y Justin Timberlake fueron novios durante tres años Archivo

A principios de 2000, Britney Spears y Justin Timberlake eran una de las parejas más cool de la escena. Los cantantes se conocieron cuando eran adolescentes en el ciclo The Mickey Mouse Club y, tiempo después, comenzaron un noviazgo que duró tres años.

Supuestas infidelidades y un aborto de por medio desencadenaron la ruptura en 2002. Según reveló la cantante en sus memorias The Woman In Me, ella estaba en el rodaje del videoclip de “Overprotected” cuando recibió un mensaje de su novio, que decía: “Se acabó” . “Después de ver el mensaje, sentada en mi tráiler entre tomas, tuve que volver a salir a bailar”, recordó Spears sobre una de las primeras veces que le rompieron el corazón.

“Aunque Justin me hizo mucho daño, había una gran base de amor y, cuando me dejó, quedé devastada. Cuando digo devastada, me refiero a que apenas pude hablar durante meses. Cada vez que alguien me preguntaba por él, lo único que podía hacer era llorar”, confesó.

Al parecer, el tiempo hizo lo suyo y Britney ya no guarda rencores hacia su ex. En 2023, se la vio bailando en sus redes el tema del exmiembro de NSYNC, “Señorita” demostrando que, a pesar de todo, es una gran admiradora de su música.

Katy Perry y Russell Brand

Katy Perry y Russell Brand estuvieron casados 14 meses; él le pidió el divorcio en 2011 AP

Antes de estar en pareja con Orlando Bloom, Katy Perry estuvo casada con otro actor, llamado Russell Brand. La estrella pop y el comediante británico se conocieron en 2008 en el rodaje de la película Misión Rockstar y enseguida se fueron a vivir juntos.

El matrimonio se concretó en octubre de 2010 en la India sin embargo, duró apenas 14 meses. Lo que más llamó la atención fue la forma en la que terminó: el actor le solicitó el divorcio en Año Nuevo y a través de un mensaje de texto. “Digamos que no he sabido nada de él desde que me envió un mensaje diciendo que se divorciaba de mí, el 31 de diciembre de 2011″, le confesó la cantante a Vogue. Tras recibir el mensaje, Perry tuvo que subir al escenario para dar un concierto.

En su documental, Part of Me, Perry dio indicios de lo que motivó la abrupta ruptura. A las ajetreadas agendas laborales de ambos, se sumaba la presión de él para tener un hijo. “Cuando lo conocí, pensé que era mi par, pero después me di cuenta de que a los hombres fuertes no les gustan las mujeres que son fuertes también, no pueden lidiar con la equidad, y eso me lastimó mucho porque después pasó a ejercer un control sobre mí”, manifestó la compositora tiempo después.

Por su parte, Brand reconoció que fue una situación que no supo cómo manejar. “Estaba muy, muy enamorado de ella, pero era complejo vernos, no funcionó por razones prácticas y no me gustaría añadir nada más para no lastimarla, es una mujer sensible que siempre me va a importar”, expresó.

Rebel Wilson y Jacob Busch

Antes de contraer matrimonio con la diseñadora Ramona Agruma, Rebel Wilson estuvo en pareja con el empresario Jacob Busch. El noviazgo duró menos de un año y en febrero de 2021, la actriz oficializó su separación con un posteo de Instagram. “Hay muchas cosas en mi mente ... #chica soltera rumbo al Super Bowl!”, escribió acerca de la ruptura.

Lo que no contó es que fue ella quién tomó la decisión. Tampoco que se la comunicó a Jacob por mensaje de texto . De hecho, fue un allegado a la expareja quién reveló estos detalles: “Fueron a Aspen justo antes de las fiestas y se lo pasaron genial. Luego, él se fue a Florida para estar con su familia y la invitó porque tenía muchas ganas de que los conociera, pero ella nunca se comprometió a hacerlo. Hablaron durante todas las fiestas y tuvieron una comunicación excelente, pero de repente, ella se quedó muy callada y rompió con él por mensaje de texto hace unas dos o tres semanas”, le confirmó la fuente a Us Weekly.

Justin Hartley y Chrishell Stause

Chrishell Stause, exmujer del actor de This Is Us, Justin Hartley, lo acusó de haberle pedido el divorcio vía mensaje de texto Grosby Group - LA NACION

En pleno éxito de This Is Us, Justin Hartley decidió separarse de su esposa, Chrishell Stause, con quién llevaba dos años casado. La noticia no sólo sorprendió a sus fanáticos sino también a su propia mujer que se enteró de la decisión 45 minutos antes de que se hiciera pública y a través de un mensaje de texto.

Meses después, Stause reveló que esa mañana de noviembre de 2019 habían discutido por teléfono pero nunca imaginó que el actor iba a ir tan lejos. “Es mucho para asimilar porque todo el mundo se enteró de la noticia al mismo tiempo que yo”, confesó la actriz, entre lágrimas, en un episodio de Selling Sunset.

Si bien reconoció que estaban atravesando problemas maritales, el actor nunca le había dado indicios de que quería divorciarse. “¿Sabés lo que es sentir que viene una ola que te voltea y no sabés hacia qué lado nadar para luego ponerte en pie?”, le manifestó Stause a su amiga Mary Fitzgerald en el reality de Netflix.

Zayn Malik y Perrie Edwards

“Una relación de cuatro años, un compromiso de dos terminó con un simple mensaje de texto. Así de fácil” , escribió Perrie Edwards en 2016 en el libro Our World. La cantante -exintegrante de la banda Little Mix- se refería a su vínculo con Zayn Malik; el ex One Direction.

El romance entre los artistas pop comenzó en 2011 y, tras dos años de relación, los tortolitos se comprometieron. Sin embargo, dos años más tarde los planes de pasar por el altar se esfumaron por el aire. “Fue horrible, el peor momento de mi vida”, dijo Edwards que se enteró de esta situación a punto de subir a un avión mientras estaba de gira con su banda por los Estados Unidos.

“Después de separarme de mi pareja, de la nada, no tenía a donde ir, lo cual fue increíblemente estresante… En ese momento estábamos promocionando Black Magic, viajando mucho y mientras estaba en los Estados Unidos, las cosas de verdad me afectaron y entré en pánico”, agregó Perrie.

Por su parte, Malik desmintió los dichos de su ex y advirtió: “Nunca terminaría nuestra relación de más de cuatro años de esa manera. Ella lo sabe, yo lo sé, y el público también debería saberlo”.

