La canción más bailadas en los boliches porteños a finales de los 80, grabada por un grupo alemán y cantada en castellano

Escuchar

Transcurría la época del synth-pop, a finales de los años ochenta, cuando Cetu Javu irrumpió inesperadamente desde Hannover, Alemania, en la escena porteña, como uno de los pioneros del sonido techno-pop en español. Entre canciones de Depeche Mode, New Order y Pet Shop Boys, de repente surgía en nuestro idioma “A dónde”, un hit cuyo estribillo aún hoy es muy recordado por todos aquellos que transitaban la noche porteña.

Vestido con una camisa blanca, jeans celestes, chaleco negro desabotonado y mocasines negros con los que ensayaba pasitos de baile bien ochentosos, el frontman del grupo, Javier Revilla-Diez, interpretaba “A dónde”, un hit que les llegó tardíamente, les valió su mayor popularidad en Argentina y quedó grabado a fuego en la memoria colectiva de aquella generación: “¿A dónde vas sin mí?/ ¿A dónde vas sin mí?/ ¿Por qué sales de mi vista?/ Día tras día hemos estado/ Juntos todos los días/ Me faltarás, me faltarás/ ¿Cómo me tratarás?.../ ¿Qué sabes tú/ De mi placer?/ ¿Qué crees que yo te voy hacer? / ¿Qué sabes tú/ De mi placer?/ ¿Qué crees que yo te voy hacer?” .

Ahora bien, ¿qué hacía una banda alemana cantando canciones en castellano? La historia es que su cantante, Javier Revilla-Díez, era hijo de inmigrantes españoles oriundos de Palencia que se habían radicado en Alemania en 1963. Por eso, si bien la mayoría de las canciones estaban escritas en inglés, otras tantas las cantaban en castellano.

Cetu Javu se formó en Hannover en 1984

La leyenda de Cetu Javu comenzó en 1984, cuando el músico Chris Demere y Revilla-Díez, ambos residentes en Hannover, fundaron la banda inspirada en el electropop. Tras probar con diferentes integrantes, finalmente completaron su formación con los hermanos Stefan y Torsten Engelke.

El 19 de noviembre de 2020, luego de 25 años sin aparecer en ningún medio, Javier Revilla concedió una entrevista exclusiva al locutor de radio español Migue Moreno, donde relató en detalle la historia del grupo y los pormenores de su separación.

“Bueno, eso empieza algunos años antes del 84. Chris y yo fundamos Cetu Javu a finales de los 70, principios de los 80, porque nos gustaba la música electrónica. Bandas como Kraftwerk o músicos como Jean Michel Jarré nos animaron mucho para hacer música, porque nosotros no nos habíamos criado en un entorno de clases de piano o violín, nos gustaba la música pero no teníamos los medios, y la música electrónica, con ordenadores y todo esto, nos dio la oportunidad de hacerlo. Hacíamos música sin tener entrenamiento musical”, admitió.

Los Cetu Javu empezaron como un grupo instrumental y, más tarde, a principios de los 80, se subieron decididamente a la “nueva ola” justo cuando la música electrónica comenzaba incorporar voces, influenciados por otras bandas como Depeche Mode, Heaven 17, Human League o Soft Cell. “Le pusimos Cetu Javu porque queríamos que sonara un poco francés. Es una composición de nuestros nombres: JAV de Javier, C de Chris, T de Torsten y así; lo mezclamos todo, añadimos unas vocales y quedó Cetu Javu”, explicó en aquella entrevista.

Revilla escribía las letras, que desde un comienzo decidieron cantarlas en inglés y en castellano, su lengua materna, algo bastante inusual para la época. Así las cosas, en 1987 publicaron su primera canción, “Help me Now” y luego apareció también “Por favor”, en español.

“Me di cuenta de que podía expresarme con más sentimiento en castellano que en inglés. Entonces, cuando oía los primeros sonidos de una melodía, decidía si era mejor hacerla en un idioma o en el otro. Creo que fuimos pioneros del sonido tecnopop en español y me siento orgulloso de eso, porque hubo una gran afición”, recordó.

