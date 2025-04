Cris Morena: el éxito de Margarita, su “Otro Mundo” y el deseo de contar su historia en una biopic

Dicen que a veces hay que perderse para encontrarse y ella sabe muy bien de que se trata eso. La primera vez que Cris Morena se alejó de la pantalla fue después de Casi Ángeles, cuando sufrió uno de los peores golpes de la vida como es la muerte de un hijo. Tres años después, volvió con Aliados, un claro homenaje a su hija Romina Yan donde se hablaba de otro plano y de esos seres de luz que venían a salvarnos.

Después de este proyecto al que Cris definió en más de una oportunidad como “sanador”, pasaron casi diez años para que la productora y directora vuelva a contar una historia. Sin embargo, su gran regreso triunfal fue con Margarita, un fenómeno que la rompió por la pantalla de Disney+ y Telefe, que agotó 14 Movistar Arena y que ya se prepara para lo que será la segunda temporada. “Ya tengo todo escrito, las canciones también. Mañana me voy cinco días a Uruguay a ver algunas locaciones que nos faltan” , le cuenta la autora a LA NACION entusiasmada por lo que se viene.

Mientras sueña con la posibilidad de una gira mundial, esta cazadora de talentos se prepara para las vacaciones de invierno y lo que serán los shows en Tecnópolis, un lugar donde el público podrá ver más de cerca a sus ídolos. “Va a ser fuertísimo y divino”, anticipa. Y sabemos que no miente. Sus conciertos son de una creatividad y espectacularidad poco vista en el país. Como si esto fuera poco, la fundadora de Otro Mundo (una academia de talentos juveniles) acaba de unirse con Queen Juana para lanzar una cápsula de ropa inspirada en la serie del momento.

Ramiro Spangenberg, Cris Morena y Mora Bianchi con las creadoras de Queen Juana Rodrigo Nespolo

-De tus series siempre quedaron prendas icónicas como las botas de pelo mágico, el uniforme de Rebelde Way, las polleras de Floricienta… ¿cómo describirías esta cápsula de ropa inspirada en Margarita?

-La ropa habla de la persona y yo quería que sea diferente, canchera, divertida. Que se la pueda poner una chica de 14 años y también yo y estar bien. Eso me parece que está buenísimo. Se viene todo a full en los colores que se van a usar este año: mucho blanco, negro y rojo; es divina.

Cris Morena presentó la cápsula y conversó con LA NACIÓN de lo que se viene para Margarita Rodrigo Nespolo

-¿Pudiste intervenir en el proceso creativo?

-Sí, preparamos esta cápsula juntas con Susana, que es nuestra diseñadora de vestuario desde Jugate conmigo. Ellos nos fueron mostrando cosas que les gustaban y por donde querían ir y nosotras les dimos algunas ideas creativas que las supieron aprovechar muy bien.

-En el verano, Margarita llenó 14 veces el Movistar Arena y ahora ya se están preparando para las vacaciones de invierno en Tecnópolis. ¿Va a ser el mismo show o habrá sorpresas?

-Va a ser el mismo show con ciertos cambios porque es en otro espacio. Las plateas arrancan desde más abajo, no es como el Movistar Arena que están más lejos. Así que no me quiero ni imaginar todas las cosas que van a suceder porque los van a tener ahí cerquita a los chicos. Va a ser fuertísimo y divino.

-¿Y la segunda temporada?

-Empiezo ahora. Mañana me voy a Montevideo a hacer el Page to page, que es la lectura página por página de cada libro. Eso no lo hace nadie, sólo yo porque soy muy meticulosa. Yo voy leyéndoles el libro y ellos me van preguntando. Me llevo a mi equipo de acá y trabajamos con todas las cabezas uruguayas de arte, luces, sonidos; somos como 60 personas. El rodaje va a ser allá de nuevo. Me voy cinco días a hacer eso y a ver algunas locaciones que nos faltan para arrancar. El resto ya está todo; las canciones de la nueva temporada también.

-Después de Aliados estuviste bastante alejada de la pantalla. ¿Qué te hizo querer volver?

