Qué dijo Elizabeth Vernaci tras la denuncia de Viviana Canosa

La denuncia judicial impulsada por Viviana Canosa, que menciona una presunta red de trata vinculada a personalidades del mundo del espectáculo, continúa provocando repercusiones públicas. En las últimas horas, quien decidió alzar la voz fue Elizabeth “La Negra” Vernaci, luego de ser nombrada en el programa Telenueve Denuncia junto a Florencia Peña, Damián Betular, Costa, Humberto Tortonese y Lizy Tagliani. Frente al revuelo mediático que se desató tras los dichos del periodista Tomás Méndez, la locutora rompió el silencio y apuntó con dureza contra quienes la involucraron en una causa que ella misma calificó como “delirante”.

Este viernes por la mañana, Vernaci se refirió por primera vez a la denuncia impulsada por Viviana Canosa, en la que su nombre aparecería mencionado junto al de otras figuras del espectáculo. Lo hizo al inicio de su programa La Negra Pop (La Pop 101.5), con un descargo contundente en el que dejó entrever su preocupación por las implicancias del caso y sus sospechas sobre lo que hay detrás de la acusación.

“Yo no creo que alguien solamente por maldad haga algo así, detrás hay algo mucho más potente, no sé qué es porque yo no tengo amistades en el poder, no conozco políticos, jueces, fiscales, no estoy en ese mundo, gracias a Dios”, comenzó diciendo la conductora. Luego agregó: “Obviamente, debe haber algo muy superior que quieren tapar, meternos a nosotros”. En esa línea, deslizó su hipótesis: “Por un lado, pienso que es adoctrinar y aleccionar a los put**, a las travestis y a las mujeres independientes que decimos lo que pensamos y que somos amigas de los put**”.

Elizabeth Vernaci negó por completo las acusaciones de Viviana Canosa

Asimismo, Vernaci se mostró preocupada por lo que, según ella, representa esta operación mediática y judicial. “Hay una bajada en algunos lugares donde ser pu** está mal visto, donde ser libre de verdad está mal visto, no creo que ninguna persona inteligente se le ocurra maquiavélicamente armar algo tan ridículo y descabellado, es maligno”, sostuvo y remarcó su impotencia frente a la situación: “Y encima tenés que ir y defenderte de algo que encima se replica, lo judicial lo va a hacer mi abogado, yo no tengo acceso a las causas”.

Al continuar con su reflexión, insistió: “Evidentemente hay una runfla mucho más fuerte detrás de todo esto, no tengo dudas”. También se refirió específicamente a la gravedad del tema que generó esta crisis: “La trata y la pedofilia son temas tan dolorosos e importantes que está bueno que se haya puesto en carpeta, pero alguien está enchastrando la cancha para que no lleguen a ellos”. Para finalizar, cerró su descargo apuntando contra los verdaderos responsables: “Alguien se está escondiendo para que hablemos todos de esto y no hablemos de ellos; los delincuentes están en otro lugar”.

Luego de su descargo al aire, Elizabeth “La Negra” Vernaci volvió a hablar sobre el tema en una nota con eltrece, donde expresó su indignación por la exposición mediática que sufrió tras la denuncia presentada por Viviana Canosa. “Queda expuesto en los medios y vos ves nada más que un videograph con la palabra ‘trata’ abajo, ‘Comodoro Py’ e implicados y está tu cara (…) No puede alguien que no te conoce dar a entender que vos sos algo tan aberrante como un pedófilo. No pueden y debería haber castigo a eso”, sostuvo.

El contundente descargo de "La Negra" Vernaci en medio de la polémica

Además, confirmó que iniciará acciones legales: “Por supuesto que sí, claro que sí”. Al ser consultada por el origen de su mención en la causa, afirmó no saberlo y remarcó que no tiene vínculos con personas del poder. “Yo no tengo acceso a las causas, no soy amiga de gente que tiene ese tipo de accesos”, explicó.

También cuestionó la liviandad con la que se habla en los medios: “Hablás en potencial y se terminó. Empiecen a conjugar bien los verbos, tengan huevos para conjugar los verbos como corresponde”. Finalmente, contó que habló con las otras figuras mencionadas, como Tortonese y Betular, y que todos coinciden en lo mismo: “La palabra que usamos todos es ‘no puede ser lo que está pasando’”.