Poco a poco, Cetu Javu ganaba mayor popularidad. En diciembre de 1986 telonearon a Erasure y, un año más tarde, tras ser rechazados en varias discográficas, Chris Demere creó un sello propio, Deme Records, con el que editaron las primeras mil copias de su primer sencillo. Dos años después grabaron “Situations” con el sello ZYX Records, que en su cara B llevaba “¿Quién lo sabía?”, un tema en castellano que fue un éxito inmediato en España, al que siguió su primer gran éxito, “Have in Mind”.

“Por entonces nadie nos conocía y usamos ese single de “Situations” para promoción. Lo mandamos a varias discográficas y la ZYX por fin nos contrató. Con ellos hicimos el primer álbum, Southern Lands, donde incluimos todas las canciones, los singles de esa primera fase”, rememoró Revilla. Al año siguiente, publicaron So Strange (1989), el álbum donde lanzaron “A dónde”, sin dudas la canción mítica de la banda que golpeó fuerte en el mercado hispano.

“El éxito de ‘A dónde’ llegó bastante tarde para nosotros, porque ya teníamos cinco años de canciones y ya no esperábamos un éxito así. Llegó a España por casualidad. En esa época, los DJ de Valencia eran los número uno. Todo lo que allí sonaba luego empezaba a sonar en otras partes. Incluso Fráncfort (Alemania) tuvo esa referencia. Entonces, un DJ de Valencia vio nuestro disco, no lo escuchó, solamente vio que tenía una canción en castellano, se la llevó, la pinchó y desde entonces fue un éxito inesperado. Después siguieron años muy intensos de actuaciones, entrevistas, conciertos con miles de personas cantando nuestras canciones. Fue muy emocionante y divertido, una locura para nosotros”, rememoró el cantante.

"A dónde" fue el hit tardío de Cetu Javu y el que más pegó en la Argentina

Por entonces, Stefan Engelke dejó la banda y fue reemplazado por Thorsten “Todde” Kraass y, aprovechando el éxito en el mercado hispano, lanzaron el álbum Where is Where, con el sello español Blanco y Negro Music, con algunas canciones como “¿Por qué?”, “Dame tu mano” y “Una mujer”.

“Con el cambio al sello Blanco y Negro pensamos que podríamos hacer un video, organizar giras, pero no fue así. Por entonces estábamos en un momento de nuestras vidas donde teníamos que tomar decisiones y en un concierto aquí en Alemania, Chris, mi viejo amigo, con quien fundé el grupo, se enamoró y se marchó. Aunque teníamos conciertos y grabaciones, nos dejó plantados unos meses, y desde ese momento se perdió la confianza. Medio año después reapareció y dijo: ‘vamos a seguir’, pero cada uno de nosotros ya había hecho también otros planes y finalmente el grupo se disolvió en el 93″, reveló Revilla.

A lo largo de su carrera, la banda sonó mucho en Estados Unidos, Europa, Hong Kong y otros países asiáticos, aunque logró su mayor éxito en España y Argentina con la publicación de “A dónde”: “En esa época oímos la canción en la radio o en los supermercados, fue muy emocionante, han sido momentos muy especiales. Cuando me olvidaba la letra, sólo tenía que poner el micrófono hacia el público y ellos cantaban por mí” .

Luego de casi 30 años de su separación, la banda cuenta aún con muchos fans que la siguen través de las redes. “Nosotros nunca hemos subido nada, lo que ves sobre nosotros es material de aficionados. De vez en cuando miro en YouTube y me alucina ver cuántos comentarios dejan, algunos muy recientes. Parece que hemos conectado con mucha gente. De vez en cuando nos llegan invitaciones, nos proponen volver a reunirnos para actuar, o nos quieren contratar para hacer un concierto, pero nosotros hemos terminado con el éxito más grande que hemos tenido en un momento bonito de nuestra carrera, y después de la disolución ya no nos apeteció actuar de nuevo”, concluyó el excantante de Cetu Javu.

Javier Revilla-Díez es actualmente profesor de Geografía Económica en la Universidad de Colonia, Alemania.

Temas Grandes historias de canciones