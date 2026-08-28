La despedida de Rubén Rada: León Gieco, Natalia Oreiro y Ricardo Mollo fueron algunos de los que viajaron a Montevideo

Una guarda oficial en el Palacio Legislativo del Uruguay, para la despedida de Rubén Rada, fallecido el 26 de agosto, a los 83 años RSFotos

Natalia Oreiro y Ricardo Mollo viajaron a Montevideo para despedir a Rubén Rada; en la imagen se los ve saludando a la esposa del cantor, Patricia Jodara Leizerovich RSFotos

El presidente del Uruguay Yamandú Orsi estuvo presente en la despedida que se le hizo a Rubén Rada, en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, en Montevideo RSFotos

El velatorio de Rubén Rada, realizado el jueves en Montevideo, tuvo la solemnidad de una celebración oficial en el Palacio Legislativo y la espontaneidad en los momentos en que familiares, amigos y público cantaron las canciones de "El Negro"; sus hijas, Lucila y Julieta, lloraron y cantaron RSFotos

León Gieco, otro de los músicos argentinos que viajó a Montevideo para el último adiós a su colega y amigo Rubén Rada RSFotos

Público de distintas generaciones se acercó al Palacio Legislativo para despedir al gran cantor uruguayo RSFotos

La exvicepresidenta del Uruguay Lucía Topolansky (viuda del presidente José Mujica) también fue al parlamento uruguayo para despedir a Rada RSFotos

Fueron muchos -desde artistas uruguayos, hasta amigos y público en general- los que se acercaron en el velatorio a darle un abrazo a Matías Rada, otro de los hijos del músico RSFotos

Durante varias horas, los uruguayos pasaron por la capilla ardiente que se instaló en el Salón de los Pasos Perdidos, del Palacio Legislativo del Uruguay, para el último adiós a Rubén Rada RSFotos

Apenas se conoció la noticia de la muerte de Rubén Rada, la vicepresidenta del Uruguay, Carolina Cosse, explicó que el gobierno, sin dudarlo, abría las puertas del Palacio Legislativo para que se realizara el velatorio. "Queda chico decir que es la despedida que se merece" RSFotos

En las calles

Mientras que el último adiós a Rada estuvo previsto en el Palacio Legislativo del Uruguay, entre las 14 y las 21 del jueves, la noche anterior muchos de sus fans se autoconvocaron en una esquina de Montevideo para marchar en procesión, con sus tambores, como en días de carnaval.