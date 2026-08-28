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La despedida de Rubén Rada: León Gieco, Natalia Oreiro y Ricardo Mollo fueron algunos de los que viajaron a Montevideo
Tras la multitudinaria marcha de tambores, de la noche del miércoles, el público le dio el último adiós en el Palacio Legislativo, al cantor fallecido a los 83 años
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LA NACION
En las calles
Mientras que el último adiós a Rada estuvo previsto en el Palacio Legislativo del Uruguay, entre las 14 y las 21 del jueves, la noche anterior muchos de sus fans se autoconvocaron en una esquina de Montevideo para marchar en procesión, con sus tambores, como en días de carnaval.
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