-Estábamos en pandemia con mi hijo y charlando, charlando surgió. A la mañana siguiente, me levanté con la idea de Margarita. Mi creatividad no es pareja, es como que tengo flashes. Muchas veces de noche me da vueltas una cosa y a veces me levanto y la escribo y otras digo: “que me la acuerde, que me la acuerde”.

-Esto que, en cierta forma, es como una secuela de Floricienta, explotó. Erreway acaba de volver a los escenarios y está revolucionando todo. ¿Cómo leés este fenómeno?

-Es una cosa maravillosa lo que está pasando. Yo creo que hay un emocional importantísimo. Con Telefe hicimos proyectos alucinantes e inolvidables que marcaron la infancia y la adolescencia de un montón de chicos; los hicimos con muchísima integridad, con muchísima verdad. Cuando arrancamos con Chiquititas era un momento donde no había nada para chicos y nosotros armamos unos decorados impresionantes. Fueron siete años haciéndola y después la hicimos para Brasil, para México. Después vino Casi Ángeles, Rebelde Way y curiosamente esa gente (aunque ya no son más niños) es la misma que hoy ve Margarita. Eso me hace muy feliz.

Imagen del espectáculo de Margarita en el Movistar Arena Pilar Camacho

-¿Cómo ves a la juventud hoy? ¿Sentís que desde los guiones tenés mucha más responsabilidad que antes a la hora de dar un mensaje? Me refiero a temas como el bullying, la salud mental, las redes sociales...

-Yo siento que sí, hay mucha más responsabilidad pero no por el bullying sino por las redes sociales. Las redes han venido para quedarse y son maravillosas para muchas cosas pero tienen un nivel de malignidad que a mí me aterra. Me aterra pensar que hay tanta gente que no tiene nada que hacer y que se dedica a decir cosas malas de otros. No se me pasaría por la cabeza aunque a mí no me atraiga una persona o me haya hecho algo ponerlo en una red y hablar mal; no me nace. No entiendo cómo hay gente que le gusta lastimar al otro. Me parece increíble. Pienso con qué corazón escribís eso.

-Esta época es muy diferente a la de Chiquititas o Casi Ángeles. ¿Tuviste miedo de que Margarita no funcione?

-Imaginate que yo hago una serie que es absolutamente familiar, con canciones totalmente diferentes a las que se escuchan ahora, con una temática totalmente diferente; así que sí. Tenía mi resquemor al principio pero después dije: “Yo voy a hacer lo que siento que tengo que hacer. Lo que he hecho toda mi vida y lo que me sale de mi corazón”. Y bueno, evidentemente era lo que estaban esperando porque es una gloria lo que está pasando. Y en todo el mundo porque ya está llegando a otros países.

-¿Se viene la gira mundial?

-Primero, vamos a hacer un Tecnópolis increíble y después saldremos al mundo de gira, aunque realmente no sé cuándo porque no tenemos tiempo (risas).

-¿Qué significa Otro Mundo en tu vida, además de un gran semillero de artistas?

-Armar Otro Mundo fue un sueño para mí. Es mi lugar mágico. Y que salgan de acá chicos para otras producciones como, por ejemplo, de Disney es un orgullo. Nos llaman de todos lados para pedirnos talentos; de hecho, tenemos gente haciendo protagónicos en España. Con el elenco de Margarita entrené un año con ellos, algo que nadie hace. Realmente tengo un equipo de chicos maravillosos.

-Y también formaste artistas como Peter Lanzani o Lali Espósito que triunfan por el mundo. ¿Te emociona?

-Ni te digo. Me emociona eso, que seguimos juntos y que los veo triunfar en el buen sentido de la palabra, triunfar como seres humanos además de como artistas. Cada uno en lo suyo y en su búsqueda.

-Sos una gran creadora de historias. ¿Te gustaría contar la tuya en una serie?

-Me han llamado para varios documentales y estoy pensándolo. Creo que sería bueno contar mi historia en serio.

-¿Y cómo se llamaría?

-¡Ay no sé! (piensa unos segundos). Creo que se llamaría Pasión, la pasión por continuar que siempre tuve en la vida.

